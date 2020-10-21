Мексиканский рестлер умер прямо на ринге. Спасти его пытался даже соперник. Видео

«Принц воздуха» упал как подкошенный. А его товарищ по команде не понял, что случилось, и пытался избить бойца, оказывавшего первую помощь.

В России профессиональный рестлинг так толком и не прижился. В нашей стране мало кому по душе пришлось сочетание единоборств с театральным представлением – зрители куда чаще отдают предпочтение классическим спортивным схваткам. Однако ещё неизвестно, где участники боя должны быть крепче и здоровее. Даже в жёстких смешанных единоборствах серьёзные травмы дело нечастое. А в рестлинге в Новом Свете скончался очередной боец. Прямо на ринге.

51-летний боец мечтал умереть на ринге. Соперник не понял, что это уже произошло А зрители продолжали скандировать его прозвище — Серебряный Король. Он был звездой кино и рестлинга, но в последнем бою жизни проиграл всё.

Смертельный бой

Кадры последнего боя 26-летнего мексиканца Луиса Анхеля Салазара шокируют.



17 октября он принимал участие в поединке формата «два на два» крупного мексиканского промоушена MexaWrestling. В рестлинге он крутился 10 лет – с 2010-го, но принимать участие в шоу, зарабатывать и получать звёздный статус атлет начал буквально пару лет назад.



Его звали «Принцем воздуха» за умение делать акробатические приёмы в прыжках с канатов.

Ничего не предвещало трагедии. В самом начале видео заметно, как человек в белом трико победно вскидывает руки после удачного приёма, а затем (вероятно, по сценарию, для накала интриги) ждёт, когда его соперник встанет и начнёт проводить ответную атаку.



Спортсмен в чёрном трико – его зовут «Золотая рука» – оправляется и наносит по груди соперника два скользящих удара. Так называемые чопы вряд ли хоть раз помогали кому-то в уличной драке, но звук дают отличный. Затем «чёрный» с разворота неакцентированно бьёт соперника ногой в корпус и отбегает к канатам, чтобы оттолкнуться от них и приёмом свалить соперника.



Но «Принц воздуха» без посторонней помощи валится на ринг сам. Он уже без сознания.

По реакции соперника видно: он сразу понял, что дело неладно, и бросился на помощь Салазару. Тут же на ринг выскочил и судья. А вместе с ним – партнёр «Принца» по команде: боец по прозвищу Золотая пума. Он-то как раз не разобрался в ситуации. И двумя ногами ударил в спину соперника, который оказывал первую помощь умирающему. К счастью, от такого удара Рука не пострадал, да и Пума обратил внимание, что дело плохо, и тоже кинулся к напарнику.

Через полминуты у ринга появились носилки, ещё через пару минут скорая уже везла Салазара в больницу. Но боец скончался, на приходя в сознание. Причину его смерти ещё предстоит уточнить, в мексиканских СМИ популярны две версии: сердечный приступ и кровоизлияние в мозг.



Через два дня бойцы промоушена почтили его память, встав в ринге на колени.

Жуткие драмы

Для мексиканского рестлинга это уже третья подобная трагедия за последние полтора года.



В мае 2019-го прямо на ринге погиб Сесар Гонсалес Баррон – Серебряный Король. Атлет, снимавшийся в Голливуде, скончался во время шоу в Лондоне. Он прежде признавался в интервью, что хотел бы погибнуть на ринге. Так и случилось – при этом даже соперник ничего не понял.

А в январе от последствий травм, полученных во время шоу, состоявшегося осенью 2019-го, скончался известный спортсмен Хесус Альфонсо Эскобос по прозвищу Ла Парка. Ему было 54.



Всего же, по подсчётам мексиканских СМИ, за последний год погибло восемь рестлеров.



Вряд ли стоит объединять причины трагедий – всё-таки это были люди разного возраста, и скончались они по разным причинам. Хотя, конечно, нельзя не отметить, что если перед выходом в ринг в том же ММА бойцы проходят всестороннее медицинское обследование, то качество медосмотра перед боями даже в профессиональном рестлинге вызывает сомнения.



Видимо, из-за этого и случаются жуткие драмы, которые ни в одном сценарии не прописать.