«Здесь и не такие ломаются!» Почему любимого пловца Сталина отправили в лагеря

Это начало истории пловца Семёна Бойченко. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.

«Чемпионат» запускает спецпроект с Музеем истории ГУЛАГа «Репрессии и Спорт»

«Равняйтесь на Бойченко! Бейте рекорды, как Бойченко в воде и Чкалов в небе!»

Такими словами сам Иосиф Сталин в 1938 году приветствовал пловца Семёна Бойченко, вернувшегося из Европы с триумфом. Советский атлет в шапочке с красной звездой во Франции установил новый мировой рекорд, посрамил главного конкурента и влюбил в себя тысячи болельщиков. Несомненно, и у Сталина он был одним из любимых спортсменов.

Но даже это не уберегло Бойченко от репрессий. В 1948 году его арестовали и обвинили в антисоветской пропаганде. Чемпион в застенках полгода отказывался признавать обвинения, однако следователи в итоге сломали и его. Согласно распространённой версии, сын вождя Василий Сталин таким образом просто избавился от конкурента в борьбе за сердце будущей жены.

«Научился ходить по воде»

Семён родился в 1912 году в селе Марьевка на территории современной Украины. Там же в играх со сверстниками в местной реке Ингул, быстрой и полноводной, он и заложил базу будущих выдающихся рекордов – плавал он с малых лет превосходно. «Жили в деревне бедно, чтобы как-то прокормиться, приходилось рыбачить и проводить целые дни на речке. Уже тогда я научился диковинному искусству – ходить по воде пешком, за медяк-другой показывал дачникам разные водные фокусы», – вспоминал спортсмен много лет спустя.

Впервые всерьёз своими навыками он поразил окружающих, когда отправился служить во флот. Однажды по приказу капитана сотня матросов устроила заплыв от берега до корабля. Расстояние составляло около километра. И Бойченко преодолел его первым, намного обогнав остальных.

Этот заплыв и стал началом карьеры выдающегося чемпиона. Статного, широкоплечего матроса отправили на Спартакиаду морских сил Чёрного моря – он выиграл. Включили в сборную команду Рабоче-крестьянского Красного флота – стал лучшим. И в итоге Бойченко для продолжения службы был командирован в Центральный спортивный клуб армии.

Смерть по доносу. Трагическая судьба чемпиона Ленинграда по боксу Вяльцева Власти жёстко подавили бунт заключённых, оставшихся без еды и воды, а затем списали сотни погибших на немецкую бомбардировку.

111 рекордов!

Сам того не зная, Бойченко ещё в родной деревне освоил самый молодой и модный стиль плавания из существующих: в 1935 году международная федерация плавания признала разновидность брасса с выбрасыванием рук из воды. Этот способ позже назвали баттерфляй.

Именно так и плавал Семён. С помощью тренера Андрея Ванькова он отточил технику движений, а уж мощи молодому атлету было не занимать. И началась славная серия рекордов. Всего за свою карьеру Бойченко установил 111 рекордов Москвы, Советского Союза и мира!

Полную историю о том, как советский пловец установил свой первый мировой рекорд, как заставил соперника буквально сбежать со старта, как стал любимцем Иосифа Сталина и впал в немилость к его сыну Василию из-за красивой женщины, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».