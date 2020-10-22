«Играйте сердцем, тактика не поможет». «Астраханочка» сотворила сенсацию, обыграв ЦСКА

В женской гандбольной Суперлиге случилась громкая сенсация. «Астраханочка» на своей площадке обыграла московский ЦСКА (23:19), который до этого одержал две героических победы в Лиге чемпионов. Одной из героинь встречи стала голкипер астраханской команды Эвелина Аношкина. Она поставила настоящую стену перед своими воротами (меньше двух десятков мячей москвички в этом сезоне ещё не забрасывали), а после игры раскрыла секрет победы.

– Когда вы узнали, что выйдете в старте на матч с ЦСКА?

– В раздевалке перед игрой наш главный тренер Влатко Джонович назвал имена игроков, которые начнут матч с первых минут, я была в этом списке. Может быть, он и за три дня до игры знает стартовый состав, но нам говорит только перед матчем.



– Для вас это было неожиданностью?

– Нет. Мы готовимся вместе и любой из нас – хоть Кира Трусова, хоть Анастасия Рябцева – был готов с первых минут занять место в воротах. Тем более, из восьми проведённых матчей я в четырёх выходила в стартовом составе.



– В системе «Астраханочки» есть ранжирование вратарей – первый, второй, третий?

– У нас не футбол, где есть основной вратарь, который стоит все матчи, и дублёры. Тут если не пошла игра у одного, на площадку выходит другой. В «Астраханочке» нет разделения, все стоят примерно равное количество времени. В прошлом туре с волгоградским «Динамо» играли Кира и Анастасия.



– Перед началом сезона, кажется, вы приходили в Астрахань третьим голкипером?

– Действительно, об этом почему-то говорили и писали. Я не знаю, на чём основывались такие утверждения, но меня такое подзадоривает из матча в матч доказывать, что я не собираюсь сидеть на скамейке запасных.

Эвелина Аношкина (слева) Фото: ФГР

– К ЦСКА была отдельная подготовка?

– Да, мы очень детально разбирали соперника, просматривали много матчей. Влатко ведь сам бывший голкипер, и он работал с нами отдельно. У нас в клубе нет отдельного тренера по вратарям, и когда все полевые игроки идут в тренажёрный зал, он оставляет вратарей и занимается с нами.



– Насколько плодотворной оказалась подготовка именно во вратарском плане? Всё пригодилось, что разбирали?

– Если честно, готовишься к одному, а в игре всё по-разному бывает. Я внимательно и не по одному разу пересматривала матчи ЦСКА в Лиге чемпионов против «Боруссии» и «Бреста», так там очень много бросков москвички делали по верхним углам. Вратари немецкой и французской команды примерно моего роста, так что я ждала того же самого. Но мне в верхние углы бросали не так и много. Во всяком случае, совсем не столько, сколько я ожидала. Перестроилась по ходу матча. Но в этом и заключается задача голкипера, нельзя ведь зацикливаться только на чём-то одном.

Фантастика! ЦСКА обыграл дортмундскую «Боруссию» благодаря голу на последней секунде А «Ростов-Дон» на последней секунде удержал победу в матче с «Битигхаймом» в Лиге чемпионов. Удивительный день в гандболе.

– Со стороны ЦСКА не было самонадеянно лететь в Астрахань через день после матча во Франции? Они не обращались с просьбой о переносе?

– Насколько я знаю, наш матч изначально стоял в календаре 21 октября. А в итоге мы сыграли на день раньше. Наверное, москвичкам было проще полететь сразу в Астрахань. Возможно, они недооценили нас как достойного соперника. Мы ведь в Лиге чемпионов не играем.

– Уверенность, с которой «Астраханочка» играла с фаворитом, победившим до этого мощные команды из Германии и Франции, бросалась в глаза.

– Мы на самом деле вышли на игру абсолютно спокойными. Никакой паники и сумбура у нас не было, что видно по минимальному количеству потерь. К этой игре мы подошли на максимальной концентрации, все ждали этого матча. А наш главный тренер непосредственно перед выходом на площадку по-русски сказал: «Играйте сердцем и душой, технические комбинации и тактика в таких встречах отходят на второй план». Такую установку я услышала от него впервые.



– Следующая игра у Астрахани с Ростовом. Хватит времени, чтобы так же детально подготовиться к матчу с чемпионом?

– Безусловно. Ведь встреча состоится 29 октября, неделя впереди. Как раз со следующей тренировки мы и начнём разбирать «Ростов-Дон». У нас пока преимущество перед командами, которые играют в Лиге чемпионов, поскольку наши матчи Кубка ЕГФ пройдут только в ноябре. У нас больше времени на подготовку и восстановление, нужно использовать это.

«Я не бабушка, чтобы мне здоровья желать!» Россиянка Ведёхина вернулась в большой гандбол ЦСКА с её помощью добыл историческую победу в Лиге чемпионов.

– Можно ли вратарю «просчитать» такую гандболистку, как Анна Вяхирева?

– Нет, это невозможно. Эта гандболистка может абсолютно всё, при броске она смотрит на вратаря и бросает так, чтобы голкиперу было неудобно. У Ани нет любимых углов, она бросает по ситуации. С ней тяжело всегда. Многое в игре против неё зависит от защитников, что они ей позволят. Про таких гандболисток говорят, что они могут сделать игру в одиночку. Вот с нами не сыграла капитан ЦСКА Дарья Дмитриева, которая относится к тому же типу гандболисток. Для нас её отсутствие было плюсом, а вообще я желаю ей как можно быстрее вернуться в строй.



– У «Астраханочки» восемь побед в восьми матчах. Ожидали такого?

– Наша задача в этом году – медали чемпионата страны. И мы в каждом матче стараемся своей игрой доказывать, что это не просто слова.