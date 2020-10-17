На первое место! Как «Ростов-Дон» сокрушил принципиального соперника в Лиге чемпионов

Ростовчанки почти всегда уступали французскому «Метцу». Однако в этот раз обеспечили себе победу задолго до финального свистка.

Коронавирусный аншлаг

Осенняя волна пандемии коронавируса не остановила болельщиков женского гандбольного клуба «Ростов-Дон», желавших поддержать любимую команду в главном матче осени. Согласно региональным ограничениям, трибуны могут быть заполнены не более, чем на 30 процентов, и все билеты, выставленные в продажу, разлетелись буквально за часы. Коронавирусный аншлаг!

Ещё бы! «Метц» из Франции – уже давно принципиальный соперник для «Ростова», едва ли не главный раздражитель в Лиге чемпионов. За последние годы россиянки и француженки в главном турнире Старого света сходили пять раз, и наши девушки одержали всего одну победу. Да, то был запоминающийся триумф в полуфинале турнира, но на групповых этапах были сплошь неудачи.

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17 октября 2020 года «Ростов-Дон» был полон желания прервать эту неудачную серию. Все сильнейшие игроки, за исключением Полины Кузнецовой были в строю, тренер Юханссон горел желанием привести команду к победе над мощным соперником, да и болельщики желали того же. В перспективе ведь именно это противостояние может решить судьбу первого места в группе, несмотря на то, что и «Ростов» и «Метц» в Лиге чемпионов стартовали не без осечек.

Два шедевра Заади

С первых минут на площадке завязалась равная борьба: команды перехватывали друг у друга инициативу и попеременно выходили вперёд. У «Метца» поначалу очень здорово смотрелась некогда выступавшая за «Ростов» украинка Передерий, а в составе хозяек можно было выделить Анну Лагерквист, очень надёжно и цепко действовавшую в обороне.

Два удаления в составе француженок позволили подопечным Юханссона вырваться вперёд – 5:3. Два классных мяча забила Манагарова – 7:5. Однако затем разыгралась вратарь Атаду Сако, и «Метц» не просто отыгрался, но и повёл. Показалось, что команда из Франции может оторваться, но очень вовремя включилась Заади, забившая трижды подряд, причём два из трёх мячей можно называть шедеврами: мощнейший бросок «по ушам» с дальней дистанции и гол после «вертушки».

Партнёрши Заади по команде тоже не выключались: Калинина дала шикарный пас через всю площадку на Манагарову, и та точным броском заставила тренера «Метца» брать тайм-аут – 12:10.

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Но эмоциональная речь Майоннада француженкам не очень помогла. «Метц» раз за разом упирались в оборонительные порядки «Ростова», и безголевая серия растянулась аж на восемь минут. Вот только хозяйки площадки тоже были не слишком результативны: мяч за этот отрезок оказался в воротах Сако только один раз – Вяхирева отличилась с семи метров – 13:10.

На 25-й минуте Лора Канор прервала французскую засуху, но и ростовчанки добавили: дважды забила Сень, ещё один добавила Кожокарь. Важно отметить и усилия Виктории Калининой, роскошно игравшей на последнем рубеже. Во многом благодаря её сейвам «Ростов», даже несмотря на удаление Вяхиревой в концовке, ушёл на перерыв с комфортным преимуществом – 16:12.

«Метц» развалился?

Отрыв в четыре мяча позволил ростовчанкам выйти на второй тайм в отличном настроении. Причём в течение трёх следующих минут это настроение точными бросками улучшили Сень, Вяхирева и Кожокарь – 19:13. Француженки занервничали, начали ошибаться и фолить, а потому черногорские арбитры назначили два подряд семиметровых в их ворота. И если Вяхирева не забила, то Борщенко со скамейки свой шанс реализовала. Тут же с игры добавила Заади – 21:13. «Метц» неожиданно начал разваливаться, и Майоннад опять взял тайм-аут, чтобы попробовать что-то склеить.

Разница в счёте стабилизировалась на уровне семи-восьми мячей, а счёт 23:16 и вовсе застыл чуть ли не на пять минут. Шикарными сейвами отметились и Калинина, и Сако, а однажды «Ростову» помогла и высшая справедливость. Арбитру показалось, что Манагарова сыграла в своей штрафной, хотя её и близко там не было, но и мяч с семи метров в ворота не зашёл: выскочил от перекладины.

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К заключительной десятиминутке команды подошли со счётом 27:21. Но о каком-то расслаблении не могло быть и речи: чувствовалось, что у ростовчанок есть и силы, и должный настрой: в каждом эпизоде они доигрывали до конца, боролись, заставляли соперниц ошибаться. И мощный «Метц», даже выпустив седьмого полевого игрока, никак не мог приблизиться к россиянкам в счёте.

Лишь на последней минуте усилиями украинки Передерий «Метц» забросил два безответных мяча и сделал разницу в счёте менее ощутимой – 30:26. Впрочем, это всё равно отличный результат для «Ростова». Мало кто до начала матча мог предположить, что в первых матчах группового этапа Лиги чемпионов российская команда сокрушит именно принципиального соперника из Франции. А приятным бонусом стало и то, что победа вывела «Ростов-Дон» на первое место в группе.