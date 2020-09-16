«У меня жим лёжа – 150 кг». Новый адвокат Михаила Ефремова оказался чемпионом мира

В деле знаменитого артиста Михаила Ефремова случился резкий поворот. Актёр, признанный виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и осуждённый на восемь лет, всё-таки решил сменить адвоката. Почему эта новость есть на «Чемпионате»? Да потому что теперь защищать Ефремова будет чемпион России, Европы и мира по армрестлингу Роман Филиппов.



Как же вышло, что самым громким делом 2020 года будет заниматься спортсмен?

Дело Кокорина и Мамаева — показательное. Ефремова — обычное для России Я/Мы…

Армрестлинг – не помеха

Ранее защитником Ефремова был Эльман Пашаев. И большинство представителей профессионального сообщества адвокатов сходятся во мнении, что он регулярно нарушал адвокатскую этику. Минюст даже предложил лишить Пашаева официального статуса адвоката. Собственно, Ефремова уже пытался отказаться от его услуг ранее, но почему-то вернулся к работе с ним. И в итоге получил чрезмерное, по мнению большинства юристов, наказание.

Теперь в дело вступает Роман Филиппов. Именно он будет представлять интересы артиста на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор в Мосгорсуде. Несмотря на активную спортивную жизнь, Филиппов вполне успешный адвокат. Он получил официальный статус в 2014 году и с тех пор специализируется на гражданском и уголовном праве. Его профиль в Russian Lawyers Company сообщает о большом количестве выигранным им дел разной направленности.

«Против меня трудно провести приём»

Филиппов родился в 1978 году и с детства увлекался армрестлингом и другими единоборствами. Со школьной скамьи он боролся с друзьями на руках, но если для одноклассников это так и осталось забавным увлечением, то для Романа стало профессиональным спортом.



После поступления в Московский государственный индустриальный университет он всерьёз занялся армспортом – начал в ДЮСШ «Олимпик». А потом Роман настолько увлёкся, что решил даже получить второе высшее образование в области физической культуры. Многое изменила и служба в армии, где Роман был командирован в спортивный клуб армии Московского округа и стал там абсолютным чемпионом.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на Youtube-канале Уральской федерации армрестлинга «Медведь».

Впоследствии Филиппов становился многократным чемпионом России, выигрывал чемпионаты Европы и мира. Он уверен, что помимо всего прочего накаченные руки дают большое преимущество в силовых единоборствах.



«Против меня трудно провести силовые приёмы – вырабатывается очень быстрая реакция и железная хватка. Я несколько раз боролся с рукопашниками и самбистами и делал это с ними на равных. У меня же жим лёжа – 150 кг… Ну и в хозяйстве это помогает. Когда делал ремонт квартиры, а живу я на пятом этаже без лифта, то спокойно затаскивал к себе по 50-килограммовому мешку цемента в каждой руке… А если серьёзно – армспорт способствует выработке воли к победе, упорства и командного духа, формирует здоровый образ жизни», – приводит Gudok.ru слова адвоката.

Скандал с женой

Впрочем, был в биографии спортсмена и неприятный момент. В 2014 году у Романа начался бракоразводный процесс, в ходе которого бывшая супруга Екатерина на одном из форумов для армрестлеров опубликовала послание. Она написала, что её муж сильно изменился в худшую сторону из-за постоянного употребления допинга: «Он агрессивен, бил меня и угрожал ребенку, гуляет с разными бабами, превратился просто в нелюдя!»



Филиппову пришлось оправдываться, зато конфликт был исчерпан. Он признал, что ситуация в его личной жизни непростая, но категорически опроверг все обвинения со стороны бывшей жены.



«Моя ситуация на данном этапе сложна, Я действительно развожусь с супругой Екатериной, но это не значит, что можно клеветать в мою сторону. Я никогда не поднимал руку на своих родных и близких, не гулял на стороне. Сейчас же я получаю угрозы и предупреждения, но всё это – сплошной бред, клевета. Я откровенно могу заявить, что не принимаю запрещенных препаратов».

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Но теперь перед Филипповым стоит ещё более серьёзный вызов. За его действиями будет наблюдать вся страна. Он уже отключил свой телефон, потому что на него обрушился огромный поток звонков. Дело Михаила Ефремова, который является большим поклонником московского «Спартака», теперь стало ещё чуть более спортивным.