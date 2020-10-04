Тигран Петросян обыграл лучших шахматистов мира. После этого его дисквалифицировали

Армянского шахматиста заподозрили в жульничестве – во время партий он смотрел вниз. А ещё пил джин. Теперь гроссмейстер наказан пожизненно.

Скандал в онлайн-шахматах, живущих бурной жизнью во время пандемии, был делом времени. И он случился во время турнира PRO Chess League. Сенсационную победу в финале одержала команда «Армянские орлы». Решающий вклад в финале внёс полный тёзка девятого чемпиона мира Тигран Петросян, обыгравший гроссмейстеров, рейтинг которых намного превышает его собственный. Но спустя несколько дней после победы его обвинили в жульничестве и пожизненно дисквалифицировали.

Армянского шахматиста дисквалифицировали навсегда за использование компьютерных подсказок

Шахматист в отставке

Сетевой турнир PRO Chess League – традиционный, он проходил и до времён пандемии на известной платформе chess.com. В нём участвуют команды, которые могут собрать любой состав. Главный приз – 40 тысяч долларов.



На этот раз абсолютно неожиданную победу одержала команда «Армянские орлы», в составе которой выступали Тигран Петросян, Пархам Магсудлу, Раунак Садхвани и Айк Мартиросян.



36-летний Петросян, входивший в золотой состав сборной Армении, дважды побеждавшей на шахматных Олимпиадах, в финале был просто неподражаем. Он обыграл элитных гроссмейстеров: Уэсли Со, Леньера Домингеса и Фабиано Каруану – шахматиста, который едва не отобрал чемпионскую корону у Магнуса Карлсена.



Армянский шахматист, который уже давно не играл в турнирах, показал невероятно высокий уровень, одолев соперников намного сильнее себя. Возможно, ему помогал джин, который Петросян пил во время партий – это не запрещено.



«Я – шахматист в отставке, но мне нравятся рапид и блиц. Я обычно неплохо играю с коротким контролем и рад, что смог помочь своей команде», — сказал Петросян платформе chess.com после победного финала.

В чём проблема?

Но проблема не в крепких напитках. И даже не в том, что шахматист с невысоким рейтингом обыграл троих элитных гроссмейстеров.



Специалисты chess.com, проанализировав видеозаписи партий, сделали вывод, что Петросян жульничал. В этом их убедили специальные алгоритмы, направленные против читерства в шахматах. Кроме того, Петросян постоянно смотрел вниз и в сторону в одном и том же направлении, словно на второй монитор.



«После тщательного расследования эксперты chess.com по честной игре установили, что Тигран Петросян нарушил принципы честной игры в своих партиях полуфинала и финала, состоявшихся 25 и 27 сентября. Chess.com и PRO Chess League пожизненно дисквалифицировали Петросяна за данные действия», — сказано в официальном сообщении.

Шахматы продолжают спасать спорт на карантине. Но турнир Карлсена не обошёлся без сбоев В онлайне всё непросто: техника глючит, интернет пропадает. А россиянин Непомнящий, увы, проигрывает сам.

Имя нарушителя было названо чётко. Не один из участников команды, а конкретный участник. Что это означает? Что сомнений у специалистов нет. Они готовы отстаивать своё решение на юридическом уровне.



Турнир проходил не под эгидой ФИДЕ, а потому автоматического наказания для Петросяна со стороны международной федерации не будет. Для начала эксперты федерации изучат представленные доказательства. Об этом в своём «Фейсбуке» рассказал генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.

«Меня ни разу не попросили показать, что происходит вокруг»

Тигран Петросян резко отверг предъявленные ему обвинения.



Хотя несколько лет назад на одном из турниров на той же платформе chess.com он уже был заподозрен в читерстве, но всё же получил второй шанс.



Обжаловать решение платформы армянский гроссмейстер может только в американском суде, что он и намерен сделать.



«Я собираюсь нанять опытных адвокатов и воспользоваться всеми правовыми возможностями, чтобы добиться правды. Мы выполнили все условия организаторов: была постоянно включена веб-камера, включен скрин-шеринг компьютера.



Было условие, что арбитр в любой момент мог вмешаться и потребовать у игрока показать, что происходит вокруг игрок. Но меня ни разу не попросили этого сделать», — приводит слова Петросян портал «Новости Армении».

«Это ужасный позор». Победу России на шахматной олимпиаде затмил громкий скандал Организаторы обесценили старания россиян, вручив золото не только нашим спортсменам, но и их соперникам.

На шахматных форумах нет однозначной позиции о том, нарушал Петросян правила или нет. Эксперты и болельщики, анализируя ход партий, отмечают, что армянский шахматист порой пропускал компьютерные ходы, которые гарантированно вели к победе. Хотя такой разбор нельзя считать доказательством.

С платформой chess.com у армянских шахматистов уже были разногласия. В частности, во время Всемирной шахматной онлайн-олимпиады, проходившей на этой платформе, сборная Армении проиграла матч команде Индии из-за сбоя сервера, который не был учтён во время ходов. В результате гроссмейстер Айк Мартиросян просрочил время и проиграл свою партию, а протест на технический сбой был отклонён.



Во время финала Россия – Индия, завершившегося победой россиян, также возникали технические проблемы, приводившие к потере интернет-соединения. По решению ФИДЕ, под эгидой которой и проводился турнир, золотые медали были вручены обеим командам, что вызвало шквал возмущения в шахматном мире.