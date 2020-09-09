Проиграли – значит победили. Необычная развязка финала Кубка России по мини-футболу

Коронавирусные казусы

Может ли одно спортивное противостояние продолжаться полгода?

Пожалуй, может, если это шахматы по переписке. Ну или финал Кубка России по мини-футболу в эпоху коронавируса. В 2020 году решающее противостояние растянулось на удивительно долгий срок: первый из двух матчей финальной серии состоялся, согласно изначальному календарю сезона, 13 марта, а второй – через шесть месяцев спустя – 9 сентября. Долго ждали!

В последнем матче российского мини-футбольного сезона-2019/20 сошлись «Норильский никель» и «Газпром-Югра». Весенний матч финала состоялся в Норильске, и хозяева выиграли его с минимальным счётом – 1:0. Осенний проходил уже в Люберцах, после того как прерванный сезон возобновился и завершился чемпионат России: КПРФ в финале победил югорчан.

Нестандартное расписание породило несколько казусов. И ладно бы они сводились просто к тому, что «Норильский никель» обновил едва ли не полсостава и некоторым игрокам даже не стали делать форму – на спинах явно были наклейки с новыми номерами и фамилиями. Нет, всё было куда интереснее. За «Югру», например, играл Андрей Понкратов, который буквально неделю назад стал чемпионом России, обыграв как раз югорскую дружину. А за «Норильский никель» вышел Максим Волынюк, который в первом матче серии играл за… «Югру». Так, оказывается, тоже можно!

«Диман, мы с тобой!»

Игроки «Газпрома-Югра» вышли на матч в белых футболках с надписями: «Диман, мы с тобой!» Таким образом команда выказала поддержку Дмитрию Лыскову, который получил тяжёлую травму в недавном матче чемпионата России – к футболу он вернётся не раньше, чем через полгода.

Впрочем, была и более приятная церемония. Иван Чишкала получил памятный подарок перед своим отъездом в «Бенфику». Впрочем, сам Иван, наверняка хотел к сувениру ещё и золотую медаль.

«Ты выходишь на игру с одной мыслью: «победить». Я хотел, горел и желал завоевать этот Кубок. Надеюсь, все болельщики это видели. Но все заканчивается хорошо только в книжках и фильмах, а здесь реальная жизнь, в которой бывает всякое. Главное – впереди большой и трудный путь, к которому я готов», — сказал Иван Чишкала.

«Норильский никель» начал встречу активнее. За первые две минуты гости трижды угрожали воротам, которые защищал Звияд Купатадзе, но забить так и не смогли. А «Югра» отличилась в первой же опасной атаке: Николай Шистеров на пятой минуте встречи подхватил мяч после серии отскоков и при помощи лёгкого рикошета от Орлова отправил мяч в дальний угол – 1:0.

Фото: Ольга Лобачёва

Один гол за весь тайм

Сравняв счёт во всей серии, подопечные Владимира Колесникова вновь чуть отпустили инициативу. Норильская команда вновь прибрала мяч к ногам, в то время как югорчане атаковали реже, но при этом острее. Однако и Купатадзе, и Поддубный в воротах играли надёжно.

«Основная установка была такая – уверенно сыграть в обороне. Впереди у нас, конечно, многое не получалось, но мы старались искать свои моменты», — отметил главный тренер «Норильского Никеля» Евгений Куксевич.

В середине первого тайма «Югра» будто бы включили повышенную передачу: сначала пошли в прессинг, слегка обескуражив соперника, а затем и провели целую серию классных атак. Сначала Афанасьев раскрутил Соколова и пробил в штангу, затем Поддубного проверил Катата, а в завершение активной двухминутки Чишкала пробил со средней дистанции – вратарь спас.

Яркий отрезок вскоре завершился, и игра стала равной. Опасные моменты возникали редко, и очевидный момент изменить счёт в первом тайме имел разве что Кудзиев, неожиданно оказавшийся перед чужими воротами в гордом одиночестве, но пробивший выше ворот.

«Сегодня нам нужно было просто терпеть. Мы выиграли с минимальной разницей в Норильске, поэтому здесь нам не нужно было лезть атаковать. Да, мы пропустили в начале, немного психологически было тяжело. Но мы в раздевалке поговорили и поняли, что не можем упустить этот шанс и этот трофей», — поделился впечатлениями Сергей Орлов.

Опять 1:0?

Евгений Куксевич в перерыве, вероятно, провёл очень продуктивную беседу со своими игроками, потому что второй тайм начался с активных атак «Норильского никеля». Первый опасный момент создал Лео, классно пробивший в дальний угол. Купатадзе в эффектном броске отразил мяч, и немногочисленные, но шумные болельщики «Югры» на трибунах тут же зарядили «Купа! Купа!»

В следующей же атаке Дарлан пробил в штангу, а ещё через минуту шикарный момент был у Орлова, который выходил один на один с Купатадзе, но не смог переиграть вратаря.

Фото: Ольга Лобачёва

«Норильский никель» провёл отличные пять минут, но забить не смог, а затем едва не пропустил: Родригиньо грубо ошибся у своих ворот, Чишкала резво подхватил мяч и едва не лишился трусов – только так его могли остановить. Арбитр показал жёлтую карточку и назначил опасный штрафной. Чишкала пробил сам, но Поддубный сыграл надёжно – отразил несложный удар.

Перед началом финальной серии трудно было себе представить, что оба её матча завершатся с минимальным счётом и командам придётся играть дополнительное время. Однако к середине первого тайма это уже не казалось невероятным раскладом: команды явно начали уставать, сосредоточились на осторожной игре в обороне и, по всей видимости, согласились на игру «до гола». При этом гостевой гол «Норильского никеля» практически решал бы судьбу трофея.

Эффектная концовка

Югорчане за семь минут до финального свистка сумели забить, но судьи гол не засчитали – Афанасьев в начале эпизода разыграл стандарт не с того места. Тут же Катата едва не поразил ворота с нулевого угла. Потом на полупустые ворота вывели Понкратова, но и он не сумел отличиться.

А потом неожиданно отличился «Никель». На 47-й минуте матча Шаяхметов подхватил мяч на своей половине площадки, прошёл до чужих ворот и подсёк его над Купатадзе – 1:1.

Владислав Шаяхметов: «Большие результаты приходят тогда, когда ты сконцентрирован на протяжении всего матча. Я был готов к моменту, и все получилось. А вообще в этой игре была важна каждая боевая единица – мы сделали это все вместе».

«Югре» нужно было за три минуты забивать дважды, но команда руки не опустила. Чтобы забить первый гол, хватило минуты. Югорчане идеально разыграли «пять на четыре» и Чишкала вколотил мяч под перекладину. Подопечные Колесникова продолжили играть в большинстве и едва не вырвали победу в концовке, но Понкратов на последней минуте не попал в полупустые ворота.

Фото: Ольга Лобачёва

Развязку противостояния точно можно называть необычной: «Норильский никель» проиграл матч со счётом 1:2, но финальную серию выиграл (при ничейном-то счёте) из-за одного гостевого гола – несмотря на результат, игроки ликовали после финального свистка. Ещё бы: до этого норильская команда трижды играла в финале Кубка России и трижды проигрывала. И только четвёртая попытка выиграть этот трофей завершилась успехом – исторический триумф для клуба из Норильска.