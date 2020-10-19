«В спортивном плане меня похоронили все». Мужской поступок советского рекордсмена Брумеля

После аварии олимпийский чемпион мог перестать ходить. Но он не просто встал на ноги без костылей, а вернулся в прыжковый сектор.

55 лет назад под мостом на набережной Яузы в Москве произошла авария, после которой мир спорта лишился одного из ярчайших своих представителей. Советский прыгун в высоту Валерий Брумель чудом остался жив, но получил серьёзные травмы и выступать на том космическом уровне, когда все ждали прыжка на недостижимые прежде высоты, больше не мог.



Однако всё равно смог вернуться в спорт!



И лишь потом дал честный ответ на вопрос – зачем он это сделал.

«Почувствовал уровень»

Брумель стал звездой мировой лёгкой атлетики в 18 лет. Студент-первокурсник ГЦОЛИФК, за три года до этого прыгавший на 1,75 м, включился в борьбу за медаль Олимпиады в Риме! Под руководством Владимира Дьячкова он добился фантастического прогресса.

Американская мечта за советские деньги Валерий Брумель – один из самых выдающихся и противоречивых легкоатлетов в истории, одна из первых звёзд советского спорта масштаба планеты.

Его взяли в олимпийскую сборную лишь для того, чтобы он почувствовал на себе уровень соревнований, присмотрелся к соперникам, чтобы через четыре года блистать к Токио. Но Брумель не хотел ждать. Он обыграл американца Джона Томаса, мирового рекордсмена!



И сходу стал бы олимпийским чемпионом, но по попыткам проиграл другому представителю сборной СССР Роберту Шавлакадзе. Оба преодолели планку на высоте 2,16 м. Шавлакадзе получил орден Ленина, а Брумель – мировую славу.

Рекорд на глазах Хрущёва

В следующем, 1961 году Брумеля часто сравнивали с Юрием Гагариным: его достижения были космическими по меркам начала 60-х. В феврале на переполненном стадионе в Нью-Йорке он победил на открытом чемпионате США, вновь обыграв Джона Томаса. А в июле на Кубке Москвы побил мировой рекорд, прыгнув на 2,23 м. Но это была лишь подготовка к матчевой встрече СССР – США. В борьбе с принципиальным соперником Брумель прибавил к своему рекорду ещё один сантиметр, а в августе на Всемирной универсиаде в Болгарии довёл рекорд до 2,25 м.

Валерий Брумель Фото: РИА Новости

Дальше – больше. Вернее, выше. На матчевой встрече СССР – США в калифорнийском Пало-Альто в июле 1962-го Брумель преодолел, наконец, планку на высоте 2,26 м. К этой высоте он шёл долго, выигрывал турниры, но никак не мог побить рекорд. И сделал это на глазах американских болельщиков, которые болели за советского прыгуна так же, как за своих.



Через два месяца – новый рекорд, ещё на один сантиметр выше.



Рекордные прыжки Брумеля прервались в июле 1963 года. Тогда на глазах генсека Никиты Хрущёва и переполненных «Лужников» советский рекордсмен прыгнул на 2,28 м! Это была невероятная по тем временам высота, которая оставалась рекордной восемь лет.

Олимпийское золото и травма

В Токио Брумель ехал безоговорочным фаворитом. Он жил так, как живут настоящие звёзды – никогда и ни в чём себе не отказывал. Но к Олимпиаде уже был выхолощен теми рекордными прыжками, которые сделали его знаменитым. Брумель трижды подряд признавался лучшим легкоатлетом мира.



А Олимпиаду вновь мог проиграть. Только уже не зелёный юнец, а рекордсмен мира. Спортсмен, который был кумиром даже для американцев. Брумель выиграл в Токио с результатом 2,18 м. Столько же взял и Томас, но прыгун из США затратил больше попыток.

Валерий Брумель Фото: РИА Новости

Валерий Брумель включён в зал славы IAAF

После Токио Брумель не приближался к собственному рекорду. А последнюю победу он одержал в Париже в октябре 1965 года. Прыжка на 2,15 м оказалось достаточно, чтобы выиграть матчевую встречу СССР – Франция. Казалось, впереди ещё будут рекорды, но…



Через два дня в Москве Брумель попросил однокурсницу Тамару Голикову подвезти его домой на мотоцикле.



«Мотоцикл ударился о бровку. После это всё пошло кувырком. Правая нога была искалечена… Мне помогли забраться в проезжавший мимо «Запорожец», на котором я доехал до института имени Склифосовского», — рассказывал Брумель в фильме «Спорт, спорт, спорт».

«Меня похоронили все»

Брумель буднично говорил о том, что более трёх недель врачи решали вопрос о том, как избежать ампутации. Ступню рекордсмену мира буквально по частям собрал хирург Иван Кучеренко.



«Я потерял много крови. За три или четыре месяца мне перелили около 11 литров крови. Операции дали свой результат, но не тот, что хотелось бы. Меня в спортивном плане похоронили все, буквально все. И бывший тренер, который сказал, что я никогда не буду прыгать, и хирург, который собирал ногу», – говорил Брумель.



Речь шла о том, будет ли спортсмен нормально ходить без помощи костылей. Но не получалось. Ни через три месяца, ни через год, ни через два.

Прыжок в бездну. Как гениального рекордсмена Ященко погубили ради забавы власти Прыгуну в высоту Ященко предрекали золото Олимпиады-80 и рекорды на 2,50 м. Но до этой вершины он не допрыгнул, а скатился на самое дно.

Почти три года Брумель провёл в больницах, ложась на одну операцию за другой. А затем уехал в Курган к доктору Гавриилу Илизарову. И тот с помощью своего аппарата поставил великого прыгуна на ноги. Без костылей.

Валерий Брумель Фото: РИА Новости

Брумель не просто стал нормально ходить, он даже вернулся в прыжковый сектор и преодолел планку на высоте 2,08 м. На два десятка сантиметров ниже своего же мирового рекорда. Но дело ведь было не в этом. Он вернулся не для рекордов и побед, и сам прекрасно это понимал.



«Когда такая тяжёлая травма, приходилось заставлять себя делать буквально всё. Хотелось понять, насколько ты мужчина», – назвал Брумель причину своего возвращения.



И этот мужской поступок Брумеля, пожалуй, важнее любых мировых рекордов.