Без вратаря в голове. Как «Ростов-Дон» нелепо упустил победу в матче Лиги чемпионов

Матч второго тура женской гандбольной Лиги чемпионов, в котором «Ростов-Дон» принимал словенский «Крим», завершился странным моментом. Лидер ростовчанок Анна Вяхирева, всю игру тащившая команду к победе, в последней атаке решила сбросить мяч в линию. Игроки «Крима» передачу смахнули, а подхватившая мяч Ана Коич бросила со своей половины поля в сторону ворот российской команды. И они в этот момент оказались пустыми.

Пять секунд до сенсации. ЦСКА в последний момент упустил победу над лучшей командой Европы А «Ростов-Дон» начал Лигу чемпионов с победы, которую сам едва не превратил в ничью.

Финальное помутнение

«Ростов-Дон» в матче с «Кримом» не показал своей лучшей игры. Да и не мог показать, наверное. У чемпиона России проблемы с составом, и в заявке были гандболистки, у которых в обычных условиях было крайне мало шансов выйти на площадку. В такой ситуации невозможно по ходу матча дать отдых лидерам, и это может отразиться на игре в решающий момент.

Полусредняя Анна Вяхирева, как обычно, творила на площадке всё, что хотела – забивала, раздавала передачи, перехватывала, оборонялась. «Ростов-Дон» всю игру строил через неё. Да и кто бы не строил? Но даже феерические действия Вяхиревой в первом тайме не помогли ростовчанкам уйти на перерыв, лидируя в счёте. Анна забросила девять из 12 мячей «Ростова-Дон», но игроки «Крима» отгрузили 14 голов!

Проблема была даже не в позиционном нападении, где кроме Вяхиревой и её нестандартных действий рассчитывать было не на что, а в защите, которая предстала непривычно проходимой. Нет защиты – нет быстрых отрывов. Да и у Виктории Калининой на последнем рубеже не получалось практически ничего.

«Принципиальность матчей с ЦСКА – выдумка». Анна Сень – о финальных матчах сезона Гандбольный «Ростов-Дон» как был чемпионом, так и остаётся. И будет продолжать в том же духе. Это обещание лидера команды.

После перерыва «Ростов-Дон» более-менее наладил игру в обороне, по ходу тайма Калинину сменила Галина Габисова, и это не замедлило сказаться на счёте. Забивать стала не только Вяхирева. Хозяйки вели матч к победе, несмотря на эпизодические странные решения белорусской пары арбитров Дмитрия Набокова и Сергея Кулика. Победе натужной, но какая разница?

Двух мячей преимущества за минуту до окончания встречи обычно более чем достаточно. Но не в этот раз. Белорусские рефери в спорном эпизоде назначили пенальти в ворота «Ростова», а вдобавок к этому удалили шведскую линейную хозяек Анну Лагерквист. Бурно споривший с ними словак Томаш Главаты, временно исполняющий обязанности главного тренера, также схлопотал удаление.

Семиметровый «Крим» реализовал, а хозяйки на последнее владение мячом оставались вчетвером с единственной задачей – не пропустить. Но Главаты, взявший тайм-аут, зачем-то принял странное решение: поменял Габисову на полевого игрока. Зачем? Видимо, думал, что подопечным этом поможет подольше подержать мяч.

Судьи после возобновления матча немедленно показали пассивную игру, владевшая мячом Вяхирева вместо броска куда угодно, хоть на трибуны, решила скинуть в линию, а дальше…

Дальше потеря и дальний бросок Аны Коич, которая забросила свой единственный мяч в игре в пустые ворота. Болельщики в соцсетях обрушили на белорусских рефери шквал гневных выражений, но «Ростов» сам упустил победу. Нелепо, но результат зафиксирован – 23:23.

ЦСКА победил президента

А вот ЦСКА в Подгорице дотерпел до своей первой в истории победы в Лиге чемпионов. «Армейская» команда справилась с «Будучностью» за счёт индивидуального мастерства своих игроков. Черногорскую команду хватило только на половину первого тайма – «Будучность» сидела на карантине из-за ковида, и некоторые гандболистки до сих пор не восстановились. А те, что восстановились, физически не готовы биться 60 минут.

Проблемы с составом у «Будучности» настолько серьёзные, что на площадку вышла даже президент клуба Радмила Петрович. Она, кстати, забросила два мяча в ворота ЦСКА. В то время пока у хозяек были силы, игру вели именно они. Преимущество «Будучности» достигало четырёх мячей, а российская команда никак не могла понять, чем же отвечать.

«Сами упустили победу». Капитан ЦСКА Дарья Дмитриева – о битве с фаворитом Лиги чемпионов Решать судьбу матча с «Дьёром» нужно было не на последних секундах, а гораздо раньше.

Но затем стало сказываться превосходство ЦСКА в физической форме и наличии полноценного состава. Во втором тайме уже «армейская» команда вела «плюс шесть», и даже ступор в концовке, когда хозяйки могли сократить отставание до минимума, не помешал гостьям увезти победу – 25:22.

Главным героем встречи стала бразильянка Шана Массон, по ходу встречи сменившая в воротах Анну Седойкину. Она сыграла замечательно, отражая броски даже в безнадёжных, казалось, ситуациях. В составе «Будучности» же лучшей стала россиянка Валерия Маслова, перешедшая из «Ростова». Юная полусредняя наколотила шесть мячей, но её команду это не спасло.