«Он меня с улицы выдрал». Как тренер Анатолий Рахлин изменил жизнь Владимира Путина

Президент России Владимир Путин прямо сейчас – один из самых влиятельных людей мира. Но и его судьба, и история целой страны могла бы сложиться по-другому, если бы не первый тренер Владимира Владимировича. Анатолий Рахлин не просто научил будущего президента приёмам самообороны, но был его учителем, наставником и добрым другом.

Ненавидел несправедливость

Анатолий Рахлин родился в Ленинграде в 1938 году и в детском возрасте пережил ужасы блокадного Ленинграда. 872 дня кошмара навсегда оставили отпечаток на его характере. Он ненавидел несправедливость и не мог с ней мириться. В школе в послевоенное время одноклассники грубо шутили над его еврейскими корнями: тогда были распространены антисемитские настроения. Рахлину приходилось защищать себя, часто драться.

Всё это формировало жёсткий характер и особую жизненную философию.

«Путин — отличный мужик, делает, что обещает». Экклстоун опять хвалит президента России Создатель Формулы-1 в её нынешнем виде готов вновь и вновь славить Владимира Путина. Хотя сейчас ну никак от него не зависит.

Анатолий Соломонович и не скрывал, что у него был трудный и порой неудобный характер. Он не терпел лжи и всегда был максимально прямолинейным в общении с людьми. На это наложилась любовь к единоборствам. Юноша здорово проявлял себя, но при этом понимал, что лучшим из лучших ему не стать. Слишком поздно он начал заниматься самбо и дзюдо.

Поэтому и принял решение переквалифицироваться в тренеры.

Первая встреча с Путиным

В 1964 году Рахлин начал работу с детьми в спортивном обществе «Труд» в Ленинграде. Ему дали очень маленький зал в жилом доме на улице Декабристов. А в январе 1965 года в секцию к Анатолию Соломонович пришёл 13-летний Путин – сверстники рассказали ему о секции.

«Когда Володя пришёл ко мне в спортивный зал, я увидел мальчишку, который просто хотел стать сильнее. Ему хотелось настоящего мужского занятия. Я не выспрашивал дотошно о причинах его прихода. Никому я никогда не отказывал, не в моих правилах было устраивать отбор, селекционировать сильных, перспективных», – приводят слова Рахлина «Аргументы и факты».

Мужик сказал – мужик сделал. Путин – главный победитель ЧМ-2018 Российский президент не забивал голы и не поднимал над головой Кубок мира. Но чемпионат мира по футболу он выиграл. Это признают все.

Будущий президент тоже запомнил первую встречу. Позже он рассказывал, что его впечатлило больше всего: «Нужно было подтянуться – кто сколько сможет. И Анатолий Соломонович, на удивление, отметил не тех, кто показал лучший результат, а тех, кто выложился в полную силу. Рассказал нам, что в людях ценит в первую очередь характер, стремление не пасовать перед трудностями, бороться до конца».

Фото: РИА Новости

«Он меня с улицы выдрал»

Рахлин умел создать особую атмосферу на тренировках. Он подготовил более 100 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. На тренировках он порой мог быть очень жёстким, но при этом всегда ценил человеческие качества выше всего остального. Он был не просто тренером, а скорее учителем, сэнсеем. Не случайно все его подопечные дружили между собой. В той группе учеников помимо Владимира Путина были известные сейчас политики и бизнесмены – Аркадий и Борис Ротенберги, Валентин Степанов, Николай Кононов и другие.

«Я его и любил. По сути, Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил мое сознание и приоритеты жизненные. В этом смысле повлиял на мою судьбу», – вспоминал Путин.

Поход к родителям

В какой-то момент родители Путина стали возражать против его занятий единоборствами. Они были уверены, что слишком активное увлечение спортом отвлекало их сына от учёбы в школе и негативно могло сказаться на успеваемости. Да и сами по себе единоборства казались им агрессивным занятием. Они считали, что приличному мальчику не стоит увлекаться мордобоем.

Рахлин пришёл к семье ученика и долго беседовал с родителями, объяснял, почему самбо не несёт никакого вреда. Наоборот, формирует правильные ценности и хорошее здоровье. И убедил их!

Такое внимание Рахлин проявлял ко всем своим ученикам. Он ходил и в техникумы, и в суды – куда угодно, лишь бы помочь подопечным избежать проблем и добиться успехов.

Никогда не просил для себя

И ученики ценили это и никогда не забывали своего тренера. Владимир Путин продолжал тренироваться у Рахлина, даже когда уже работал в управлении КГБ по Ленинграду и области. Не прерывал он отношений с Анатолием Соломоновичем и после того, как стал президентом России.

Путин всегда приезжал в родной клуб, когда выдавалась такая возможность и с удовольствием проводил время с любимым наставником. В одном из интервью президент рассказал, что Рахлин был единственным человеком, который никогда и ничего у него не просил для себя.

Фото: РИА Новости

В 2013 году президент лично вручил тренеру Орден почёта, а буквально через несколько месяцев после этого Анатолия Рахлина не стало после продолжительной тяжёлой болезни. Путин отложил все дела и приехал на церемонию прощания в Центр дзюдо. А потом долго гулял в одиночестве, вероятно, вспоминая, какую роль в его становлении сыграл Анатолий Соломонович.