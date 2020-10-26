Двукратный чемпион мира и победитель «Тур де Ски» призвал к сотрудничеству спонсоров. Комментатор ответил с иронией, а зря.

Губерниев посмеялся над просьбой лыжника Устюгова. Но, как оказалось, напрасно

Один из лучших лыжников мира двукратный чемпион мира и победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов подвергся троллингу со стороны Дмитрия Губерниева. Российский спортсмен в соцсетях призвал потенциальных спонсоров к сотрудничеству, а комментатор заметил, что нежелание лыжника общаться с журналистами вряд ли поможет ему в поисках.

«Накипело! Жду извинений». Почему Губерниев схлестнулся с лыжником Устюговым Дмитрий опять задевает чувства поклонников лыжных гонок.

Видео в «сторис»

Вот то самое видео, после которого Дмитрий Губерниев написал ироничный пост в своём «телеграме».

«Друзья, всем большой привет! Если вы хотите стать моим спонсором, пишите в директ, рекламного места на форме много. Даже маленьким спонсорам готов сделать скидку. Пишите, будем сотрудничать», – призвал Устюгов своих подписчиков.

Вполне себе нормальная практика. Лыжник топ-уровня не ограничивается теми финансовыми поступлениями, что уже есть от государства и региона, за который он выступает, а ищет возможности заработать и частным образом.

В России постоянно говорят о том, что спортсмены сидят на шее государства, и любые подобные инициативы с поиском личных спонсоров и предложение сотрудничества можно только приветствовать.

История громкого скандала в сборной России по лыжам. За допинг пришлось извиняться Вяльбе Позор обернулся овациями полного стадиона норвежцев.

Пчёлы против мёда?

Что же тогда так не понравилось комментатору Дмитрию Губерниеву, который иронично прокомментировал инициативу двукратного чемпиона мира, победителя «Тур де Ски» и одного из самых узнаваемых спортсменов России?

«О, лыжник Сергей Устюгов ищет спонсоров! Отлично! Общаться с журналистами не будем, закроемся от всех, лыжи нигде не покажем, но спонсоры нужны…

Кто бы рассказал Сергею, что спонсоры, которые размещают рекламу на комбинезонах, приходят именно под телевидение…

Типичный пример: во время летнего чемпионата России по биатлону в Тюмени там же на сборах была группа Маркуса Крамера! И, конечно, им совершенно не нужно было общение с телевидением, ведь оно, как известно, отвлекает от серьёзной работы! Денег в бюджете становится меньше, конечно, нужны спонсоры, но с таким подходом ничего не будет! Пчёлы против мёда!» — посмеялся над просьбой лыжника Губерниев в своём телеграм-канале.

Губерниев прав в том, что медийность в поиске спонсоров помогает. Но в данной ситуации он иронизировал напрасно. Хотя рекламу Устюгову, конечно, сделал отличную.

Провал российских лыжников привёл к скандалу. Губерниев снова атакует Вяльбе Президента Федерации лыжных гонок обвинили в неуважении к зрителям. Вяльбе признала, что ошиблась.

Ратрак для школы

Действительно, Сергей нечасто общается с журналистами. Вернее, общается он вполне себе нормально, просто эти разговоры вообще не публикуются.

Как удалось узнать «Чемпионату», Устюгов ищет спонсоров, чтобы помочь лыжной школе в родном посёлке Междуреченский приобрести ратрак для подготовки трасс.

Многие спортсмены не хотят афишировать дела, связанные с благотворительностью. Хотя люди до сих пор помнят пример капитана ярославского «Локомотива» Ивана Ткаченко, который помогал больным детям. Про его крупные денежные переводы нуждающимся стало известно только после гибели хоккейной команды в сентябре 2011 года…

Сергей Устюгов постоянно помогает школе, передаёт свой инвентарь. Да и строительство нового здания для СДЮСШОР началось после того, как Сергей весной 2017 года обратился с таким предложением к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой.

Наверняка, Устюгов мог сделать то же самое и сейчас, встретиться с Натальей Владимировной и рассказать, что необходимо приобрести ратрак для подготовки лыжных трасс. Но гораздо круче сделать это самостоятельно, чем Сергей и занимается.

И эти его реальные дела наверняка запомнятся в родном посёлке больше самых громких побед.