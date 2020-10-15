Советский офицер Литуев освоил уникальную технику бега. Но всё равно проиграл американцу

20 сентября 1953 года в Будапеште советский легкоатлет Юрий Литуев пробежал 400 м с барьерами за 50,4 с, отобрав мировой рекорд у американца Гленна Хардина.



Он бежал свойственной только ему техникой, преодолевая расстояние между барьерами за 13 больших шагов. На тот момент в мире так не бегал никто. Тем удивительнее, что спортом герой-фронтовик Литуев стал заниматься лишь за четыре года до своего рекорда.

Воскресший из мёртвых

На фронт 16-летний Юра Литуев отправился добровольцем в первый же год войны. Два года спустя 18-летнего парня наверняка бы завернули в военкомате, но в 1943-м он уже командовал батареей и сражался на Курской дуге, когда советская армия окончательно переломила ход войны. Вместе со своей батареей юный артиллерист участвовал в освобождении Европы.

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Недалеко от озера Балатон в Венгрии Юрий принял, как он тогда думал, свой последний бой. Немецкие танки могли смять позиции батареи Литуева, оставшейся без единого снаряда. Но когда оставшиеся в живых солдаты с противотанковыми гранатами готовились отражать последнюю атаку, немцы изменили направление удара. Личный состав батареи тогда раньше времени записали в погибшие. За тот бой Юрий Литуев был награждён Орденом Красной звезды.



А менее чем через десять лет в той же Венгрии Литуев совершил ещё один подвиг – спортивный.

Барьерист поневоле

В лёгкую атлетику Литуев попал случайно, а в барьерный бег – тем более. В 1948 году молодого офицера отправили участвовать в традиционных армейских соревнованиях в Ивано-Франковске, куда после войны была передислоцирована его часть. Он отлично проявил себя в десятиборье, в каждом из видов выполнив разрядные нормативы.



На 23-летнего Литуева обратил внимание тренер Виктор Атаманов. Он предложили ему вернуться в родной Ленинград. Юрий поступил в институт физкультуры имени Лесгафта и полностью посвятил себя спорту. Через год на первом для себя чемпионате СССР Юрий завоевал три бронзовых награды – в барьерном беге на 110 и 400 метров, а также в десятиборье. Одним из его соперников тогда был Вячеслав Садовский, уже завершавший карьеру.

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Садовский посоветовал Литуеву сосредоточиться на «длинных» барьерах, и сам стал его тренером. Спустя всего лишь год полноценных тренировок Литуев отобрался в состав сборной СССР на чемпионат Европы, который прошёл в Брюсселе. Советский легкоатлет стал вторым на дистанции 400 м с барьерами, установив рекорд СССР – 52,4 с.

Рекордсмен-экспериментатор

Литуев стал лидером сборной СССР в барьерном беге на круг в острой конкуренции с Анатолием Юлиным. Он постоянно улучшал результаты и бил национальные рекорды на своей коронной дистанции.



Вместе с тренером Садовским Юрий попробовал особенный ритм бега на 400-метровке, когда дистанция между барьерами преодолевается не за 15, а за 13 более длинных шагов. Метод Литуева в те годы был поистине уникальным: советский атлет был единственным в мире человеком, способным пробегать в такой раскладке всю дистанцию, в то время как его соперников хватало максимум на несколько барьеров. Впрочем, и Литуев не всегда бегал только 13 шагами: он переходил на 15 шагов после седьмого барьера.

Фото: FPG/Getty Images

Первым с 13-шаговой тактикой начал экспериментировать американец Чарльз Мур. Но он не мог преодолеть весь круг такими гигантскими шагами, потому что был большой риск споткнуться. Американец, безоговорочный мировой лидер, пробегал такой тактикой пять барьеров, а затем переходил на более привычные 15 шагов.



Мур и Литуев зарубились за победу на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки. Мур преодолел дистанцию на полсекунды быстрее Литуева, получил заслуженную золотую медаль и сразу после этого завершил карьеру.

Новый мировой рекорд

А Литуев до звания быстрейшего барьериста в мире добрался спустя год: во время матчевой встречи Венгрия – СССР в Будапеште он своей уникальной тактикой побил мировой рекорд, который до этого принадлежал другому американскому атлету. 26 июля 1934 года в Стокгольме Гленн Хардин пробежал 400 м с барьерами за 50,6 с! Его достижение было удивительным для своего времени и держалось 19 лет. Ровно до тех пор, пока Юрий Литуев не пробежал за 50,4 с!

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Ещё через год на чемпионате Европы в Берне Литуев лидировал, преодолевая барьеры за 13 шагов, но между седьмым и восьмым барьерами споткнулся, и вновь остался вторым. Как и за четыре года до этого. А победил его главный конкурент из СССР Анатолий Юлин.



В 1958-м уже 33-летний Литуев добился своего и стал чемпионом Европы в Стокгольме, после чего завершил карьеру и перешёл на тренерскую работу. После его ухода о 13-шаговой тактике преодоления барьеров на время позабыли. А возродил её в 70-х годах американский атлет Эдвин Мозес, выигравший Олимпийские игры в Монреале и Лос-Анджелесе.