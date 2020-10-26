Губерниев посмеялся над просьбой лыжника Устюгова. Но, как оказалось, напрасно

Один из лучших лыжников мира двукратный чемпион мира и победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов подвергся троллингу со стороны Дмитрия Губерниева. Российский спортсмен в соцсетях призвал потенциальных спонсоров к сотрудничеству, а комментатор заметил, что нежелание лыжника общаться с журналистами вряд ли поможет ему в поисках.
Видео в «сторис»
Вот то самое видео, после которого Дмитрий Губерниев написал ироничный пост в своём «телеграме».
«Друзья, всем большой привет! Если вы хотите стать моим спонсором, пишите в директ, рекламного места на форме много. Даже маленьким спонсорам готов сделать скидку. Пишите, будем сотрудничать», – призвал Устюгов своих подписчиков.
Вполне себе нормальная практика. Лыжник топ-уровня не ограничивается теми финансовыми поступлениями, что уже есть от государства и региона, за который он выступает, а ищет возможности заработать и частным образом.
В России постоянно говорят о том, что спортсмены сидят на шее государства, и любые подобные инициативы с поиском личных спонсоров и предложение сотрудничества можно только приветствовать.
Пчёлы против мёда?
Что же тогда так не понравилось комментатору Дмитрию Губерниеву, который иронично прокомментировал инициативу двукратного чемпиона мира, победителя «Тур де Ски» и одного из самых узнаваемых спортсменов России?
«О, лыжник Сергей Устюгов ищет спонсоров! Отлично! Общаться с журналистами не будем, закроемся от всех, лыжи нигде не покажем, но спонсоры нужны…
Кто бы рассказал Сергею, что спонсоры, которые размещают рекламу на комбинезонах, приходят именно под телевидение…
Типичный пример: во время летнего чемпионата России по биатлону в Тюмени там же на сборах была группа Маркуса Крамера! И, конечно, им совершенно не нужно было общение с телевидением, ведь оно, как известно, отвлекает от серьёзной работы! Денег в бюджете становится меньше, конечно, нужны спонсоры, но с таким подходом ничего не будет! Пчёлы против мёда!» — посмеялся над просьбой лыжника Губерниев в своём телеграм-канале.
Губерниев прав в том, что медийность в поиске спонсоров помогает. Но в данной ситуации он иронизировал напрасно. Хотя рекламу Устюгову, конечно, сделал отличную.
Ратрак для школы
Действительно, Сергей нечасто общается с журналистами. Вернее, общается он вполне себе нормально, просто эти разговоры вообще не публикуются.
Как удалось узнать «Чемпионату», Устюгов ищет спонсоров, чтобы помочь лыжной школе в родном посёлке Междуреченский приобрести ратрак для подготовки трасс.
Многие спортсмены не хотят афишировать дела, связанные с благотворительностью. Хотя люди до сих пор помнят пример капитана ярославского «Локомотива» Ивана Ткаченко, который помогал больным детям. Про его крупные денежные переводы нуждающимся стало известно только после гибели хоккейной команды в сентябре 2011 года…
Сергей Устюгов постоянно помогает школе, передаёт свой инвентарь. Да и строительство нового здания для СДЮСШОР началось после того, как Сергей весной 2017 года обратился с таким предложением к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой.
Наверняка, Устюгов мог сделать то же самое и сейчас, встретиться с Натальей Владимировной и рассказать, что необходимо приобрести ратрак для подготовки лыжных трасс. Но гораздо круче сделать это самостоятельно, чем Сергей и занимается.
И эти его реальные дела наверняка запомнятся в родном посёлке больше самых громких побед.
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