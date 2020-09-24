«Не лез в драку, пока стулом не ударили». Как 55-летний самбист избил толпу хулиганов

Первый чемпионат по боям без правил прошёл в России в 1995-м. На самом деле, это было лишь рекламное название, на самом деле это был чемпионат Евразии по боевому самбо. Главным судьёй и составителем правил для этого турнира был Илья Ципурский – известнейший самбист и дзюдоист. В 55 лет он дрался с толпой хулиганов, после чего на лице остался шрам, а в 70 не отдал обещанные призы братьям Емельяненко. История Ципурского полна разных сюжетов.

«У кого рука была переломана, у кого позвоночник»

История с дракой случилась в ресторане «Савой» в 1989 году, когда уже начинал разваливаться Советский Союз.



Ципурский встретился в ресторане со своим приятелем. Как обычно бывает, в один момент вечер перестал быть томным. 55-летний представительный мужчина решил потанцевать с девушкой, которая пришла с компанией молодых людей. Ни девушка, ни её спутники против не были, но уже во время танца ситуация изменилась.



«Потом смотрю – они меня окружили и начали девушку из рук вырывать. Я возмутился, но драки не завязывал до тех пор, пока сзади меня под ухо кто-то не стукнул чем-то тяжёлым. Не то чашкой, не то стулом. Я повернулся, чтобы достать обидчика. И в этот момент меня задели кулаком. Пошла кровь. Тут я, конечно, рассердился и своё дело сделал… Они остались лежать, а мы сели за стол и досидели до конца.

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Они не извинились, но нас никто не ждал у подъезда. И нигде. Потому что поняли, мы можем постоять за себя. Хотя кровь была у меня одного, но они все лежали, и я не знаю, чего у них было. Может, у кого рука была переломана, у кого позвоночник. Не знаю. Но мы досидели до конца. Да и не имели права уходить!», – рассказывал Ципурский в одном из интервью.



По его словам, на него налетели полтора десятка человек, но не все сразу, а группами. Иначе всё могло закончиться по-другому.

«Отцу предъявили за свинцовые буковки из типографии»

Наверное, если бы те парни знали, что нападают на одного из самых известных самбистов страны, то предпочли бы дождаться окончания танца и спокойно ушли из ресторана.



Ципурский был спортсменом экспериментальной группы Евгения Чумакова, одного из создателей спортивного самбо в СССР.

Он был зачислен в группу 10 января 1952 года. Как раз в тот период, когда его отец, боевой офицер, прошедший всю войну, отбывал срок по 58-й статьей. Приговор – десять лет лишения свободы.



Позже Ципурский вспоминал, что во время обыска сотрудники НКВД предъявили отцу свинцовые буковки из расположенной рядом с домой типографии. Эти буковки собирал сам Илья, чтобы потом отливать чушки для дворовых игр. Обычные буковки в деле фигурировали как печатная машинка, на которой издавались тексты, порочащие советскую власть.



«Арест отца, которого записали во враги народа, сильно отразился на нашей жизни. Маму выгнали из школы, где она преподавала русский язык и литературу, и она стала уборщицей и прачкой, чтобы обеспечить всем необходимым меня и моего младшего брата.



После окончания школы я решил поступать в МВТУ имени Баумана. Сдал все экзамены на отлично, но за сочинение поставили двойку. Видимо, вспомнили, что я сын врага народа. Я оббегал все московские вузы, и лишь в МИСИ сказали, чтобы я повторно написал сочинение. Я написал и был зачислен», – рассказывал Ципурский в фильме для канала «Единоборства России».



Лазарь Ципурский отсидел восемь лет и заработал условно-досрочное освобождение летом 1956 года. А осенью поехал вместе с сыном на чемпионат СССР по самбо, чтобы увидеть первую громкую победу Ильи.

Телевизор и «видик» вместо обещанных автомобилей

В дальнейшем была ещё одна победа и постоянные призовые места на чемпионатах страны, внезапный дебют на чемпионате Европы по дзюдо (!), когда сборную страны в срочном порядке сформировали из самбистов после решения МОК сделать вид спорта олимпийским.



Ципурский был близок к тому, чтобы отобраться на Игры-1964, но средневесов-дзюдоистов спортивное начальство решило вообще не выставлять. Илья ещё восемь лет выступал в самбо, а в 1972-м завершил карьеру.



Он стал авторитетным арбитром. Настолько авторитетным, что возглавил сначала Всероссийскую коллегию судей, а затем международную. Именно Ципурский систематизировал и дополнил современные правила спортивного самбо.



С развалом СССР Илья Ципурский оказался не у дел в спортивном плане. Он работал на кафедре механизации строительства родного вуза, стал профессором. Но внезапно оказался далеко от любимого самбо. Пока к нему не обратились с предложением разработать правила боевого самбо – по сути, смешанных единоборств.



И Ципурский согласился. Он судил первый чемпионат Евразии по боевому самбо под рекламным названием «Бои без правил», а финансовое бремя взвалил на себя Александр Иншаков. Позже турнир трансформировался в чемпионат Москвы на призы Ильи Ципурского. На этих соревнованиях он познакомился с Олегом Тактаровым и братьями Емельяненко.

История самого крутого русского каскадёра. Как спорт помог Иншакову «подняться» в 90-х Он сдружился с Высоцким из-за карате и играл в хоккей с Путиным. Поговаривали, что даже в тайных боях участвовал.

«Подошёл ко мне парень с рюкзаком за плечами. Сказал, что он Олег Тактаров, хочет поучаствовать. Но я не допустил – он разве представлял какой-то клуб? А потом уже узнал, что он был чемпионом мира в смешанных единоборствах по какой-то версии.

На третьем турнире мы разыгрывали автомобили в трёх категориях. И на четвёртый через год заявились даже звёзды. Братья Емельяненко решили поучаствовать, за автомобиль побороться. Но…», – говорил Ципурский.



«Да, поехали за автомобилем, – подтвердил Емельяненко-старший. – Но после финала, в котором мы боролись с Александром, я получил телевизор, а он – видеомагнитофон».



Недавно Илье Ципурскому исполнилось 86 лет, но выглядит он значительно моложе. А турнир его имени стал традиционным.