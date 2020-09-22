«Я не бабушка, чтобы мне здоровья желать!» Россиянка Ведёхина вернулась в большой гандбол

Московский ЦСКА одержал первую в своей истории победу в Лиге чемпионов. В Подгорице российская команда обыграла «Будучность» со счётом 25:22, хотя по ходу первого тайма уступала соперницам четыре мяча. Одним из героев матча стала левая полусредняя Полина Ведёхина, с выходом которой на площадку ЦСКА перехватил инициативу. До этого сезона она не играла почти два года из-за травм и только сейчас наконец-то вернулась в большой гандбол.

Без вратаря в голове. Как «Ростов-Дон» нелепо упустил победу в матче Лиги чемпионов Наставник ростовской команды Томаш Главаты на последних секундах принял странное решение.

– Полина, чего сейчас больше – радости от исторической победы на таком уровне или от того, что вы вернулись?

– Конечно, эмоции от первого матча после возвращения были другими. Их невозможно передать, это была эйфория просто от того, что я вновь вышла на площадку. Казалось, что этого уже никогда не будет. Но сейчас это всё уступает желанию приносить как можно больше пользы команде и радоваться всем вместе от командных побед – впереди ведь очень много матчей. Про то, что было со мной в последние два сезона, я уже хочу забыть и оставить в прошлом неприятный период в жизни. Вот честно, мне постоянно желают здоровья, а я ведь не старенькая бабушка!



– Здоровья вам, чтобы сезон без травм прошёл. А вопрос такой – на площадке уже та Полина Ведёхина, которая была два года назад?

– Ну ведь просила же (смеётся). А по сути – конечно, я ещё не играю на прежнем уровне. Но чувствую, как всё начинает возвращаться, от игры к игре прибавляю. После такого простоя сложно быстро набрать оптимальную форму, только игровая практика поможет.



– Ваша близкая подруга Елена Михайличенко играет на той же позиции, что и вы. Между вами есть конкуренция за место в старте?

– Если честно, мне впервые этот вопрос задали. Я об этом не думала никогда. Мы должны поддерживать друга и правильно заменять, а не биться за то, кто выйдет с первых секунд на площадку. Вот мы и поддерживаем, чтобы это на пользу команде шло.



– Что случилось с командой на первых минутах в Подгорице? Мяч просто из рук валился.

– Нужно ещё раз пересмотреть матч, чтобы сделать какой-то анализ. Ведь даже на скамейке запасных тебя захлёстывают эмоции, и ты просто реагируешь, а не пытаешься осознать, что происходит. Но сейчас понимаю, что все проблемы были от защиты – поначалу была не игра, а сплошной сумбур. Не могли быстрый переход сыграть. Затем, когда отстояли в обороне, а потом смогли убежать в отрыв, всё постепенно стало налаживаться.

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– Ожидали от «Будучности» такой прыти? Ведь у команды были серьёзные проблемы, связанные со здоровьем игроков.

– В Лиге чемпионов любой соперник бьётся до последнего, и ожидать можно чего угодно от кого угодно. Настраиваться нужно на всех, слабых нет. То, что сделала «Будучность» на первых минутах, было ожидаемо: у них сильная задняя линия, отличные крайние игроки. Но первую половину первого тайма не только хозяйки выиграли, но и мы сами проиграли, допустив много ошибок.



– ЦСКА стал перехватывать инициативу с вашим выходом на площадку. Совпадение?

– У нас в команде много сильных игроков, каждый старается сделать максимум того, что может. Я вышла на площадку в тот момент, когда нужно было освежить игру. В зале было очень жарко, усталость быстро накапливалась.



– Перед матчем разбирали игру Валерии Масловой? Кажется, ЦСКА не справился с российской полусредней «Будучности».

– Конечно, разбирали, продумывали варианты противодействия. Но мы в определённых ситуациях действовали против неё неверно, вот и получили шесть мячей в свои ворота. Она молодец, сыграла очень здорово!



– В Черногории серьёзные ограничения, связанные с коронавирусом?

– Самые обычные. Нас никто в гостинице не запирал, мы могли свободно перемещаться по городу. Другое дело, что необходимости не было – только до магазина дошли и всё. Очень похоже на то, что происходит в России: объявления есть, ограничения никто не отменял, но по факту их меньше половины народа соблюдают.

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– Сейчас ЦСКА без поражений в Лиге чемпионов, сплошные победы в Суперлиге. После двух неудачных матчей с «Ростовом» руки не опустились?

– Любое поражение неприятно, оставляет нехороший осадок. Но после поражений от «Ростова» мы расстроились очень сильно. Прошлое исправить невозможно, будем двигаться вперёд и учиться на ошибках. Сезон длинный и насыщенный, у нас будет возможность проверить, усвоили мы урок или нет.