Добегался. Американского чемпиона Коулмана наконец-то наказали за пропуск допинг-тестов

Самый быстрый бегун мира систематически уклонялся от сдачи допинг-проб. Неужели адвокаты опять его отмажут?

Чемпион мира в беге на 100 метров американец Кристиан Коулман наказан за пропуск допинг-тестов. Вместо стандартной дисквалификации в 12 месяцев он получил ровно два года и теперь не сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Похожая история перед чемпионатом мира в Дохе его ничему не научила. Ну а что, тогда ведь отмазали. Возможно, отмажут и сейчас.

Американского чемпиона мира по лёгкой атлетике дисквалифицировали на два года

Два года за фаст-фуд

Независимый орган по расследованию нарушений в лёгкой атлетике (AIU) дисквалифицировал Кристиана Коулмана на два года. Срок дисквалификации – с 14 мая 2020 года по 13 мая 2022 года.

Члены AIU наказали Коулмана за пропуск трёх допинг-тестов в течение календарного года. Интересно, что все тесты пришлись на 2019-й. Кристиан оказался недоступен для тестирования 16 января, 26 апреля и 9 декабря. Бегал от допинг-офицеров… И вот – добегался.

Американец игнорировал допинг-тесты, но был прощён. Это же только России нельзя! Кристиану Коулману, которого называют новым Усэйном Болтом, позволено нарушать правила. Всё потому, что у него правильный паспорт?

В декабре допинг-офицеры приезжали к Коулману домой, но в указанный спортсменом период не застали его на месте. Спринтер объяснил, что бегал за фаст-фудом, потому что захотел поесть, а потом ушёл в супермаркет закупать подарки к Рождеству. Про возможный визит допинг-офицеров просто забыл. Да и не видел никого возле дома.

Трибунал AIU счёл эти объяснения ложными, а поведение самого спортсмена назвал безрассудством. Убрать флажок не получилось.

На ошибках не учится

Объяснения Коулмана похожи на сказку.

В апреле была похожая история. Коулман забил на систему АДАМС и уехал на соревнования в другой штат. Он прекрасно знал своё расписание, но не стал менять данные в системе.

Он сделал это только после звонка допинг-офицера, который заявился домой к спринтеру раньше положенного времени, не застал того на месте и начал искать. Вообще, визитёр не обязан был звонить Коулману, а мог приехать ровно в период доступности.

Трибунал AIU посчитал, что Коулман легкомысленно отнёсся к своим обязанностям, не став менять данные загодя. По факту, чемпион мира намеренно бегал от допинг-офицеров. Какими бы ни были его объяснения, он трижды уклонился от сдачи тестов.

Он ведь уже проделывал подобные трюки. На чемпионат мира в Дохе Коулман вообще не должен был ехать. Там уже были три флажка, и спортсмену светило временное отстранение. Но адвокаты спортсмены проделали блестящую работу. Они сумели снять один из флажков, доказав, что он не вписывается в годичный временной интервал. Американское антидопинговое агентство тогда благосклонно отнеслось к представленным доказательствам.

Теперь – нет. Человека, пропустившего четыре теста чуть более чем за год, наконец-то наказали.

Сплошные допингёры

Теперь все сильнейшие американские спринтеры последних лет запачканы с ног до головы.

Тайсон Гэй, Джастин Гэтлин, Кристиан Коулман – все они уже отбыли или только начали отбывать дисквалификацию. Гэтлин вообще попадался на допинге дважды.

«Я рад, что такой атлет прославляет США». Неужели Коулман – чистый чемпион? Два самых быстрых человека планеты – из США и с допинговой историей. Коулман выиграл стометровку на ЧМ, Гэтлин – второй.

По-хорошему, Коулмана следовало бы лишить золотой медали чемпионата мира в Дохе. Но та история уже заиграна. Интересно, а лишили бы медали россиянина в подобной ситуации?

Вообще, объяснения Коулмана ещё интереснее, чем поддельная справка россиянина Данилы Лысенко. При этом у Лысенко уже никаких шансов выступить в Токио, даже если россиян допустят туда в качестве нейтральных спортсменов, а вот у Коулмана – есть. Впереди слушания в CAS. Адвокаты спортсмена пообещали, что их подзащитный будет полностью оправдан к началу национального олимпийского отбора – не позже мая 2021 года.