Отставить панику! Большунов снова получит шанс побеждать норвежских лыжников

Весной и летом все поклонники лыжных гонок сильно переживали, что возможная вторая волна эпидемии вируса лишит нас борьбы между лучшими российскими и норвежскими лыжникам.
Но руководство Международной федерации лыжных гонок в конце сентября приказало: отставить панику! Сезон Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт согласно изначальному плану!
Александр Большунов снова получит шанс побеждать норвежских лыжников в борьбе за свой второй Большой хрустальный глобус. Да и вся сборная России постарается от лидера не отстать.
Под вопросом только Китай
Рейс-директор комитета по лыжным гонкам FIS Пьер Миньере одним заявлением уничтожил слухи о полной отмене сезона. Единственный вопрос пока остаётся с Китаем, где должен пройти финал Кубка мира. Это будет важнейшее предолимпийское тестовое соревнование, поэтому логично, что все заинтересованы в его проведении. Китайцам надо понять, как организовать Олимпиаду-2022, а лыжникам необходимо изучить трассу, где они будут бороться за медали.
«Лыжный Кубок мира будет проведён так, как мы планировали в июле. Это означает открытие сезона в конце ноября в Руке, затем гонки в Лиллехаммере, потом Давос и Дрезден перед «Тур де Ски». После тура мы вернемся в Скандинавию и пробудем там почти до чемпионата мира в Оберстдорфе. То есть, программа практически нормальная. План таков, что все соревнования пройдут в Шенгенской зоне до финала Кубка мира в Китае», – отметил Миньере.
Пока без зрителей
Но всё же на некоторые уступки организаторам пришлось пойти. В Европе пока ещё не сняли все ограничения по коронавирусу, поэтому первый этап Кубка мира в Финляндии решено провести без зрителей. Хотя в Руке и так редко бывает наплыв фанатов, так что больших потерь организаторы не понесут. Возможно, зрители смогут вернуться на трассы на «Тур де Ски», а чемпионат мира в Оберсдорфе пока трудно представить без болельщиков. Но имеем то, что имеем.
«Возможность провести соревнования, несмотря на чрезвычайную ситуацию, – очень важно для будущего успеха и статуса турнира. Надеемся, что решение провести мероприятие без зрителей позволит нам обеспечить незабываемые впечатления для любителей лыжного спорта», – отметил председатель правления клуба-организатора Матти Хейккиля.
Как россияне попадут в Европу?
Многих волнует вопрос, как члены сборной России попадут в Шенгенскую зону, где пройдёт почти все этапы Кубка мира. Границы России с Европой по-прежнему закрыты и нет гарантий, что в ближайшие месяцы что-то изменится. Хотя эпидемия и идёт на спад, но правительства разных стран выбирают осторожную политику и предпочитают не торопиться с открытием границ.
Однако даже закрытые рубежи не создадут российским лыжникам никаких проблем. Перемещаться по рабочей визе никто не запрещает – именно такой вариант и будет использован. А это значит, что Александр Большунов, Сергей Устюгов, Наталья Непряева смогут полноценно бороться за победы на этапах Кубка мира. Пропустить предолимпийский сезон для них было бы катастрофой.
«Был бы официантом у Большунова»
Есть один человек в лыжных гонках, для которого потенциальная отмена сезона была бы как минимум такой же критичной. Конечно же, речь идёт о норвежце Йоханнесе Клебо. Он в новом сезоне, конечно, хочет взять реванш и вернуть себе статус победителя Кубка мира. Пресса сделала из норвежца непобедимого монстра, который должен был разносить соперников и брать один Хрустальный глобус за другим. Но появился молодой русский парень и испортил все планы.
Но Клебо не унывает и с удовольствием шутит и над собой, и над Большуновым:
«В межсезонье традиционно мало информации обо всех. Что я знаю о Большунове? Лишь то, что Александр женился. Почему меня не было на свадьбе? Если бы Большунов меня пригласил, то я был бы у него официантом», – рассказал норвежский лыжник.
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