«Сами упустили победу». Капитан ЦСКА Дарья Дмитриева – о битве с фаворитом Лиги чемпионов

Московский ЦСКА свою первую в истории лигочемпионскую кампанию начал с эффектной битвы с главным фаворитом турнира – «Дьёром» из Венгрии. И россиянки дома упустили победу за пять секунд до финальной сирены. Обидно? Ещё как! Но судьба матча решалась не в эти секунды, а раньше, когда «армейские» гандболистки не использовали шикарные моменты.

Капитан ЦСКА Дарья Дмитриева всё объяснила.

Пять секунд до сенсации. ЦСКА в последний момент упустил победу над лучшей командой Европы А «Ростов-Дон» начал Лигу чемпионов с победы, которую сам едва не превратил в ничью.

– Каких чувств сейчас больше – досады или всё же удовлетворения от ничьей с почти бессменным победителем Лиги чемпионов?

– Двоякое впечатление от игры, на самом деле. Очень хотелось выиграть, но немного не получилось. Обидно, что сами упустили победу. Для стартовой игры показатель хороший – ничья с фаворитом.

– Показатель хороший, но после вашего гола оставалось всего 15 секунд продержаться.

– Я считаю, не совсем правильно говорить только про этот отрезок. Да, со стороны кажется, что именно в это время мы и упустили победу, пропустили последнюю атаку «Дьёра». Но решать нужно было в других моментах! Если бы реализовали то, что создали, никто бы сейчас и не вспоминал, что случилось в концовке. Например, когда Настя Илларионова не забила, мы ведь могли повести четыре мяча, а это уже огромное преимущество для последних минут. Да и много других эпизодов. Не нужно было доводить до такой концовки, когда всё решал один мяч. Ладно бы «Дьёр» был сильнее на две головы, тогда даже в случае поражения можно было сделать выводы и идти дальше. Но ведь венгерская команда в данный конкретный день играла не лучше нас, и от этого ещё обиднее.

– Что сказал главный тренер Ян Лесли сразу после матча?

– Честно? Она зашёл в раздевалку и сказал: «Этого недостаточно!» Да мы и сами понимали, что сделали в этом матче недостаточно, чтобы быть полностью довольными. Но затем Ян поблагодарил всех за игру, сказал, что мы молодцы и отметил наш настрой и борьбу.

– «Дьёр» чем-то удивил?

– С игровой точки зрения – ничем. Мы разобрали их действия досконально. Но лично я удивилась тому, что Анита Гёрбитц до сих пор ещё играет, да ещё и решающие мячи забивает.

– Когда тогда состоялась жеребьёвка, когда узнали, что в первой игре будет победитель Лиги чемпионов, мандража не было?

– Лично я обожаю такие матчи, когда против тебя выходит сильнейший соперник, когда с первых секунд нужно отдавать всё, что есть на данный момент. Именно в таких играх можно расти и лично, и командой. Я даже обрадовалась возможности проверить себя против лучшей команды Европы, которая подтверждает свой статус уже много лет подряд.

– В какой степени вы сами восстановились после разрыва ахилла, выбившего вас из строя на год?

– Конечно, от оптимальной формы далеко. Нужно набирать кондиции. Иногда чувствуется усталость. Этот год бесследно не прошёл. Ничего, всё ещё вернётся.

– Вы уже играли в Лиге чемпионов, но это было ещё в волгоградском «Динамо». Сейчас какие ощущения?

– Это турнир, в котором хочет сыграть любой игрок, если говорить про клубы. Это дополнительная мотивация и ответственность, ты хочешь проявить себя как можно лучше. Желание и у меня, и у всех было просто запредельное.

– Достаточно ли прошло времени, чтобы сыграться? У ЦСКА много новичков, да вы и сами из этой же категории, поскольку в прошлом сезоне не играли.

– Нет, конечно. Времени хватило только для уровня «более-менее», а чтобы действовать эффективнее, нужно тренироваться и играть значительно больше. Мне кажется, ещё ни одна команда в истории практически с листа не показывала выдающейся игры.

– А от ЦСКА с его сильнейшим составом только этого и ждут.

– Все лучшие качества игроков проявятся с течением времени. Мы привыкнем друг к другу, сыграемся. Все команды оказались вне гандбола на пять месяцев, но если при этом у тебя ещё и состав сильно обновился, то намного сложнее. Вроде бы выходишь на матч, делаешь всё как обычно, а после игровых моментов задаёшь себе вопрос – почему ты пас в другую сторону отдала, ведь видела же лучший вариант? Это элементарное отсутствие игровой практики. У нас командный вид спорта, а не индивидуальный, тут, чтобы выйти на более высокий уровень, много факторов нужно учитывать.

«Принципиальность матчей с ЦСКА – выдумка». Анна Сень – о финальных матчах сезона Гандбольный «Ростов-Дон» как был чемпионом, так и остаётся. И будет продолжать в том же духе. Это обещание лидера команды.

– Матчи с «Ростовом» в Кубке и Суперкубке многому научили ЦСКА?

– Тут и рассуждать не о чем. Мы играли с лидером нашего гандбола последних лет, причём в первой встрече мы, кажется, сами не поверили в то, что можем выиграть, вторая игра получилась провальной, причём необъяснимо провальной. Кажется, мы просто перегорели от сильного желания сыграть как можно лучше. Да и сыгранности не хватило. Эти поражения закалили нас и выявили ошибки, которые мы должны исправлять.