Штаны просиживают? Почему спортсменов-депутатов хотят убрать из Госдумы

Партия власти решила отказаться от услуг спортсменов при отборе кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ. На предстоящих в 2021-м выборах спортсменам и актёрам может быть отказано в возможности баллотироваться в депутаты. По мнению руководства «Единой России», избиратели хотят видеть в Думе тех, кто приносит практическую пользу.
Если это не фейк, то выходит дискриминация по профессиональному признаку.
Социология показывает
«Социология показывает, что избиратели хотят видеть в лице депутатов тех людей, которые обладают профессиональными компетенциями в различных сферах, которые могут принести практическую пользу», – это слова заместителя секретаря генсовета «Единой России», сенатора Сергея Перминова, которые опубликовало издание URA.ru.
Партия власти может отказаться от выдвижения в депутаты спортсменов и артистов. У представителей индустрии развлечений, получается, компетенции не те.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев насчёт решения по спортсменам и артистам, но тоже сделал упор на важности квалификации законодателей.
«Шипулин может стать тренером!»
Если информация о намерениях руководства «Единой России» соответствует действительности, то Государственная Дума нового созыва, выборы в которую пройдут в следующем году, останется без спортсменов.
До недавнего времени в Думе было 17 депутатов с богатым спортивным прошлым.
Это биатлонисты Владимир Драчёв, Сергей Чепиков, Антон Шипулин, борцы Александр Карелин, Артур Таймазов, Бувайсар Сайтиев, хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов, боксёры Дмитрий Пирог и Николай Валуев, бобслеист Алексей Воевода, фигуристка Ирина Роднина, конькобежка Светлана Журова, шахматист Анатолий Карпов, пятиборец Дмитрий Сватковский, ватерполист Ирек Зиннуров и футболист Валерий Газзаев.
Лишь последний прошёл в Думу по спискам «Справедливой России». Все остальные – представители партии власти. Сплошь заслуженные люди, чемпионы всего и вся. От кого-то правда, попахивает допингом и вторым гражданством, но в России это не является препятствием к депутатству или назначениям на высокие посты.
Эмоциональнее всего отреагировал на новость о спортсменах в Думе комментатор Дмитрий Губерниев, который написал в «телеграме»: «Ура, Шипулин может стать тренером!»
Ага, сразу после сложения депутатских полномочий Антон бросится поднимать биатлон в России.
Чем спортсмены хуже остальных?
Реакцию обычных людей на эту новость нетрудно было предсказать: тупым спортсменам туда и дорога, нечего в Думе штаны и юбки просиживать, пусть идут вкалывать. Но в данном случае важнее слово «просиживать» – это показатель отношения избирателей к избранникам.
Депутатами Государственной Думы не рождаются, как и политиками. Депутатами в нормальной ситуации становятся по воле избирателей те, кто готов, опять же в нормальной ситуации, выполнять свои обещания. А это абсолютно не зависит от того, кто на что учился. Будь то спортсмен, юрист или артист.
Спортсмены ничем не лучше и не хуже остальных, они имеют абсолютно те же права, что и все остальные. Запрещать им избираться куда угодно – Дума это или правление банка – дискриминация по профессиональному признаку. И в нормальной ситуации такое невозможно.
Но в нашей стране спортсмены всем обязаны государству. Потому что оно их кормит, одевает, обувает и платит. А потом ещё и в депутаты сажает. И спортсмены дружно возьмут под козырёк и сделают так, как нужно.
Кстати, великий борец Александр Карелин, бессменный депутат Государственной Думы, не стал дожидаться партийного приказа, а сам отказался от мандата, чтобы работать в регионе.
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