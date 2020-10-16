«Все знали, что я влюблена». Почему кумир Елены Вяльбе заплакал из-за сотой доли секунды

Лыжным героем Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде в 1980 году стал представитель сборной СССР Николай Зимятов, который завоевал три золотых медали. Но самым обсуждаемым стал забег, в которой советский лыжник в призёры не попал. То, что произошло в гонке на 15 км, невозможно было даже придумать. Победителя и второго призёра разделила одна сотая секунды!

Брутальный финн Юха Мието, осознав поражение, сломал свои лыжи и горько заплакал. А международная федерация лыжного спорта после Игр поменяла правила.

Сотая доля

Финский лыжник Юха Мието впервые заявил о себе на Олимпиаде в Саппоро в 1972 году. Именно тогда, когда советский лыжник Вячеслав Веденин произнёс своё волшебное «Дахусим!»

«Нас похоронили раньше времени». Советский лыжник не склонился перед императором Легендарному советскому лыжнику Вячеславу Веденину простили и дерзость на церемонии открытия Олимпиады и странное русское волшебное слово.

Двухметровый гигант весом в центнер с окладистой бородой тогда зарубился в борьбе за бронзовую награду в гонке на 15 км с норвежцем Иваром Формо. Мието проиграл всего 0,06 с. На следующей Олимпиаде финн, которого прозвали Борода, ни в одной из личных гонок не попал в призёры, но зато вместе с партнёрами по сборной выиграл эстафету.

До следующих Игр в Лейк-Плэсиде Мието собрал коллекцию из трёх медалей на чемпионатах мира в Лахти и Фалуне, но среди них не было золотых! Бородач-гигант рассчитывал отыграться за все неудачи разом в США. Он был прекрасно готов.

Но 17 февраля 1980 года судьба, соперник-швед и правила нанесли ему страшный удар.

Гонка получилась потрясающей. Советские лыжники стартовали раньше конкурентов, а потому не могли рассчитывать на то, что их будут вести по чьим-то результатам. Но даже при этом время Николая Зимятова долго оставалось лучшим. Пока не финишировал Мието.

Цена победы Этих двух лыжников на финише разделила одна сотая секунды, после чего в лыжах перестали засекать только десятые. Юха Мието и Томас Вассберг.

Финн наверняка уже мечтал о том, как будет праздновать победу. Но его мечтам не суждено было сбыться. На трассе оставались норвежец Уве Аунли и швед Томас Вассберг. И если норвежец, опередив Зимятова, проиграл Мието, то Вассберг шёл быстрее Бороды.

После финиша швед без сил рухнул на лыжню, а табло показывало страшные для финна цифры: 41.53,64 у него и 41.53,63 у Вассберга.

Ярость Мието

Мието не мог поверить своим глазам. Шесть сотых в борьбе за бронзу на своей дебютной Олимпиаде он пережил достаточно спокойно.

Но одна сотая в битве за золото – это было уже слишком!

Борода сокрушил свои лыжи, а затем принялся за другие. Ярость Александра Большунова после заключительной гонки «Ски Тура-2020», когда он с трудом добрался до финиша из-за ошибки в выборе лыж – ничто по сравнению с тем, что творил Мието.

Большунов в ярости порвал майку и кидался лыжами. Вот это драма в финале «Ски Тура!» Вяльбе сказала, что материлась вся команда. И даже норвежцы пожалели лидера сборной России.

Партнёры по сборной с трудом успокоили гиганта, но во время церемонии награждения финн, внешность которого напоминала классического лесоруба, не смог сдержать слёз. Он плакал, не веря в своё поражение. Но правила отдавали золото его сопернику.

Юха Мието так и не смог выиграть золотую медаль в личной гонке ни на Олимпиадах, ни на чемпионатах мира. В Лейк-Плэсиде он проиграл Зимятову битву на 50 км, но зато отобрал у норвежцев бронзу эстафеты, убежав на свой этап с отставанием почти в 45 с.

Водка от Вяльбе

Руководство Международной федерации лыжного спорта после Лейк-Плэсида отменило правило, по которому в лыжных гонках вёлся отсчёт сотых долей секунды, округлив их до десятых.

Борода завершил карьеру в 1984 году после Игр в Сараево, взяв ещё одну бронзу в эстафете.

Вяльбе: когда Мието поцеловал меня, я сказала, что больше не буду умываться

К тому времени ещё не зажглась звезда Елены Вяльбе, для которой Юха Мието был и остаётся любимым лыжником. Многократная чемпионка мира и Олимпийских игр никогда этого не скрывала.

«Все знали, что я была влюблена в Мието. В подростковом возрасте я собирала вырезки с его фотографиями. На чемпионате мира в 1989 году он раздавал нам награды и тогда поцеловал меня. Я подумала, что больше не буду умываться», – вспоминала Вяльбе.

В ноябре 2019 года Мието исполнилось 70 лет. На свой юбилей он получил подарок от главного тренера сборной России – бутылку русской водки, которую пообещал не распечатывать, чтобы вспоминать о лыжнице, которая была в него влюблена и по достижениям оставила своего кумира далеко позади.