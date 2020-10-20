Штаны просиживают? Почему спортсменов-депутатов хотят убрать из Госдумы

Говорят, они не обладают необходимым компетенциями. Но чем они хуже якобы профессиональных политиков?

Партия власти решила отказаться от услуг спортсменов при отборе кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ. На предстоящих в 2021-м выборах спортсменам и актёрам может быть отказано в возможности баллотироваться в депутаты. По мнению руководства «Единой России», избиратели хотят видеть в Думе тех, кто приносит практическую пользу.

Если это не фейк, то выходит дискриминация по профессиональному признаку.

Социология показывает

«Социология показывает, что избиратели хотят видеть в лице депутатов тех людей, которые обладают профессиональными компетенциями в различных сферах, которые могут принести практическую пользу», – это слова заместителя секретаря генсовета «Единой России», сенатора Сергея Перминова, которые опубликовало издание URA.ru.

Песков отреагировал на информацию о планах «ЕР» отказаться от спортсменов в Госдуме

Партия власти может отказаться от выдвижения в депутаты спортсменов и артистов. У представителей индустрии развлечений, получается, компетенции не те.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев насчёт решения по спортсменам и артистам, но тоже сделал упор на важности квалификации законодателей.

«Шипулин может стать тренером!»

Если информация о намерениях руководства «Единой России» соответствует действительности, то Государственная Дума нового созыва, выборы в которую пройдут в следующем году, останется без спортсменов.

До недавнего времени в Думе было 17 депутатов с богатым спортивным прошлым.

Это биатлонисты Владимир Драчёв, Сергей Чепиков, Антон Шипулин, борцы Александр Карелин, Артур Таймазов, Бувайсар Сайтиев, хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов, боксёры Дмитрий Пирог и Николай Валуев, бобслеист Алексей Воевода, фигуристка Ирина Роднина, конькобежка Светлана Журова, шахматист Анатолий Карпов, пятиборец Дмитрий Сватковский, ватерполист Ирек Зиннуров и футболист Валерий Газзаев.

Лишь последний прошёл в Думу по спискам «Справедливой России». Все остальные – представители партии власти. Сплошь заслуженные люди, чемпионы всего и вся. От кого-то правда, попахивает допингом и вторым гражданством, но в России это не является препятствием к депутатству или назначениям на высокие посты.

Россия – рай для бывших допингистов. Их жалеют и устраивают на тёплые места В нашей стране дисквалификация за допинг не бьёт по репутации. И это огромная проблема.

Эмоциональнее всего отреагировал на новость о спортсменах в Думе комментатор Дмитрий Губерниев, который написал в «телеграме»: «Ура, Шипулин может стать тренером!»

Ага, сразу после сложения депутатских полномочий Антон бросится поднимать биатлон в России.

Чем спортсмены хуже остальных?

Реакцию обычных людей на эту новость нетрудно было предсказать: тупым спортсменам туда и дорога, нечего в Думе штаны и юбки просиживать, пусть идут вкалывать. Но в данном случае важнее слово «просиживать» – это показатель отношения избирателей к избранникам.

Депутатами Государственной Думы не рождаются, как и политиками. Депутатами в нормальной ситуации становятся по воле избирателей те, кто готов, опять же в нормальной ситуации, выполнять свои обещания. А это абсолютно не зависит от того, кто на что учился. Будь то спортсмен, юрист или артист.

Спортсмены ничем не лучше и не хуже остальных, они имеют абсолютно те же права, что и все остальные. Запрещать им избираться куда угодно – Дума это или правление банка – дискриминация по профессиональному признаку. И в нормальной ситуации такое невозможно.

Но в нашей стране спортсмены всем обязаны государству. Потому что оно их кормит, одевает, обувает и платит. А потом ещё и в депутаты сажает. И спортсмены дружно возьмут под козырёк и сделают так, как нужно.

Кстати, великий борец Александр Карелин, бессменный депутат Государственной Думы, не стал дожидаться партийного приказа, а сам отказался от мандата, чтобы работать в регионе.