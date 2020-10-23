Красота из песка. Прыгунья Дарья Клишина попала в список самых привлекательных россиянок

В опубликованный на днях рейтинг 100 самых сексуальных женщин России вновь попала единственная наша легкоатлетка, которая может выступать на международных стартах без всяких ограничений, пусть и в нейтральном статусе. Дарья Клишина, постоянно проживающая и тренирующаяся в США, практически не выпадает из этого рейтинга с момента его появления в 2007-м. Хотя у неё, помимо внешности, есть и другие достоинства.

Долгое время прыгунью в длину Дарью Клишину воспринимали примерно так же как теннисистку Анну Курникову – симпатичная девушка блистала в юниорках, но как только пришла пора добиваться результатов на серьёзном уровне, всё куда-то делось.

Болельщики часто говорили, что Дарья променяла спортивную карьеру на съёмки в журналах, рекламные контракты и все прочие атрибуты звёзд шоу-бизнеса. Особенно после того как переехала в США, чтобы тренироваться вместе с лучшими прыгуньями мира.

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В 2011-м на молодёжном чемпионате Европы Клишина улетела на 7,05 м, едва не побив юниорский рекорд легендарной немки Хайке Дрекслер. Дарье тогда было всего 20 лет и казалось – все главные результаты впереди. К такому прыжку Клишину подвела тренер Ольга Шемигон, с которой она работала с момента своего переезда в Москву в 13 лет.

Но после этого результаты пошли на спад, и в 2013-м Клишина переехала в США. Впрочем, это никак не сказалось на прыжках. У Дарьи очень долго ничего не получалось на крупнейших турнирах. На чемпионатах мира в Тэгу, Москве и Пекине Клишина выше седьмого места не поднималась, а прыжки к 6,80 м казались уже достижением.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Дарья Клишина стала единственной представительницей России в легкоатлетической программе. Естественно, к ней было приковано всеобщее внимание. Ещё и потому, что сначала МОК закрыл ей дорогу на Олимпийские игры, но затем прекрасно сработали юристы, доказавшие, что никаких нарушений Клишина не совершала.

Такое давление не могло не сказаться на выступлении Дарьи – всего лишь девятое место. И после этого внимание к ней ослабло. Сколько можно говорить о потенциальной суперзвезде, которая никак не может себя реализовать в яме с песком? Одного только проживания в США уже недостаточно. И даже того факта, что Дарья получила бессрочный нейтральный статус – тоже.

Но летом 2017 года в Лондоне Клишина доказала, что продолжает оставаться в спорте не ради обязательств перед спонсорами, а ради того, чтобы добиться результатов. Всего два сантиметра отделили её от звания чемпионки мира. Два сантиметра! Причём победительница Бриттни Риз, с которой Клишина тренируется вместе, совершила всего две зачётные попытки, одна из которых оказалась победной, тогда как Дарья выдала целую серию выдающихся прыжков.

Чемпионат мира в Дохе в 2019-м она пропустила из-за травмы. В следующем году Клишиной исполнится 30 лет. И не исключено, что Олимпиада в Токио станет для красавицы-прыгуньи последним турниром в спортивной карьере. Препятствий для участия в Играх, если не подведёт здоровье, у Дарьи нет никаких, даже с учётом санкций против российского спорта. И если получится отпрыгать так, как в Лондоне, то возможен и серьёзный титул.



А место в рейтинге Maxim от неё ещё долго никуда не уйдёт.