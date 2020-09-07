«Когда мне говорят, что я великий, краснеть начинаю». Трефилов ярко отпраздновал юбилей

Обычным краснодарским вечером у входа в отель Four Points Sheraton стоял статный мужчина, в брюках и рубашке, не замечавший ни проливного дождя, ни шквального ветра. Он встречал многочисленных гостей, которые дарили ему искренние улыбки и заключали в крепкие объятия. Постояльцы гостиницы с интересом посматривали на него. А понимающий в российском гандболе, да и вообще в спорте человек, наблюдая за этой картиной, мог лишь умиляться концентрации чемпионов и легенд спорта, как закончивших карьеру, так и действующих.

Этим статным мужчиной был великий и любимый миллионами тренер Евгений Трефилов. Этот вечер был организован в честь его 65-летия. Программа изначально была более насыщенной и включала в себя матч женского гандбольного клуба «Кубань», с которым так или иначе неразрывно связана вся его жизнь. Но, к сожалению, продолжающиеся ограничения, связанные с коронавирусом, не позволили украсить этот день гандболом, по которому все так соскучились.

Фото: Федерация гандбола России

Евгений Васильевич приводил женскую сборную России к триуфму на Олимпийских Играх в Рио, брал серебро Олимпиады в Пекине, четырежды завоёвывал золотые медали чемпионатов мира и по два раза брал серебро и бронзу чемпионатов Европы. А на заре своей карьеры Трефилов, в качестве помощника Владимира Максимова, брал золото чемпионата мира с мужской сборной России по гандболу.

Фото: Федерация гандбола России

Но вернёмся в уютный «Шератон», в котором субботним вечером собрались друзья, ученицы и просто очень большие люди отечественного спорта. В фойе были организованы сразу две зоны для фотосессий. Одна – с баннером, на котором отображены все главные достижения Трефилова-тренера, вторая – с царским троном, возле которого была установлена карта «Король треф» в полный рост с изображением юбиляра. Успехом пользовались обе локации, но позировать Евгению Васильевичу приходилось даже на входе в отель.

Фото: Федерация гандбола России

Гости, прибывавшие в отель на протяжении более чем получаса, так или иначе были причастны к различным этапам карьеры Трефилова, и король вечера с нескрываемой радостью приветствовал каждого.

«Я обычно свой день рождения скромно провожу, – заверил Евгений Васильевич. – Спасибо нашему новому президенту – это он всё организовал, а я десять раз хотел отпихнуться. Говорил, что справку с коронавирусом готов взять, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы только не делать всего этого. Но очень приятно, конечно».

Король Треф – человек невероятной скромности, несмотря на все его достижения. И когда его спрашивают о величии, очень смущается.

Фото: Федерация гандбола России

«Я – великий? Нельзя так говорить. Знаете, сколько таких великих в каждом городе России? У меня друг есть – боксёр из Майкопа, который был Орденом Трудового Красного Знамени награждён, ещё когда мы учились с ним. Можете себе представить? А вы говорите великий. Здесь присутствует великий Салманович (Владимир Максимов. – Прим. «Чемпионата») – вот он великий. Ему скоро 75 исполнится – вот это праздник будет! А Дубко? Вот он – великий! А когда мне говорят, что я великий, я краснеть начинаю, мне такого не надо».

Но о значимости фигуры Евгения Трефилова говорит сам факт присутствия на его юбилее министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина, приехавшего в Краснодар.

Фото: Федерация гандбола России

«Не хватит и многих часов, если говорить, как важен Евгений Васильевич для советского и российского спорта. Самое главное – для воспитания патриотизма в детях, которые приходят в спортшколы, которые любят гандбол. Евгений Васильевич – это ярчайший пример преданности спорту, своей родине, своему краю и отеческого отношения к своим воспитанникам, будь то мужчины или женщины. Он доставлял часы гордости за советский и российский спорт миллионам зрителей. Низкий ему поклон, дай бог долгие годы жизни. Дай бог, чтобы ученики его всегда помнили, были ему благодарны – это сейчас очень важно, потому что мы должны вернуть авторитет отечественному тренеру, уважение к нему. А Евгений Васильевич, повторюсь, ярчайший пример преданности Отечеству.

