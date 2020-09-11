Британская пловчиха решила выступать за Россию. Зачем Белоногофф русский паспорт?

Международная федерация водных видов спорта утвердила переход выступавшей за Великобританию пловчихи Татьяны Белоногофф в Россию. С 10 сентября она может участвовать в любых международных турнирах под российским флагом. 19-летняя спортсменка совершила нешаблонный поступок, решив выступать за родину своей мамы. Многие ведь рвутся из России, страдающей от спортивных санкций, а Татьяна поплыла в обратном направлении.



Кто же она такая? Зачем ей русский паспорт?

FINA разрешила пловчихе Белоногофф выступать за сборную России

«США не рассматривала»

О Татьяне заговорили два года назад, когда она блеснула на юниорском чемпионате Европы в Хельсинки. Она завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брассом, с большим преимуществом опередив всех конкуренток. На взрослом уровне Белоногофф завоёвывала медали на чемпионате Великобритании на дистанциях 50 и 100 метров брассом, выигрывала и становилась призёром международных турниров.



Татьяна родилась в Великобритании, но её мама – россиянка. В Россию спортсменка переехала летом 2019 года. Но ещё весной того же года Белоногофф вообще не думала о том, чтобы покидать родной Гилфорд – в планах было поступление в университет и отбор в Токио.

Юная звезда британского плавания перебежала в Россию. Таня, ты хоть слышала про санкции? За Татьяной Белоногофф охотились престижные университеты Великобритании, но чемпионка выбрала российский флаг. Очень странный поступок.

«Планирую ещё год оставаться в Гилфорде, чтобы не менять тренера перед отборочными соревнованиями в Токио-2020. США не рассматривала по разным причинам. Первая – далеко от дома. Вторая – у меня не было времени посмотреть университеты. Немаловажный фактор и то, что для попадания в состав сборной Великобритании нужно выступать здесь, уехавших не рассматривают», – говорила Белоногофф в интервью блогу «клубплавания.рф» в марте 2019-го.



А через два месяца она приняла кардинальное решение: переехала в Санкт-Петербург, где стала тренироваться под руководством Ирины Вятчаниной. И успела выступить на чемпионате России на короткой воде, где дважды стала бронзовым призёром.

Нераскрытые перспективы

Татьяна отказалась от предложений университетов в Эдинбурге и Ловборо, которые гарантировали ей сниженные проходные баллы и хорошую стипендию. Впрочем, спортсмены сборной России имеют поддержку и на более высоком уровне. А вот борьба за место в сборной Великобритании именно в брассе не такая острая, как в сборной России.



Но Белоногофф порвала все шаблоны, приняв сложное решение. Она призналась, что долго думала, прежде чем переехать в Россию. Ещё бы – это был огромный риск. Даже если не брать в расчёт все санкции в отношении российского спорта, Татьяна рисковала пропустить Олимпиаду в Токио (если бы она состоялась в первоначально запланированные сроки).



С учётом того, что FINA приняла решение только сейчас, на Олимпиаду спортсменка никак бы не попала. Но поскольку Олимпиада перенесена, теперь у Татьяны все шансы отобраться в сборную России. Всё зависит только от неё. И от того, будет ли вообще на Играх российская команда.

14-летнюю чемпионку России затравили. А она всего лишь победила великую Ефимову Потому что Ефимову побеждать нельзя. Разве что под допингом. Теперь девчонку доводят, а тренеры вместо неё взяли на ЧМ… Юлию Ефимову.

Конкуренция в сборной России высокая. Юлия Ефимова имеет практически гарантированное место в составе на все дистанции в брассе, а вот за остальные места борьба будет жаркой. Анна Белоусова, Мария Темникова, Евгения Чикунова, Анастасия Макарова, Виталина Симонова.



Кстати, Ирина Вятчанина, у которой сейчас тренируется Белоногофф, работала с Юлией Ефимовой. Именно она поставила технику лучшей брассистке в истории России, многократной чемпионке мира и призёру Олимпийских игр. Теперь специалист будет готовить конкурентку своей бывшей подопечной.



«Решила поработать с этой спортсменкой, потому что увидела в ней нераскрытые перспективы. Надеюсь внести свою лепту в этот процесс, поработать на благо российского плавания и внести вклад в развитие Татьяны», – сказала Вятчанина.



Понятно, что Татьяна пошла по сложному, но более перспективному пути: в России с классным тренером и умеренно высоким уровнем конкуренции у неё есть все шансы на более серьёзный прогресс, чем в Великобритании. Есть лишь один вопрос: а девушке точно рассказали, что Россию вообще не хотят пускать на Олимпийские игры в ближайшие четыре года?