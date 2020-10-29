Сколько стоит заниматься стрельбой из лука

Если вы решили заниматься спортом всерьёз, придётся не только укротить силу воли, но и подумать о финансовых затратах. «Чемпионат» разбирается, сколько стоят разные виды спорта. На очереди один из самых аристократичных и архаичных – стрельба из лука.

Стрельба из лука делится на два класса

Спортивная стрельба из лука бывает двух классов: классического и блочного. Классический лук входит в программу Олимпиады, поэтому у него имеется существенная государственная поддержка. Блочный лук представлен на значимых мировых соревнованиях, но именно отсутствие олимпийского статуса лишает его существенного госфинансирования.

Эта тонкость важна, потому что напрямую влияет на ваши затраты. Поэтому разбирать классический и блочный виды мы будем отдельно.

Другой важный момент — развитие стрельбы из лука в России неравномерное. В некоторых регионах (например, в Забайкальском крае и Республике Бурятия) это один из основных видов, который пользуется финансовой поддержкой. Поэтому данный разбор, по большей части, основан на данных по центральному региону России, который наиболее полно отражает общую тенденцию развития стрельбы из лука в стране

Стрельба из лука Затраты Старт обучения 5 500 ₽ Покупка аксессуаров от 3 500 – 20 500 ₽ Ежегодные затраты (на хвостовики и перья) 4 500 ₽ Покупка классического лука и компонентов к нему от 15 000 ₽ или бесплатно, если лук предоставит спортшкола Покупка блочного лука и компонентов к нему от 70 000 – 300 000 ₽ Средний заработок спортсмена спортшколы 12 000 – 30 000 ₽ Средний заработок спортсмена высокого уровня 60 000 – 200 000 ₽

Классический лук. Старт: 500 – 5 500 ₽

Идеальный возраст для начала занятий стрельбой из лука – от 11 до 13 лет. Однако многие тренеры готовы принять учеников и старше, особенно при наличии определённой спортивной подготовки.

Занятия в государственных спортшколах будут для детей бесплатными. А вот взрослым людям без наличия высокого спортивного звания путь в любую детско-юношескую спортивную школу или центр олимпийской подготовки закрыт. Поэтому свою карьеру взрослым придётся начинать в стрелковых клубах или тирах, речь о которых пойдёт чуть позже.

На начальном этапе спортшколы стараются обеспечивать детей необходимым спортивным инвентарём. Единственным обязательным приобретением будет резиновый жгут, с которого и начинается обучение искусству стрельбы из лука.

Если спортсмен начального уровня планирует сразу участвовать в соревнованиях, придётся обзавестись спортивной формой. По правилам во время стрельбы женщины должны быть одеты в юбку, шорты или брюки и рубашку-поло. Мужчины – в брюки или шорты и рубашку-поло с длинными или короткими рукавами. Цвет формы на российских соревнованиях – белый.

То есть, чтобы начать выступление в стрельбе из лука, нужно быть готовыми потратить около 5,5 тыс. рублей. Правда, большая часть средств уйдёт на одежду и только 500 рублей – на резиновый жгут.

Что необходимо приобрести, чтобы начать заниматься стрельбой из лука? Резиновый жгут 500 ₽ Форма для соревнований: белые поло и штаны до 5 000 ₽

Если на начальном этапе занятий стрельбой из лука затраты сведены к минимуму, то для продолжения нужно быть готовым к увеличению расходов.

Когда спортсмен стабильно выступает на соревнованиях муниципального и регионального уровней, у него возникает необходимость в приобретении личного спортивного инвентаря.

При этом спортшкола продолжает обеспечивать ребенка наиболее дорогостоящим инвентарем – стрелами, луками и многочисленными компонентами к нему (системой стабилизаторов, плунжером, прицелом, полочкой). Родителям необходимо приобретать лишь аксессуары для стрельбы из лука – колчан, крагу, нагрудник, пулер для вытаскивания стрел из щита, напалечник.

