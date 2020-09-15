В российской лёгкой атлетике детектив: мифический забег и рекорд страны, которого не было

Не успел в Челябинске завершиться чемпионат страны по лёгкой атлетике, прошедший на высочайшем организационном уровне (чего нельзя сказать о результатах), как его затмила детективная история.

В социальных сетях появился протокол результатов регионального соревнования. И в этом протоколе победитель забега на 3000 м Владимир Никитин показал выдающийся результат – новое национальное достижение. Но есть одна проблема: сам «рекордсмен» об этом ничего не знает, потому что он на этих соревнованиях не выступал. Да и самого старта… не было.

Выдуманный бег по выдуманному стадиону

Для начала – ниже фотография того самого протокола.

На замазанной шапке протокола значится:

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Федеральное агентство по физической культуре и спорту РФ».

Уже это говорит о том, что протокол – абсолютный фейк. Он же не на старых запасах гербовой бумаги напечатан, а просто на белом листе. Федерального агентства по физической культуре и спорту нет уже очень давно, и пока разговоры о преобразовании Министерства спорта вновь в агентство так и остались разговорами.

Ну ладно, шапку поменять забыли. Допустим. Бежим по протоколу дальше. Дата проведения соревнований: 20 августа 2020 года. Давайте запомним.

Название документа: итоговый протокол Гераклиады (чемпионата г. Москвы). Звучит круто! Гераклиада – да, есть такие соревнования. Отвечает за их проведение бывший генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов. Но вот незадача – нет в легкоатлетической программе Гераклиады забега на 3000 м! На 100 м – есть, на 400 м – есть, на 1000 м – есть. И всё.

А вот в чемпионате города Москвы есть практически все легкоатлетические дисциплины. В том числе и бег на 3000 м. Но опять незадача – он прошёл 26-27 августа. Все протоколы есть на официальном сайте московской федерации. Опять несовпадение получается.

Место проведения соревнований: Москва, центральный стадион ЦСКА. Ух ты, оказывается в столице есть «армейский» стадион, где можно проводить легкоатлетические соревнования на открытом воздухе! Так, а где же он? И вот незадача – нет такого стадиона. А в легкоатлетическом манеже ЦСКА круг 200 м, там только зимние старты проводятся.

Ну, вы поняли. Дальше ошибки едва ли не на каждой строчке.

Победителем странных соревнований на странном стадионе стал Владимир Никитин. Известный российский средневик, которому приписали время 7.38,0 в предварительном (!) забеге и 7.33,77 в финальном!

Для российской лёгкой атлетики это было бы феноменальным достижением, так как оба результата перекрывают национальный рекорд Вячеслава Шабунина – 7.39,24. С таким временем Шабунин пробежал в далёком 1995-м.

Смотрим дальше. Второе и третье места у известнейших братьев-близнецов из Кемерово Анатолия и Евгения Рыбаковых, а за ними – простите, ребята – ноунеймы, если рассуждать о статусе в российской лёгкой атлетике. Да ещё и спринтеры, которые не бегают средние дистанции!

Ляпы даже в названиях регионов России, не говоря уже о тренерах. Некоторые «специалисты» настолько странные, что их нет в официальной базе ВФЛА.

Протокол без подписей и печатей. Грубая подделка.

«Даже дураку понятно, что это фейк»

Именно этими словами прокомментировал новость о своём «рекорде» Владимир Никитин. А потом добавил: «Мой лучший результат на «трёшке» совсем чуть-чуть уступает рекорду Вячеслава Шабунина, но пробежать за 7.33 я просто не могу. Да и как я мог бы это сделать, если уже на следующий день стартовал в Смоленске на чемпионате России в беге на 10 000 м и победил? Я в шоке от людей, кто делает подобные вещи».

Чемпионат России по лёгкой атлетике прошёл на разбитой дорожке. Это дно или ещё нет? Президент ВФЛА считает, что всё прошло достойно. Но спортивный директор извинилась перед спортсменами.

Действительно, Никитин 21 августа бежал десятку в Смоленске. По официальному протоколу он победил, Анатолий Рыбаков был вторым, а Евгений Рыбаков не сумел завершить дистанцию.

Может быть, мифический забег – пусть даже с другими участниками – прошёл в рамках Гераклиады?

«Такого не было и быть не могло. Это просто ерунда, к которой Гераклиада не имеет ни малейшего отношения. Кто это придумал? Наверное, тот, кто мог получить прямую финансовую выгоду от результатов», – заявил Михаил Бутов.

Внимательно смотрим протокол и видим, что один из спортсменов показал результат, позволяющий повысить разряд с кандидата в мастера спорта до мастера спорта. Это Артём Новиков, который представляет с нынешнего сезона Москву и «Динамо». Он занял в якобы имевшем место забеге четвёртое место.

«В тамбовскую федерацию легкой атлетики дошла информация, что один из спортсменов области выполнил норматив мастера спорта. Хотя до этого у себя в области он бежал по второму разряду. В качестве доказательства быть представлен липовый протокол, в котором ошибок больше, чем правды. Согласно этому протоколу был установлен рекорд России, причём дважды. Странно, что после такого ни один (из спортсменов) не упомянул о событии», – написал на странице группы «SBORBEG – Лёгкая атлетика» в социальной сети «ВКонтакте» президент федерации лёгкой атлетики Тамбовской области Павел Рубченко.

Затем в комментариях в новости он заметил: «4-й видишь? Он из Моршанска. Вот заявляли, что он по мастеру сбегал тройку, хотя в том году в области он кроме 800 ничего не бежал. Когда мы сказали, что это (неправда), то в качестве доказательства нам дали этот протокол...».

«Нам позвонили из управления спорта администрации Тамбовской области и спросили, почему они не знают о достижении спортсмена. Каком достижении? Какого спортсмена? С этого всё и началось», – сказал Рубченко «Чемпионату».

Со студентом Академии МВД Артёмом Новиковым нам связаться не удалось. Возможно, имя парня просто использовали. Но тренера Рината (Рената) Шаргиева в базе ВФЛА нет, тренера Ринаса Сагиева (по другой версии) – тоже. А личный тренер спортсмена в Моршанске Валерий Илатовцев давно уже на пенсии, ему 73 года, работает просто за «спасибо» с ребятами на местном стадионе и ни в какой спортивной школе не числится.

Кто же тогда пытался выдать фейк за правду?