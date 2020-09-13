«Знайте, что я невиновен». Иранский борец казнён после участия в мирных протестах

Мир до сих пор не может поверить в то, что произошло. Все в шоке!



27-летнего иранского борца Навида Афкари казнили в тюрьме Адель-Абад в городе Шираз. Его пытались спасти президент США Дональд Трамп, президент UFC Дана Уайт, президент МОК Томас Бах и ещё множество влиятельных людей. Но иранские власти были непреклонны: Афкари был повешен, а семье даже не дали возможности попрощаться с ним перед казнью.

«Я прошу пощадить его». За что иранского борца приговорили к двум смертным казням 27-летнего чемпиона страны от смерти пытаются спасти Дональд Трамп и Дана Уайт. Но пока безуспешно.

«Его смерть не будет забыта»

Действующий президент США Дональд Трамп привлёк внимание к делу арестованного за участие в протестах борца и лично обратился к правительству Ирану с просьбой о помиловании Навида. Но в Иране и не подумали прислушаться к главе США.

27-летнего спортсмена изначально обвиняли только в участии в мирных протестах против экономической политики страны. Но, видимо, власти поняли, что казнь просто за выход на демонстрацию вызовет слишком большой резонанс. И обвинили Навида ещё и в убийстве представителя правоохранительных органов во время антиправительственных протестов.



Представители организации по защите прав человека заявили, что Афкари подвергся жестоким пыткам, в результате которых его заставили признаться в содеянном.



Реакция США после казни последовала незамедлительно. Высказался госсекретарь США Майк Помпео. Он не выбирал выражений, оценивая произошедшее.



«Это гнусный и жестокий акт. Мы осуждаем его самым решительным образом. Это возмутительное наступление на человеческое достоинство даже по отвратительным меркам этого режима. Официальному Ирану не удастся заглушить голоса народа. Сегодня мы вместе с семьёй Навида Афкари и всеми иранцами оплакиваем его смерть от рук этого жестокого и безжалостного режима. Его жизнь и его смерть не будут забыты».

«Вы разбили мне сердце»

Новость о казни Афкари застала его коллег прямо во время соревнований. В Лас-Вегасе проходил турнир по смешанным единоборствам UFC, где в основном карде боец лёгкого веса Бобби Грин победил Алана Патрика. Однако радость от победы быстро сменилась опустошением и недоумением, когда Бобби сказали о том, что случилось в Иране. Ему даже пришлось прервать интервью, потому что эмоции контролировать он просто не мог.



«Вы только что разбили мне сердце, сказав, что этот парень лишился жизни. Думал, что мы спасём его. Он потерял жизнь. Он потерял жизнь просто за то, что выражал протест. Это опустошает. Это очень грустно, думал, мы спасём его. Вы разбили мне сердце. Сейчас не о чем говорить, кто-то теряет жизнь, а я просто стою здесь. Не хочу сейчас говорить, не могу говорить о бое. Это сводит меня с ума. Не могу говорить. Спасибо, извините».

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно в официальном «твиттер»-аккаунте UFC

«Вы казнили невиновного человека, знайте это»

Международный олимпийский комитет также оказался бессилен. Все старания спортсменов, МОК и других международных организаций ни к чему не привели. Томас Бах признался, что глубоко шокирован новостью о казни иранского борца, а сама организация в пресс-релизе выразила поддержку семье и друзьям Навида Афкари.



Всё это выглядит каким-то сумасшествием в XXI веке – казни, пытки. Но, к сожалению, это часть реального мира, в котором мы живём. А в организацию по защите прав человека проникла аудиозапись последних слов 27-летнего парня, которая вряд ли оставит вас равнодушным.



«Если меня казнят, знайте, что вы казнили невиновного человека, который сражался и прикладывал все усилия, чтобы его услышали. Но никто и не хотел слушать».