Фото: Федерация гандбола России

Мой приезд вызван глубочайшим уважением к Евгению Васильевичу. Я не так долго на посту, тем более пандемия вмешалась, так что буду использовать любую возможность, чтобы сказать добрые слова и выразить отношение своё и всей спортивной семьи к труду спортсменов и тренеров», – заявил министр, стоя, кстати, у баннера с достижениями Трефилова на посту главного тренера женской сборной России.

Уже позднее, в зале, где и проходила основная часть празднования, Олег Васильевич наградил юбиляра почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Празднование было ярким: с музыкой, шампанским, большим количеством улыбок и подарков. Но при этом всё было как-то даже по-домашнему, несмотря на то что происходило в солидном отеле. И всё дело в том, что собрались в тот вечер вокруг наставника его ученицы, которые знают Васильича не только грозным тренером на площадке, но и человеком, который сыграл в их жизни ключевую и заметную роль. Его любимые чемпионки подарили наставнику шикарную картину-коллаж, в память об олимпийской победе.

Фото: Федерация гандбола России

Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка Рио и просто очаровательная девушка Ирина Близнова – одна из учениц, благодарных Трефилову за участие в её жизни.

«В первую очередь огромное спасибо, что Евгений Васильевич меня отсюда вытащил, из Краснодара, и перевёз в город Тольятти, где дал мне новую спортивную жизнь, смог уговорить моих родителей на такой шаг. Он до сих пор вспоминает: «Ирин, знаешь, за сколько тебя мама продала? За бутылку шампанского!». А мама говорит: «За бутылку минералки, не шампанского». Это, кстати, одно из отличительных качеств Евгения Васильевича – он всегда юморит. Это невероятно душевный и юморной человек во всём, что не касается площадки.

А что касается площадки, то если полностью не отдаёшься делу, своему виду спорта, то ты не в его команде. За него надо сражаться, сражаться за страну, тогда ты будешь частью его коллектива. Что касается его эмоционального поведения во время матчей, то для людей, незнакомых с ним, это стресс. Ты не понимаешь, куда попал, небольшой шок. Ну а те, кто работает с ним не одну тройку лет, адаптируются. Русская баба, как Васильич нас называет, адаптируется ко всему. Она и в огонь войдёт, и медные трубы, грубо говоря, загнёт. Всё сможет.

Фото: Федерация гандбола России

Если сравнивать его подход лет 15 назад и сейчас, буквально вот перед Олимпиадой, они совсем разные. Человек тоже менялся для нас, как и мы старались его понять и менялись для него. Наверное, это всё и сказалось на конечном результате. Мы пошли на одной волне и пришли к заветной цели», – с лучезарной улыбкой рассказала Ирина Близнова.

Сам юбиляр, который официально не занимается с национальной сборной, на вопрос о том, есть ли у него какие-то тренерские цели и задачи и задачи, лукаво щурит глаз.

«Есть ли ещё желание сесть на тренерскую скамью? Так я же работаю каждый день. То, что я «Кубань» тренирую, это секрет полишинеля. Всё нормально, здоровье пока есть. А потом? Дай бог в кровати с любимой женщиной (улыбается). Лучше уж там, где ты работаешь и живёшь.

Вообще, есть желание, чтобы мы на Олимпиаде шли под своим флагом и гимном. Я ж на пьедестале не был, только рядом стоял, но знаю, как это – слушать гимн. В шесть часов утра, когда поднимаешься, и в 12, когда отрубаешься, – как-то строже становишься. Я бы очень хотел, чтобы гимн неоднократно ещё звучал и флаг нашей родины развевался. А потом можно и о пенсии подумать. Тем более что сегодня, раз 65 лет мне, уже первый день как я пенсионер. Да, и ещё один вопрос нужно закрыть – выиграть чемпионат Европы наконец», – закончил делиться планами легендарный наставник, у которого впереди много задач, с которыми он и его единомышленники непременно справятся.