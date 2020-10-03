«Чеховские медведи» разбили амбиции ЦСКА. Армейцы проиграли впервые в сезоне

Мужской гандбольный клуб ЦСКА появился совсем недавно – 17 марта 2020 года. Но уже успел наделать немало шума. И дело не только в том, что до этого три года он назывался «Спартак». Эту тему уже давно все обсудили. «Армейцы» сумели собрать крутой состав, который способен бороться за победу в Суперлиге, где главным соперником ЦСКА наверняка станут «Чеховские медведи» с легендарным Владимиром Максимовым.

Вратарь ЦСКА Виктор Киреев в интервью «Чемпионату» признался, что знает про обвинения в адрес «армейцев», что они якобы используют административный ресурс, чтобы добиваться побед. Но, естественно, полностью опроверг эту информацию. Так или иначе фон перед матчем ЦСКА и «Чеховских медведей» был максимально насыщенным. Обе команды ещё ни разу не проиграли в чемпионате, а вот в игре за Суперкубок «Медведи» были сильнее. И это заставляло ЦСКА подходить к новой встрече с особым настроем.

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Шоу Павленко и Александра Котова

Команды начали принципиальный матч очень осторожно. Первые полторы-две минуты опасностей у обоих ворот было минимум. А вот потом ЦСКА включился в игру, и вратарю «Чеховских медведей» Дмитрию Павленко пришлось несколько раз спасать команду. Но и он не смог ничего сделать, когда «армейцы» получили право пробить 7-метровый удар.

Правый полусредний «Медведей» Александр Котов сразу же ответил и прекрасным броском сравнял счёт. Буквально в следующей же атаке чеховцы вышли вперёд – 2:1. А ещё через две минут их преимущество увеличилось до двух мячей. Причём все три голы сделал Александр Котов, с которым ЦСКА в начале встречи ничего не мог поделать.

На 10-й минуте у «Чеховских медведей» был удалён на две минуты Роман Остащенко. ЦСКА активизировался, но Павленко очень не хотел пропускать в этот день и совершил очередной крутой сэйв. Болельщики подмосковного клуба оценили усилия своего вратаря и принялись скандировать фамилию героя первых минуты матча.

И Павленко продолжал тащить, а полевые игроки чеховцев – забивать. К 13-й минуте счёт уже стал 5:1 в их пользу, и тренерский штаб ЦСКА был вынужден брать тайм-аут. После паузы «армейцы» всё-таки отыграли один мяч, но по-настоящему сократить отставание были не в состоянии.

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ЦСКА атаковал и получал в пустые ворота

Более того, подопечные главного тренера «Чеховских медведей» Владимира Максимова вскоре сделали счёт ещё более неприличным – 7:2. И снова был хорош Александр Котов. ЦСКА постоянно снимал вратаря, чтобы получить преимущество лишнего полевого игрока, но шло это только во вред. Забить номинальные хозяева толком не могли, зато в пустые ворота пропускали регулярно.

Собственно, расстояние в 4-5 мячей сохранялось на протяжении оставшейся части тайма. ЦСКА иногда удавалось сокращать отрыв до трёх голов, но гости быстро отвечали. В итоге первые 30 минут закончились со счётом 11:7 в пользу «Чеховских медведей». «Армейцам» надо было что-то придумывать, чтобы избежать первого поражения в Суперлиге в этом сезоне.

Отбились от конкурентов. «Медведи» обыграли «Спартак» в последнем туре Чемпионы из Чехова стали первыми в регулярке. А их красно-белые соперники – только четвёртыми.

Бенефис вратарей «Медведей»

В первом тайме за чеховцев просто блистал Дмитрий Павленко, а в начале второго пришла очередь другого вратаря команды – Артёма Грушко. Он отбил два подряд семиметровых броска, причём в обоих случаях в неудачниках оказывался левый крайний ЦСКА Игорь Сорока. Перед вторым 7-метровым Игорь и Артём даже перекинулись парой фраз. Грушко широко улыбался и спасал команду.

К восьмой минуте второго тайма счёт стал 16:9 в пользу «Медведей». Пауза, которую взял тренерский штаб ЦСКА, была, пожалуй, последним шансом что-то изменить в этой игре. Если не переломить ситуацию сейчас, то когда. Как и в первом тайме, эффект тайм-аута принёс ЦСКА лишь кратковременный заряд энергии. «Армейцы» отыграли два мяча и сделали счёт 11:16, но глобально изменить ход игры не сумели.

«Чеховские медведи» были сильнее и спокойно довели встречу до победы – 26:21. Подопечные Максимова закрепляются на первой строчке в турнирной таблице, нанеся ЦСКА первое поражение в сезоне Суперлиги. «Армейцам» необходимо сделать выводы из двух поражений от подмосковного клуба, чтобы всерьёз думать о борьбе за чемпионство.