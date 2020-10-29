Новой сенсации не получилось. «Ростов-Дон» отбил первое место у «Астраханочки»

«Ростов-Дон» и «Астраханочка» подошли к очередному туру российской женской Суперлиги с идеальными показателями. Обе команды выиграли все игры, в которых участвовали в этом розыгрыше чемпионата России, так что это был матч прямых конкурентов в борьбе за первое место в турнирной таблице.

«Астраханочка» в прошлом туре неожиданно победила мощный ЦСКА, поэтомк в гости к «Ростову» приехала в прекрасном расположении духа и с желанием сотворить новую сенсацию. Ростовчанки же на прошлых выходных получили незапланированный отдых, так как их матч в Лиге чемпионов против клуба «Вайперс» был перенесён по просьбе норвежек.

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Блестящая Манагарова

Главные тренеры команды перед началом матча сделали комплименты друг другу. Наставник «Ростов-Дона» Пер Юханссон справедливо отметил, что если «Астраханочка» способна обыграть такой клуб как ЦСКА, то представляет очень серьёзную угрозу и для его подопечных. А тренер «Астраханочки» Влатко Джонович просто хотел верить, что вслед за ЦСКА его клубу удастся огорчить и другой российский суперклуб.

Несмотря на усиливающиеся ограничения по борьбе с вирусом, в Ростове пока допускают зрителей на трибуны. И болельщики пришли в довольно большом количестве, благодаря чему атмосфера соответствовала статусу матча.

«Астраханочка» сумела забить в первой же атаке. Дарья Самохина отправила мяч в сетку. Юлия Манагарова спустя минуту сравняла счёт. А вот следующего гола пришлось ждать почти пять минут: хорошо играли вратари команд. С шестой по восьмую минуты началась настоящая перестрелка, в результате которой хозяева вышли вперёд – 4:3. Ростовчанки при этом предпочитали быстрые атаки, а гости старались более основательно готовить своё наступление.

В такой игре блестяще чувствовала себя правая крайняя «Ростова» Манагарова. К 10-й минуте счёт был 6:4 в пользу ростовчанок, и четыре из этих шести голов забила именно Юлия. А когда на 13-й минуте Владлена Бобровникова отличилась, сделав счёт 7:4, тренерский штаб «Астраханочки» вынужден был взять тайм-аут.

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Провальный отрезок «Астраханочки»

Не помогло. Гостьи опять были пойманы на быстрой контратаке. И опять герой – Манагарова, которая забила уже свой пятый мяч за первые 14 минут игры. В ситуации с восьмым голом «Ростова» стоит особенно отметить выдающуюся передачу вратаря команды Галины Габисовой.

Подопечные Джоновича же провели ужасный отрезок после тайм-аута. Пауза, призванная им помочь, сыграла в итоге против них. Буквально за четыре минуты счёт увеличился с 7:4 до 12:4! «Астраханочка» не могла поразить ворота соперника на протяжении 10 минут. У «Ростова» же продолжала феерить Манагарова, на счету которой было 7 из 12 голов команды. В воротах хозяев продолжала спасать Габисова. В общем, всё складывалось против «Астраханочки», так что неудивительно, что главный тренер гостевой команды взял второй тайм-аут…

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Гол вратаря!

Вот только эти паузы как будто бы делали только хуже. «Ростов» продолжал увеличивать отрыв. Дважды Виктория Борщенко реализовывала 7-метровые, по-прежнему хороша была Манагарова, забивавшая голы на любой вкус. В составе соперниц выделялась Екатерина Зеленкова, забившая в первой половине четыре гола. Но её усилий было явно недостаточно.

Тем более, что у «Ростов-Дона» поймала кураж Габисова. Галина тащила сумасшедшие мячи, а в конце первого тайма и вовсе сумела отличиться сама. Соперник сменил вратаря на лишнего полевого игрока, чем и воспользовалась Габисова, отправившая мяч точно в сетку. Этот бросок поставил закономерную точку в первом тайме – 19:10 в пользу «Ростова».

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Сплошные пенальти

Начало второй половины не предвещало никаких проблем для хозяек. Вот только в их ворота в первые 10 минут второго тайма было назначено сразу три пенальти. Два из них были реализованы. А потом уже пришла очередь «Ростова» дважды бросать с семи метров. В любом случае глобально ничего не менялось. К 40-й минуте преимущество команды Юханссона составляло 10 мячей – 23:13. К 50-й минуте оно практически не изменилось – 26:17.

Казалось бы, «Ростов-Дон» должен уверенно довести дело до закономерной победы и спокойно выйти в лидеры российской Суперлиги. Упустить отрыв в девять мячей за десять минут до конца матча такая опытная команда просто не могла.

«Астраханочка» отчаянно спасала матч

Но гостьи не думали сдаваться. И провели великолепный финальный отрезок. Астраханские гандболистки постепенно подбирались в счёте. Сначала они сократили отставание до семи мячей, потом до пяти, и даже до четырёх – 22:26. А тут ещё на две минуты были удалены игроки «Ростова» Сень и Бобровникова!

Однако в концовке хозяева всё же собрались и не позволили «Астраханочке» сотворить чудо. Подопечные Юханссона выдержали, и на последних секундах даже забили гол, установив итоговый счёт на табло – 27:22. «Ростов» отбил у соперниц первое место в таблице чемпионата России, а в следующем туре сыграет ещё один большой матч. На этот раз против московского ЦСКА