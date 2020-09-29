«Надеюсь, сразу не выгонят». Лучший лыжник в истории России уехал в Китай

Лыжная сборная Китая серьёзно взялась за подготовку к домашней Олимпиаде-2022 в Пекине. В тренерский штаб команды включён самый титулованный лыжник в истории России Никита Крюков. Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира – такого набора титулов в российских лыжах ни у кого другого нет. Чем он будет заниматься, на какой срок заключён контракт и стоит ли опасаться китайских спринтеров, Крюков рассказал «Чемпионату».
– Когда впервые задумались о Китае?
– Зимой, когда и состоялись первые переговоры. Обсуждали условия, варианты работы. Если бы не пандемия коронавируса, уже весной приступил бы к работе. Но сделал это на полгода позже.
– Это предложение было неожиданным?
– Конечно. На самом деле, случай свёл меня с человеком из китайских лыж, а затем всё закрутилось-завертелось. Но в нашей жизни многое решают такие случайные встречи.
– Вы уже в Китае? С подопечными успели познакомиться?
– Успел на них посмотреть, выучил только пару имён. Пока занял выжидательную позицию, не лезу в тренировочные планы. Только наблюдаю, подсказываю, что и как можно сделать лучше за короткое время. Дело в том, что у сборной Китая 1-2 октября будут важные внутренние соревнования, и я не хочу сейчас никому навредить. Но после завершения этих соревнований возьму бразды правления в свои руки.
– Ваши полномочия? Насколько самостоятельны вы будете в принятии решений?
– Старший тренер спринтерской группы. Насчёт самостоятельности – мне говорили, что все тренеры должны двигаться по общему плану, обсуждать и советоваться, но я не вижу таких вариантов, ведь спринтерам необходимо делать специальную работу. До середины подготовительного периода ещё можно как-то работать вместе, но затем точно нужно переходить на тонкую специализацию. Жаль, что мало времени до старта сезона осталось, но постараюсь с пользой проводить каждый день на своей работе.
– Насколько вас потряс – неважно в каком смысле – уровень подготовки китайских спринтеров?
– В хорошем смысле потряс. Когда я приехал сюда и пришёл на первую тренировку, думал, что всё будет намного хуже. Первая фраза, которую я произнёс в общении с тренерами, – «Not bad». То, что я увидел, реально было довольно неплохо.
– Какие у вас сейчас условия для тренировок? Наверное, и лыжи, и роллеры по желанию?
– В данный момент спортсмены уже стоят на лыжах, работают в снежном тоннеле. Соревнования тоже пройдут на лыжах. Китайцы отлично готовятся к проведению Олимпиады, как и любая страна, которая принимает Игры.
– С вашим многолетним тренером Юрием Каминским советовались, когда соглашались на работу?
– Сразу ему позвонил. Он благословил, пожелал удачи.
– Вы всю карьеру готовились по методикам Каминского. Будете применять их с китайцами?
– Зависит от подопечных – на что они готовы, какой объём смогут осилить. Дать можно и большой объём, а их организм может такое и не переварить. Пойдём по тонкой грани в данном случае, ведь времени совсем немного, да и уровень… Далёк от того идеала, который вижу я.
– Ваш тренировочный план рассчитан на Олимпиаду? В этом сезоне никто из спортивного начальства Китая результатов требовать не будет?
– Да, вся подготовка нацелена на Пекин. Что касается результатов… Надеюсь, после этого сезона меня не уволят. Конечно, я не собираюсь сидеть, сложив руки, и ждать олимпийского сезона. Постараюсь уже сейчас добиться максимума возможного от своих спортсменов. А потом и развить их лучшие качества.
– Вам пришлось отсидеть карантин перед началом работы?
– К сожалению, в Китае до сих пор все встревожены ситуацией с коронавирусом. Все спортсмены и тренеры ходят исключительно в масках, у них с этим строго. И просто так в страну не въехать – карантин обязательно нужно отбыть. Но сейчас я уже приступил к полноценной работе.
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