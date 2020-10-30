Лучшим в мире быть недостаточно? Лыжник Большунов не станет спортсменом года в России

Александр Большунов не попал в число номинантов на звание спортсмена года Национальной спортивной премии, учреждённой правительством России. Завоевания первого с 1982 года для российских лыжников Кубка мира, победы в «Тур де Ски» и выигрыша престижнейшего марафона в Холменколлене оказалось недостаточно, чтобы претендовать на эту награду.
Странно, не так ли?
Гордость России
На сайте Национальной спортивной премии в разделе «Гордость России» опубликованы номинанты на звание «спортсмен» и «спортсменка» года. По три человека, за которых можно проголосовать и выбрать самого достойного.
У женщин в тройке номинантов Дина Аверина из художественной гимнастики, Ангелина Мельникова из гимнастики спортивной и легкоатлетка Анжелика Сидорова.
У мужчин – конькобежец Павел Кулижников, саночник Роман Репилов и гимнаст Никита Нагорный.
«Национальная спортивная премия – одна из самых главных наград в области спорта в России. Министерство спорта Российской Федерации вместе с болельщиками и экспертами подводят итоги и называют лучших в 11 номинациях. Всего определяются 18 победителей. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, благодаря которым спорт в России становится все более популярными и привлекает внимание миллионов людей. Кроме того, отмечаются инфраструктурные преображения спортивной России», — сказано на сайте премии.
Где Большунов?
Безусловно, все номинанты – выдающиеся спортсмены, которые добились громких успехов в своих видах спорта.
Но отсутствие одного спортсмена просто бросается в глаза.
Лучший на сегодняшний день лыжник мира Александр Большунов в список номинантов не попал, хотя провёл просто выдающийся сезон, разгромив всю сборную Норвегии.
В начале года он стал триумфатором лыжном многодневки «Тур де Ски», хотя мало кто в его победу верил. Большунов – мощный, фактурный атлет, которому вроде бы не с руки забегать в последний подъём Альпе Чермис. Но он выиграл, оставив позади всех!
В его активе второй год подряд победа на престижнейшем марафоне в Холменколлене, который проводится уже больше века. И, наконец, Большунов стал обладателем Кубка мира, чего российские лыжники не добивались 28 лет. Но, выходит, лучшим в мире быть недостаточно?
В описании премии сказано, что она вручается в том числе и за то, что благодаря номинантам вид спорта в стране становится более популярным.
Кроме Большунова можно отметить и отсутствие биатлониста Александра Логинова.
В 2020-м в Антерсельве он выиграл золотую медаль в спринте – таких успехов в личных гонках наши биатлонисты не добивались очень давно.
Наверное, многие поклонники хоккея вспомнят российского хоккеиста Никиту Кучерова, великолепно проявившего себя в 2020-м. Кому-то может не хватать наших футболистов.
Где Тутберидзе?
У женщин обращает на себя внимание отсутствие представительниц фигурного катания.
Да, в прошлом сезоне не было чемпионата мира, который наверняка остался бы за одной из россиянок, но этапы и финал серии Гран-при, чемпионат России и чемпионат Европы состоялись по плану.
И ученицы Этери Тутберидзе выиграли абсолютно всё с огромным преимуществом. Но ни Алёны Косторной, ни Анны Щербаковой, ни Александры Трусовой в списке номинантов нет.
Как нет и самой Тутберидзе в списке лучших тренеров, что ещё более удивительно, чем отсутствие её подопечных. Ведь Этери Георгиевна была признана лучшим тренером мира по версии Международного союза конькобежцев.
В выборе номинантов любой подобной премии не избежать субъективности. Но если она позиционируется, как одна из главных наград в российском спорте, то выбор номинантов не должен вызывать никаких вопросов.
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