Цены на аксессуары существенно различаются, однако уровень спортсмена не будет зависеть от крутости покупок. Выбор обусловлен желанием, финансовыми возможностями конкретного человека, качеством продукта, личными предпочтениями и удобством.

Бюджетный набор аксессуаров обойдется примерно в 3 600 рублей, средний – в 11 250 рублей, а дорогостоящий – в 20 500 рублей и выше.

Что необходимо для регулярных занятий стрельбой из лука? Стоимость Колчан 650 – 7 500 ₽ Крага 250 – 1 300 ₽ Нагрудник 900 – 2 700 ₽ Пулер 900 – 2 000 ₽ Напальчник 900 – 7 000 ₽ Итого 3 600 – 20 500 ₽

В дальнейшем предстоит периодически докупать расходные материалы – хвостовики и перья. Раз в полгода или в год, в зависимости от уровня спортсмена. Пачка хвостовиков может обойтись в 3 тысячи рублей, а пачка перьев – в 1,5 тысячи рублей.

К вопросу о неравномерном распространении этого вида спорта: в некоторых секциях может не оказаться подходящего по параметрам лука, стрел, а также кейса или прицела. Тогда всё недостающее придется покупать самому.

Стрелковый инвентарь, так же как и примочки для стрельбы, существенно различаются по стоимости. Но в отличие от тех же аксессуаров, качество лука и стрел будет существенно влиять на результаты спортсмена.

Бюджетный вариант сгодится для спортсмена-любителя. С луком среднего ценового диапазона можно выезжать на соревнования всероссийского масштаба. Но «на России» конкурировать за самые высокие места с таким инвентарем будет уже сложно.

В сравнении с дорогим вариантом такая матчасть будет уступать в качестве материалов, технологии производства и вариативности подгонки, что будет влиять на точность попаданий. Поэтому спортсменам, нацеленным на серьезную профессиональную карьеру, придется раскошелиться на дорогостоящий инвентарь.

Список возможных приобретений Лук классический (рукоятка и плечи) 15 000 – 120 000 ₽ Кейс для лука 2 200 – 22 000 ₽ Стрелы 5 000 – 40 000 ₽ Прицел 600 – 40 000 ₽

Соревнования – отдельная статья расходов

Занятия стрельбой из лука не только генерируют расходы, но и могут приносить определенную прибыль. В большинстве регионов страны существует система поддержки спортсменов-лучников. Например, в Москве с 14 лет можно начать получать стипендию в спортшколе, с 16 лет – в Училище Олимпийского резерва, а с 18 лет – в Центре Олимпийской подготовки. Критерии для получения зарплаты прозрачны: призовое место на первенстве или чемпионате России. Средняя ставка – 15-20 тысяч рублей. В менее обеспеченных регионах — от 5 тысяч. Хотя за призовые места на соревнованиях есть надбавки.

Однако сложность заключается в том, что выплаты за призовое место на России действуют только в течение года. Для сохранения прежнего оклада спортсмену придется ежегодно подтверждать свой статус, привозя медали с крупнейших российских соревнований.

Поездки на эти самые турниры могут стать дополнительной статьей расходов. На региональных соревнованиях лучники соперничают за вакантные места на турниры по России, поездки на которые финансируются из федерального бюджета. У кого не получилось отобраться за госсчет, могут съездить за личные средства.

На наиболее крупные соревнования (чемпионаты и первенства России) каждый регион стремится сформировать команду и отправить ее за госсредства. Однако, поездки на менее статусные соревнования, такие как всероссийские турниры или кубки России, финансируются государством уже в меньшем объеме, и многие спортсмены могут выезжать туда только за свой счет.

На инфографике мы прикинули, во сколько обойдется одна такая поездка. Лучше результаты – больше выездных турниров. Большинству спортсменов топ-уровня (претендующим на места в сборных России), практически не приходится тратить деньги на поездки. Поэтому в данном случае затраты будут зависеть от результатов.

