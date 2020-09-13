Пять секунд до сенсации. ЦСКА в последний момент упустил победу над лучшей командой Европы

Женские гандбольные клубы из России провели стартовые матчи в Лиге чемпионов против соперников из Венгрии. ЦСКА играл дома с лучшей командой Европы «Дьёром», а «Ростов-Дон» после долгой дороги до пригорода Будапешта вышел на площадку против «Ференцвароша».



В обоих матчах всё решалось на последних секундах.

«Ростов-Дон» с победы стартовал в Лиге чемпионов, ЦСКА сыграл вничью с «Дьёром»

Дебют против непобедимых

ЦСКА уже на второй год существования получил wild-card в Лигу чемпионов. И в дебютном матче нарвался на «Дьёр». Команду, которая в последних шести розыгрышах главного клубного турнира Европы выиграла пять титулов. Команду, которая до выезда в Москву не проигрывала 37 матчей в Лиге чемпионов. Команду, которая вновь рассматривается как главный фаворит.



С одной стороны, не самый приятный соперник для дебюта. С другой, Габор Даньи привёз в российскую столицу всего 14 игроков – даже не полный комплект. У ЦСКА же почти все здоровы, а два матча против «Ростова-Дон», хоть и проигранных, должны были подготовить команду Яна Лесли к тому, чего ждать от Лиги чемпионов.

Семь голов от новичка

И ЦСКА был готов к жёсткой борьбе, быстрым отрывам, переходу на действия с пустыми воротами. Но не показал той командной игры, которую все вправе ждать от такого солидного состава. Очень много ошибок, поспешных бросков, торопливости в позиционных атаках даже тогда, когда секундная пауза была бы более кстати.



Конечно, это был лишь дебютный матч, да и изменённый состав ЦСКА не может сыграться менее чем за месяц. Пробелы в игре москвичек бросались в глаза, но всё компенсировала самоотдача, с которой команда билась с грандом мирового гандбола. А по игре юной Елены Михайличенко невозможно было сказать, что она проводила первый в карьере матч в Лиге чемпионов. Семь заброшенных мячей от левой полусредней говорят сами за себя.

Десять секунд от победы до ничьей

Будь у ЦСКА побольше еврокубкового опыта, команда вряд ли упустила бы преимущество в три мяча, которое с таким трудом заработала. И не дала бы «Дьёру», приехавшему далеко не в оптимальном состоянии, разбежаться в последней атаке.

Заставили понервничать. Как «Ростов-Дон» снова выиграл Суперкубок России Ростовчанки выиграли шестой Суперкубок подряд. Хотя ЦСКА сопротивлялся как мог.

Ровно за 15 секунд до конца матча при счёте 26:26 капитан ЦСКА Дарья Дмитриева забросила красивый мяч, который мог и должен был стать победным. Но венгерская команда тут же провела ответную атаку, логично отдав право на последний бросок левой крайней Аните Гёрбитц. Такой вариант развития последней атаки читался, но армейские гандболистки ничего не смогли сделать.

На всё про всё «Дьёру» хватило десяти секунд, а Гёрбитц забросила очередной из тысяч своих мячей. За пять оставшихся секунд счёт уже не поменялся – 27:27.

Сила есть, уверенность тоже

«Ростов-Дон» очень долго добирался до пригорода Будапешта, чтобы в очередной раз обыграть «Ференцварош». Чемпионки России не имели тотального превосходства, но добившись в середине первого тайма комфортного преимущества в три мяча, достаточно спокойно его удерживали. В начале второго тайма «Ростов-Дон» оторвался на пять мячей, а затем играл по счёту.



«Ференцварош» сделал всё возможное, чтобы спасти матч. Но не во встрече с опытным и закалённым в лигочемпионских битвах соперником. Последние пять минут не должны вводить в заблуждение, как и минимальный итоговый счёт – 26:25.

«Принципиальность матчей с ЦСКА – выдумка». Анна Сень – о финальных матчах сезона Гандбольный «Ростов-Дон» как был чемпионом, так и остаётся. И будет продолжать в том же духе. Это обещание лидера команды.

Минимальным он стал после «воздушки», которую затеяли Анна Вяхирева и Юлия Манагарова. Но вратарь «Ференцвароша» Бланка Биро отбила мяч и отправила свою команду в атаку, завершившуюся взятием ворот. Впрочем, последнее владение было за «Ростовом», который просто додержал мяч до победы.

Впереди у российских команд ещё по 13 матчей группового этапа. Задача – попасть в число двух лучших и получить прямую путёвку в четвертьфинал. А там, глядишь, наконец-то и до трофея получится добраться – силы бороться за него есть!