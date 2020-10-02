«Мы у всех как кость в горле». Вратарь гандбольного ЦСКА рассказал о хейте и зависти

Московский ЦСКА пробился в групповой этап гандбольной Евролиги, выиграв двухматчевое противостояние с датским «Бьеррингбро». В Суперлиге «армейцы» не потеряли ни одного очка, но и с сильными соперниками пока не встречались. Какие задачи стоят перед командой в чемпионате страны и в Европе, читают ли гандболисты не самые приятные отзывы на форумах и в соцсетях, и как это сказывается на их состоянии, рассказал вратарь ЦСКА Виктор Киреев.

– Настроение после таких побед, конечно, лучше не бывает. Мы провели один из лучших матчей за то время, что я в команде, — признался Киреев.

– Неужели не возникло даже тени сомнения, что всё скоро закончится, ведь в какой-то момент уступали семь мячей по сумме двух игр?

– Да какие могут быть сомнения до финального свистка? Мы же выходим играть, а не номер отбывать. Во время матча некогда сомневаться. Но на такой разрыв и мы внимание обратили. Слишком вяло начали. Возможно, причина в раннем начале матча – я впервые в своей гандбольной карьере вышел на игру еврокубка в 11 утра! У нас обычно тренировка в это время только начинается. И то полчаса нужно, чтобы раскачаться.



– Главному тренеру Олегу Кулешову приходилось прибегать к «французскому» в перерыве, чтобы вас разбудить?

– Нет, до этого не дошло. Он сказал, что всё нормально, нужно сыграть в своё удовольствие и тогда результат придёт. Правда, когда отправлял на второй тайм, сказал, что пора просыпаться. И мы выдали то, что можем. Прибавляем от игры к игре. Хочу отметить то, что в ЦСКА собрался отличный коллектив. Признаюсь, впервые я попал в команду, где люди настолько сплочённые как на площадке, так и за её пределами. Кофе попить, в парк погулять – мы часто вместе. Так и возникает, как её называют, командная «химия».

Коронавирус не помеха. «Медведи» не оставили «Спартаку» ни шанса в финале Кубка России «Финал четырёх» мужского Кубка России состоялся в срок и даже при зрителях. Просто подвиг по нынешним временам!

– Не давило на игроков в начале сезона то, что от ЦСКА очень многого ждут с таким составом?

– На площадке ты обо всём забываешь, а вот за её пределами давление ощущается. Я сам уже давно новости гандбольные перестал читать, но жена читает. И она просто в шоке от того, как сильно «любят» ЦСКА. Только и слышно со всех сторон: вот, собрали всех, денег полно. Мы для всех, как кость в горле. Причины очевидны, но я не хочу об этом говорить. Мы не должны пытаться кому-то понравиться, нужно просто свою работу делать.

– Игроков обижает, когда доносятся разговоры о том, что если на площадке не всё будет получаться, ЦСКА включит административный ресурс?

– Лично мне просто интересно – в чём же он выражается, этот ресурс? Напротив, все стараются поставить «выскочек» на место, засадить поглубже и подальше. Вот это заметно по играм Суперлиги. Разве в нашу сторону кто-то явно свистит? Если да, пруфы в студию, как модно сейчас выражаться. Критика на ЦСКА со всех щелей льётся. Всем же рот не заткнёшь, пусть говорят. А что мы можем сделать? Только на площадке ответить. Команда строится, ищет свою игру. Мы все пришли в ЦСКА, чтобы результат давать, а не судейских решений ждать. Я, например, пробивался везде потом и кровью, в 29 лет в сборную приглашение заслужил. А был бы админресурс – в 18 подтянули бы, когда ничего собой не представлял.

Отбились от конкурентов. «Медведи» обыграли «Спартак» в последнем туре Чемпионы из Чехова стали первыми в регулярке. А их красно-белые соперники – только четвёртыми.

– В июле вы сказали, что у ЦСКА одна задача – чемпионство. Поражение от «Чеховских медведей» уверенности не поколебало?

– Нисколько. Скорее, выявило те слабые места, над которыми предстоит поработать. К тому же, матч был спустя полгода после отсутствия игровой практики. Да, все находились в равных условиях, но нюансы тоже стоит учитывать. Некоторые наши ребята вообще не могли в Россию въехать из-за ограничений, связанных с пандемией. Травмы были и игроков. Даже когда один выпадает из обоймы, это сильно сказывается. Сейчас многое изменилась. Да и дистанция до финиша сезона длинная. Постараемся правильно разложить силы. То поражение нас только мотивировало.



– Евролига на фоне чемпионата России будет второстепенным турниром?

– Ни в коем случае. Для чего тогда мы пробивались в этот турнир? В нашей команде собраны честолюбивые ребята, которые хотят проявить себя на всех уровнях. Равнодушных я не видел. Постараемся пошуметь и в Европе. Главное, чтобы травм не было.



– Вы сами как справляетесь с последствиями перенесённой травмы, когда едва не лишились пальца?

– Перед играми и тренировками приходится пластырем заматывать, получается сдвоенный палец. Глобальных неудобств нет, но в некоторых ситуациях мешает. Например, в первом матче с «Бьеррингбро» в Дании я хотел бросить мяч в отрыв Сергею Николаенкову и не смог этого сделать – мяч просто прилип к пластырю и полетел в спину защитнику. Со стороны кажется, ну что за нелепость, кто их играть учил, а в реальности просто произошла накладка. Ничего, справимся со всеми проблемами. И с этой тоже.