Примерные затраты спортсмена для поездки на соревнования: Турнир Дорога Проживание Питание Стартовый взнос Всероссийские соревнования «Надежды России» в городе Великие Луки Билеты на поезд «Москва- Великие Луки» и «Великие луки – Москва» – 3 000 ₽ 5 дней в гостинице, 1 000 ₽ / ночь 5 дней по 700 ₽ / сутки 1 000 ₽ Итого 12 500 ₽

Блочный лук. Старт: от 69 200 ₽ до 286 000 ₽

Ситуация с блочным луком выглядит иначе. И если на начальном этапе спортшкола по возможности может предоставить спортсмену всё необходимое, то в дальнейшем лучнику предстоит приобретать большую часть дорогостоящего инвентаря самостоятельно.

Прежде всего, это покупка самого блочного лука и необходимых компонентов: релиза, полочки, кейса, стрел, прицела. По аналогии с классическим луком, стоимость инвентаря напрямую влияет на результат.

Даже бюджетный вариант для занятий стрельбой из блочного лука обойдется примерно в 69 200 рублей. А блочнику, который стремится реализовать себя на профессиональном уровне, нужно быть готовым выложить от 160 000 рублей до 286 000 рублей.

Что необходимо для стрельбы из блочного лука? Блочный лук 40 000 – 120 000 ₽ Релиз 5 000 – 25 000 ₽ Полочка 2 500 – 18 000 ₽ Кейс для лука 2 500 – 35 000 ₽ Стрелы 5 000 – 40 000 ₽ Прицел 14 000 – 48 000 ₽ Итого 69 200 – 286 000 ₽

Кроме того, нужно купить те же аксессуары, что и в классическом луке, исключая нагрудник и напальчник. Готовьте от 1800 рублей до 10 800 рублей.

Поскольку на развитие блочного лука в регионах выделяется меньше средств, то и количество соревнований, куда «блочникам» необходимо выезжать за свой счет, больше.

Зачем вообще ввязываться блочный лук, если расходы выше, чем в классике? Причин несколько. Некоторым спортсменам блочный лук больше подходит из физиологических особенностей. Многие лучники, ничего не достигнув в классическом луке, становятся успешными «блочниками».

Кроме того, в блочный лук можно прийти в более позднем возрасте и быстрее достичь успеха. Блочный лук – более «точный» по сравнению с классическим. И в этом классе лука куда большее число спортсменов добиваются высоких спортивных званий.

На чемпионате России, который прошел с 4 по 9 сентября 2020 года в Рязани, среди мужчин норматив мастера спорта России показали 29 «классиков» и 43 «блочника».

При этом система поддержки лучников, которая есть в Москве и многих других регионах, распространяется также и на «блочников». И они тоже могут рассчитывать на зарплаты за свои достижения.

Данная специфика с разным уровнем господдержки для двух классов луков может измениться, когда блочный лук попадет в программу Олимпийских игр. Международная Федерация стрельбы из лука усердно лоббирует эту идею. Первый шаг сделан: блочный лук был впервые представлен на Европейских играх в Минске в 2019 году, а сборная Россия на данных соревнованиях завоевала 2 медали – обе в блочном луке.

Фёдор Бондарчук

Любительские занятия лучным спортом – от 500 ₽

Помимо занятий в государственных спорт учреждениях, можно пострелять из лука в тирах и стрелковых клубах. Всё это, конечно, в удовольствие и за деньги. Одиночное занятие – от 500 до 1 500 рублей в зависимости от наличия инвентаря и необходимости помощи инструктора. Цены на абонементы на месяц стартуют от 3 500 рублей. Ниже прайс-лист с сайта нескольких тиров Москвы:

Лучно-арбалетный тир «Лабиринт» Услуги Стрельба на оборудовании клуба Обучение со своим оборудованием Стрельба в зале для профессионалов Стрельба со своим оборудованием Стоимость 1 500 ₽ / час 1 100 ₽ / час 4 000 ₽ / месяц 600 ₽ / час

Клуб стрельбы из лука «Dragon Arrow» Разовое посещение Абонемент на 1 месяц Абонемент и хранение лука Базовый курс для начинающих Индивидуальное занятие с тренером 600 ₽ 3 500 ₽ 3 900 ₽ 6 500 ₽ 1 600 ₽

В профессионалы-лучники можно перейти из другого вида спорта

Стрельба из лука предоставляет хорошие возможности реализовать себя именно с профессиональной точки зрения. В этот вид можно прийти в зрелом возрасте, из другого вида спорта, и добиться успеха.

