«Я ушла навсегда». Как великая победа сломала карьеру выдающейся гимнастке Елене Шушуновой

После Олимпиады в Сеуле спортсменка не смогла заставить себя остаться в спорте. 0,025 балла оказались для неё непосильной ношей.

Борьба за золотую медаль в гимнастическом многоборье среди женщин на Олимпиаде-1988 в Сеуле стала украшением всего турнира и одной из ярчайших в истории спортивной гимнастики. Перед заключительным видом программы петербурженка Елена Шушунова опережала Даниэлу Силиваш на 0,025 балла. Но румынка показала фантастические вольные упражнения, получив «десятку».

Чтобы стать олимпийской чемпионкой, Шушуновой нужно было показать столь же впечатляющее выступление.

Триумф в Монреале

Звезда Шушуновой зажглась в 1985 году на чемпионате мира в Монреале. Для Елены это был дебютный турнир такого масштаба. И начался он для неё крайне неудачно – падением с брусьев и лишь 17-м (!) местом после обязательной «школы».

Фото: РИА Новости

Ученица Виктора Говриченкова не пробилась в финал многоборья, где должны были выступить Ирина Бараксанова, Ольга Мостепанова и Наталья Юрченко. Старший тренер женской команды Андрей Родионенко проявил просто удивительную прозорливость. Он заменил Мостепанову и Бараксанову, объявив их больными.

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Их заменили Елена Шушунова и Оксана Омельянчик. Но даже Родионенко не мог предположить, к чему приведёт эта замена. А привела она к тому, что сменщицы поделили звание абсолютной чемпионки мира, набрав одинаковую сумму баллов! После того турнира Шушунова стала безоговорочным лидером сборной СССР. А её борьба с великолепной румынкой Даниэлой Силиваш двигала гимнастику вперёд.

Две десятки и разница в 0,025 балла!

К Олимпиаде в Сеуле обе гимнастки подошли в великолепной форме. И то, что они устроили в Южной Корее, стало ярчайшей страницей олимпийской истории.

Битва двух абсолютно равных спортсменок решалась на уровне микроскопической разницы в баллах. И к последнему снаряду преимущество советской гимнастки над румынкой составляло 0,025 балла.

Но Силиваш выдала просто потрясающие вольные упражнения. Чистейшая программа без малейших помарок не оставляла никаких сомнений в решении судей – 10 баллов.

Чтобы стать олимпийской чемпионкой, Елене Шушуновой нужно было выступить на таком же уровне. В такой ситуации зачастую спортсмены ломаются и не могут показать даже того, что выполняют с закрытыми глазами.

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19-летняя Шушунова не сломалась. Её вольные упражнения были выдающимися. Она пошла даже на сложнейший элемент, который в советской команде называли «шушка» – прыжок с поворотом на 180 градусов и приземлением в упор лёжа. Впоследствии элемент так и стал называться – прыжок Елены Шушуновой.

10 баллов от судей! Первое и второе места в многоборье разделили 0,025 балла. Можно только представить, что творилось в душе у обеих гимнасток на церемонии награждения. 15-летняя тогда Светлана Богинская стала третьей.

Поражение в борьбе с пневмонией

Казалось, что впереди у Шушуновой ещё один олимпийский цикл и множество побед.

Фото: РИА Новости

Но золото Олимпиады в Сеуле, добытое в страшном напряжении сил и нервов, далось Елене слишком дорогой ценой.

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«Физически можно было продолжать. Но после Олимпиады я была безумно измотана психологически, мне тогда просто необходимо было месяц-другой отдохнуть. А вместо этого пришлось каждый день пахать на тренировках. И в один прекрасный день я не выдержала — и ушла навсегда», – вспоминала потом Шушунова.

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Что было после спорта? Судейство на различных соревнованиях, семья, рождение сына и обычная жизнь.

Эта жизнь оборвалась 16 августа 2018 года. Спасти великую спортсменку, госпитализированную с тяжёлой формой пневмонии, не удалось.