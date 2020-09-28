Сёрфер покорил гигантскую волну! Но его рекорд по ошибке записали на другого

Да и само достижение немца Себастьяна Штойднера не стало официальным. Хотя волну в 35 метров не покорял никто, кроме него.

Немецкий сёрфингист сделал то, от чего бегут мурашки по телу. Видео того, как Себастьян Штойднер покоряет волну высотой 35 метров, просто завораживает. Сложно поверить, что тело человека способно на такое. Но уникальное достижение немецкого спортсмена было испорчено социальными сетями, в которых указали имя совсем другого человека. Да и рекорд официальным не стал.

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Чудо в Португалии

Штойднер установил достижение в 2018 году в одном из самых крутых мест для сёрфинга – португальском курорте Назаре. Именно там творятся великие дела среди сёрфингистов, потому что проблем с большими волнами там никогда нет. Но для такого рекорда Себастьяну нужна была не просто большая, а гигантская волна. И 18 января 2018 года на Назаре накатили действительно исторические волны. По словам очевидцев, по высоте они достигали размеров небоскрёбов.

Себастьян признался, что для того, чтобы установить такой рекорд, недостаточно обладанием великолепной техникой и талантом. Чтобы покорить волну высотой 35 метров, нужно кое-что ещё.

«Большая волна требует не только мужества и мастерства. Вы должны быть на все 200 процентов обладать страстью и безумием, чтобы полностью довериться своему телу в такой момент», — рассказывал потом немецкий сёрфингист.

Вот только официальным достижение Штойднера не стало, поскольку представителей Книги рекордов Гиннесса в Назаре не было.

Спасал жизни и работал строителем

Штойднер начал заниматься сёрфингом, когда ему исполнилось девять лет. Для немца это не самое типичное увлечение. Понятно, что в Германии покорять волны особенно негде. Поэтому не случайно, что он влюбился в сёрфинг на юге Франции, куда ездил на отдых вместе с родителями. А уже в юности Себастьян решил, что хочет заниматься этим делом профессионально. Он отправился тренироваться на Гавайи и в 2015 году выиграл самую престижную награду в мире сёрфинга – XXL Biggest Wave Award.

Но успех пришёл не сразу. Между моментом, когда Себастьян уехал на Гавайи и завоевал эту награду, прошло почти 15 лет. Когда Штойднеру было 20 лет, ему приходилось работать на стройке, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом. Он покорял самые крупные волны на Гавайях, Таити, участвовал во всех возможных развлекательных мероприятиях и в итоге добился своего.

Он стал профессиональным сёрфером, начал заниматься благотворительностью. А однажды спас жизнь бразильскому сёрфингисту, который едва не утонул всё на тех же пляжах в португальском райском уголке Назаре.

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А ещё он проводил тренировки для футболистов «Ливерпуля» перед началом прошлого сезона. Немец помогал игрокам справиться со стрессом и показал подопечным Юргена Клоппа дыхательную технику, а также правильную задержку дыхания в бассейне. И «Ливерпуль» впервые за много лет стал чемпионом Англии.

«Болт бьёт рекорд, а достижение записывают на русского»

Себастьян уверен, что такое могло случиться только в сёрфинге. Видео с достижения, поставленного Штойднером в январе 2018 года, внезапно было опубликовано в социальных сетях с именем совершенно другого человека – другого сёрфера Родриго Коха. Дело в том, что бразилец является официальным рекордсменом в покорении гигантских волн, а его рекорд равен 24,38 м.

Кто-то может сказать, что ничего особенного. Потом ведь разобрались. Но для сёрфингистов важно внимание спонсоров, а его можно получить во многом благодаря просмотрам в YouTube и других платформах. Видео с мировым рекордом Себастьяна собрало миллионы просмотров, но спонсоры видели там имя бразильца Коха.

Родриго, конечно, всё объяснил на своей странице в «Инстаграме». Как и Себастьян. И всё в итоге исправили, но ошибка разлетелась по всему миру. Новостные издания уже выпустили материалы, где всё было перепутано, и это стало ночным кошмаром для обладателя рекорда. Штойднеру не осталось ничего, кроме как отнестись к этому с юмором:

«Это прямо комедия какая-то, если вы задумаетесь об этом. Представьте, что Усэйн Болт бьёт мировой рекорд на дистанции 100 метров, а потом выходит запись видео, где указано, что там русский спринтер».