Именно так поступила Альбина Логинова: в 18 лет пришла в стрельбу из лука из пулевой стрельбы и стала трехкратной чемпионкой мира (дважды 2009, 2011) и двукратной чемпионкой Европы (2008, 2014), победительницей Финала Кубка мира (2010) и установила несколько рекордов мира и Европы.

– Почему именно стрельба из лука?

– Я из небольшого города Сарова Нижегородской области, и у нас не было секции стрельбы из лука. Когда я стреляла из пистолета, тренер рассказывал про этот вид спорта. Позже я переехала в Москву, мне негде было стрелять из пистолета, а помимо учебы хотелось чем-то себя занять, и я загорелась идеей попробовать пострелять из лука.



– Когда пришел первый результат?

– Мне дали учебный лук, объяснили азы, и я попробовала. Были сложности из-за отсутствия в 2003 году разнообразия спортивного инвентаря. Не было столько луков, стрел. Почти сразу мне пришлось брать очень тяжелый по натяжению лук.



На лето я взяла лук и уехала в Саров, чтобы там тренироваться. В сентябре вернулась в Москву учиться, а в ноябре проходили всероссийские соревнования «Надежды России». За 3-4 дня до соревнований ко мне подошел тренер Валерий Владимирович Лысенко и сказал: «Вот блочный лук, съездим на «Надежды России», выиграем и вернемся на классический». Ну я и съездила, выиграла. Валерий Владимирович: «Выполним норматив мастера спорта, а потом снова на классический лук». Выполнила, та же история была мастером спорта международного класса. Так я и осталась стрелять из блочного лука, хотя мне всегда нравилась «классика».



Результаты постепенно росли. В 2005 году я впервые выехала на Европейский Гран-при в Софию, где мы выиграли в командном турнире. В 2006 году – выступила на чемпионате Европы, а через год на чемпионате мира.

– Самыми успешными были 2007-2011 годы. Стремительный взлет.

– Мне нелегко всё это давалось, были травмы. В 2009 году на следующий день после окончания чемпионата России мы уезжали на полтора месяца в Азию. В Шанхае проходил Кубок мира, а затем на сбор и чемпионат мира в Южной Корее.



И за день до отъезда я сломала ногу. Болело невероятно, но не было возможности попасть к врачу. И все полтора месяца за границей я мучилась. Мне делали какие-то компрессы, но улучшения не было. Прыгая на одной ноге, я выиграла чемпионат мира.



Ни на что другое, кроме тренировок, у меня не было времени. В Москве я жила в общежитии, и после пяти курсов пошла в магистратуру. И так ее и не закончила. Из-за постоянных разъездов, не попадала на экзамены. Пришлось справляться своими силами, жить на съемных квартирах.



В то время я часто ездила на соревнования за свой счет, причем именно на международные турниры. Потому что весь мировой «топ» ездит на огромное количество соревнований. И я придерживалась мнения, что для меня это лучшая подготовка.



– А инвентарь тоже покупали самостоятельно?

– Когда я стала простаффом в компании «HOYT», стала получать луки от производителя. Но помимо луков у нас огромнейший список различных компонентов для лука, «расходников». Суммы выходили довольно большие.



Был еще период, когда на все российские соревнования “блочники” у нас в регионе выезжали за свой счет. Чемпионат России в Орле или в Улан-Удэ – покупаешь билеты, оплачиваешь гостиницу. Большие расходы, но деваться некуда. У нас не футбол, хоккей или теннис, где огромные гонорары, призовые.



На российском уровне у большинства соревнований даже нет призового фонда. Да и далеко не на всех международных он есть. Если хочешь заработать в нашем виде спорта, придется очень сильно напрягаться. И только в тройке призеров можно что-то заработать.

