«Я прошу пощадить его». За что иранского борца приговорили к двум смертным казням

Участие в мирных протестах не всегда заканчивается хорошо. Особенно, если речь идёт про Иран, где за митинги можно получить смертный приговор. Так произошло с известным иранским борцом Навидом Афкари, который просто решил высказать своё недовольство действиями властей, а в итоге был приговорён ими же сразу к двум смертным казням!
«Это настоящий авторитарный режим»
Так описал события, происходящие с 27-летнем чемпионом Ирана, американский борец Бен Аскрен. Навид не был организатором антиправительственных митингов. Он просто вышел на улицы Ирана в 2018 году с тысячами других жителей, чтобы выразить своё несогласие с экономическими реформами аппарата правительства страны. На протестах он был со своими родными братьями, которые также получили серьёзные наказания.
Одного из братьев приговорили к 54 годам заключения, другого – к 27. А ведь к этому добавляются традиционные для Ирана 74 удара плетью!
Самого же Навида приговорили к двум смертным казням сразу. Как такое возможно, спросите вы. Неужели власти Ирана не уверены, что первая попытка закончится успешно?
На самом деле приговоры выносили два разных суда, и формально оба наказания должны быть исполнены. К примеру, Верховный суд Ирана осудил братьев по 20 разным пунктам, среди которых участие в незаконных собраниях, преступления против национальной безопасности и оскорбление верховного лидера Ирана.
То, что в западном мире выглядит дикостью даже для сумасшедшего 2020 года, в Иране считается нормой. Так, в конце августа иранского музыканта Мехди Раджабана арестовали за «работу с женщинами». Такая формулировка наводит на самые разные мысли о том, чем он мог заниматься с женщинами, но на самом деле его будут судить просто за то, что в его видеоклипе снимались танцовщицы и певицы. Иранское законодательство считает это аморальным.
«Он человек, и он один из нас»
Ситуация со столь уважаемым борцом не прошла мимо президента UFC Даны Уайта, который очень эмоционально высказался в защиту иранского спортсмена.
«Он вышел на мирный протест в Иране – и его приговорили к этому. Это привлекло моё внимание. Во-первых, он человек. Во-вторых, он один из нас. Он может стать одним из наших бойцов. Единственное, о чём я подумал, – позвонить президенту Дональду Трампу и посмотреть, что можно сделать, чтобы помочь ему. Он сказал: посмотрим, дай мне поговорить с моей администрацией, и тогда станет понятно, можно ли сделать что-то, чтобы спасти ему жизнь. Мне хотелось бы сказать, что я смиренно и с уважением прошу власти Ирана отменить приговор и пощадить его жизнь».
Трамп попросил пощадить Навида
Дана Уайт не блефовал, когда сказал, что может позвонить Дональду Трампу с просьбой помочь 27-летнему Навиду. Президента США и главу UFC связывает многолетняя дружба, поэтому Уайт действительно может спокойно позвонить Трампу и обсудить какие-то проблемы. Несмотря на большую загруженность в предвыборной кампании, действующий президент Америки обратился к правительству Ирана.
«До меня дошла информация, что замечательного и популярного на родине 27-летнего борца из Ирана Навида Афкари собираются казнить. А ведь он просто вышел на митинг на улицу страны против правительства. Протестующие обращали внимание на стремительно ухудшающуюся ситуацию в экономике и высокий уровень инфляции. Я бы хотел обратиться к иранским лидерам и попросить, чтобы они сохранили жизнь этого молодого парня и не казнили его».
Пытки и алкоголь
Однако даже президенту США оказалось не под силу повлиять на приговор Навиду. Иранский суд решил придерживаться изначального сценария и выписал самое страшное наказание – смертную казнь. Не помогло даже то, что Афкари рассказал про пытки. Оказывается, его жестоко пытали, чтобы заставить признаться во всех преступлениях.
Иранские службы надели на борца пластиковый пакет, сделали в нём дырочки и через них насильно вливали алкоголь в рот спортсмена. Учитывая, какое отношение в Иране к алкоголю, можно только догадываться, через что ему пришлось пройти. И ещё придётся. Ужасно, что такие истории до сих случаются в 2020 году.
Хочется верить, что Навида ещё получится спасти от казни.
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