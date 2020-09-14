«Пределов не существует». Русский Халк потащил на себе самолёт и установил мировой рекорд

Человеческие возможности порой поражают. Силачи способны на поистине удивительные упражнения, которые кажутся невероятными. В очередной раз подтвердил это российский богатырь Сергей Агаджанян, по прозвищу Русский Халк. В день празднования столетия Татарской АССР силач в аэропорту Казани протащил на себе огромный 16-тонный пассажирский самолёт, параллельно надувая и лопая медицинские грелки. Такого вы точно не видели!

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«Я готовился к этому два года»

Сергей Агаджанян живёт в подмосковных Люберцах. Где как не там должен был появиться Русский Халк? А сам рекорд был установлен на территории Международного аэропорта Казани.



Сергей готовился к этому два года. Хотя готовиться можно сколько угодно, но если в конкретный день, когда надо показать результат, у силача плохое состояние, все эти страдания пойдут прахом. Но у нашего Халка всё получилось. Он осуществил буксир самолёта CRJ 200 Bombardier массой более 16 тонн на 35.4 метра за 1 минуту 30 секунд. Всё это без каких-либо специальных приспособлений, отталкиваясь только ногами. При этом он параллельно надувал три медицинские грелки объёмом три литра, которые в итоге просто разрывались от напора.

Вы наверняка спросите – зачем грелки? Оказалось, что трюк с грелками никто раньше не делал вместе с буксировкой транспортных средств. Сергей объединил эти два направления силового экстрима и сделал свой рекорд ещё более уникальным.



«Я готовился к этому номеру почти два года. Республика Татарстан, Международный аэропорт «Казань» и авиакомпания UVT Аero были выбраны не случайно – для установки рекорда мне хотелось выбрать тех партнёров, которые активно развиваются, которые уделяют большое внимание рекордам и всегда стараются достичь новых высот», – заявил силач.

Трамвай «Аннушка» и «Катюша»

Сергей Агаджанян давно занимается силовым экстримом и помимо этого является председателем подмосковного «РосМолСпорта» – организации, которая занимается молодёжной политикой и общественной деятельностью. Её почётным членом в какое-то время являлась, к примеру, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Однако активная общественная работа никогда не мешала Сергею делать крутые вещи в экстриме. Год назад в рамках патриотического флешмоба от «РосМолСпорта» в честь творчества писателя Михаила Булгакова он перетянул 17-тонный трамвай «Аннушка. Сделано это было, конечно, на знаменитых Чистых прудах. Всё как в произведении великого писателя. Трюк был очень непростым, потому что Сергею нельзя было нарушать работу общественного транспорта, и у него было лишь семь минут до прибытия следующего трамвая.

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«Этот этап оказался одним из самых сложных, трамвай пошёл только с третьей попытки, хотя предварительно была тренировка в депо. Пришлось делать опасный комбинированный номер в рамках движения текущего маршрута трамваев», – рассказал Сергей.



А ещё за полгода до этого Агаджанян перетянул легендарную «Катюшу» весом около 7 тонн в рамках второго этапа патриотического флешмоба в Ступинском районе.



«Как мне это всё удаётся? За счёт желания. Надо вести здоровый спортивный образ жизни и тогда просто не существует пределов возможностям человеческого организма. А если без иронии, за счёт регулярных тренировок, как и в любом виде спорта».