– Мы понимаем, как выглядит жизнь успешного футболиста, хоккеиста. Что такое быть на вершине в стрельбе из лука?

– Основная отдача – удовольствие, удовлетворение своих амбиций. Что касается спонсорских контрактов, у нас, в основном, это система поддержки. Контракты состоят из того, что фирма-спонсор выдает тебе «матчасть». Зарплаты нет, но есть соревнования, где за призовые места ты получаешь деньги от бренда. Ты можешь постоянно быть среди лучших, но четвертым, и не получишь ни копейки.



В сборной России часть спортсменов на ставке, и у «классиков» зарплаты выше. Есть регионы, в которых стрельба из лука – один из основных видов спорта, и хорошо финансируется. Спортсменов там активно командируют на соревнования, всячески поддерживают. Но это далеко не везде. Я выступала за Москву. На нашу зарплату было сложно жить.



Наш вид спорта не самый бедный, у нас дорогой спортинвентарь. Просто не очень раскрученный вид, соответственно, и нет финансирования. Повышенный интерес возник, когда в 2008 году Баир Баденов стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине. Потом женская команда взяла серебряные медали на Олимпиаде в Рио в 2016 году. То есть на время ситуация улучшается, но, в целом, до уровня массового развития финансирование не доходит.



– Почему тогда стоит идти в стрельбу из лука?

– Это красиво. Это то, что нужно попробовать и понять, нравится тебе это или нет. Многое зависит от характера человека. Есть контактные виды спорта, а тут ты один. Даже в командной стрельбе – твой выстрел зависит только от тебя.

Наш вид спорта статодинамический. Мы с одной стороны стоим, движений немного, но с другой – все движения должны быть очень точными. При этом на спортсмена действуют окружающие факторы: сильный соперник, крики болельщиков, ветер, дождь, лук плохо подогнан – ты должен со всем справляться, управлять своими движениями, луком и эмоциями.

Плюс стрельбу из лука нельзя назвать травматичным видом спорта. Травмы бывают, в основном плечевого сустава, но редко.

Есть и неожиданные плюсы для осанки: я высокая и в детстве была очень худой. Вес не набирала, росла ввысь – за партой сидела скрюченная, сколиоз. Мышечного корсета почти не было. Когда начала стрелять из лука, у меня очень хорошо выпрямился позвоночник.

Итог

В целом, стрельба из лука является хорошим вариантом для того, чтобы отдать туда заниматься своего ребенка. Стрельба из лука оказывает благотворное влияние на здоровье, а сам вид спорта, в целом, не является травматичным. Занятия в спортивных школах (по крайней мере, из классического лука) будут требовать относительно небольших затрат в сравнении со многими другими видами спорта. Для начала занятий требуется потратить самый минимум – около 5,5 тысяч рублей на резиновый жгут и форму для соревнований. По мере дальнейших занятий стрельбой из лука будет необходимо постепенно приобрести себе стрелковые аксессуары. Общая их стоимость обойдется в сумму от 3,5 до 20,5 тысяч рублей. В сумму постоянных расходов будет входить разве что приобретение хвостовиков и перьев, что обойдется в сумму до 4,5 тысяч рублей в полгода или в год в зависимости от уровня спортсмена. Так же, есть вероятность, что периодически родителям придется финансировать для своего ребенка поездки на соревнования.

Стрельба из лука отличается от других видов спорта тем, что для того, чтобы стать успешным, не обязательно иметь физическую форму Криштиану Роналду, антропометрию братьев Кличко, жить в спортивном интернате, проводить на тренировках столько времени, сколько проводят синхронистки и выдерживать нагрузки как в лыжном спорте. Стрельба из лука – тот вид спорта, успех в котором в первую очередь зависит от техники и психологии. Распространены случаи, когда даже высококлассным спортсменам удается совмещать стрельбу из лука с учебой в престижных учебных заведениях. И это вкупе с благородным размеренным темпом тренировок и соревнований делает стрельбу из лука поистине интеллигентным и аристократичным видом спорта, достойным того, чтобы отдать ему свои силы и время.