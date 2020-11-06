Выживший. Как ложное обвинение сломало жизнь советскому рекордсмену Ковтуну

Выдержать испытание северными лагерями уникальному прыгуну помогла верность жены. За десять лет она так и не открестилась от «врага народа».

Это начало истории легкоатлета Николая Ковтуна. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.



Первым советским спортсменом, преодолевшим рубеж в два метра в прыжках в высоту, был Николай Ковтун. Однако в течение 50 лет о его удивительном прыжке боялись даже упоминать. Автор потрясающего достижения был арестован прямо на тренировке и десять лет отбывал наказание в лагерях Крайнего Севера. Ковтун выдержал всё ради сына и жены, которая так и не отреклась от «врага народа». Но в лёгкую атлетику гений прыжков так и не вернулся.

Несчастливое место рождения

Будущий рекордсмен родился в 1915 году на территории Китая, куда его родители приехали для работы на Китайско-Восточной железной дороге в Харбине. И хотя яркая спортивная карьера Ковтуна началась только в СССР, именно место рождения предопределило его печальную судьбу.



Почти сразу после рождения Николая отец призвался на фронт Первой мировой и пропал без вести. Мать много работала, а маленький Коля большую часть времени проводил с бабушкой и дедушкой. Высокий спортивный парень подавал надежды в баскетболе и волейболе, однако его настоящим призванием стала лёгкая атлетика. В 17 лет Ковтун без всякой подготовки взял высоту 1,70 м и на том же турнире улетел на 6,12 м в секторе для прыжков в длину.

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После продажи КВЖД китайцам тысячи её сотрудников вернулись в СССР. Ковтун вместе с мамой оказался в Армавире и на первых же соревнованиях переписал рекорд Азово-Черноморского края, преодолев планку на высоте 1,80 м. Вскоре талантливого парня позвали в Ростов-на-Дону, где он учился в педагогическом институте и параллельно оттачивал прыжковую технику под руководством тренера Всеволода Мальцева. Благодаря помощи грамотного специалиста и природному таланту результаты Ковтуна росли небывалыми темпами.

Главный прыжок в 22 года

В 1936 году Николай, уже в статусе одного из лучших прыгунов Советского Союза, перевёлся в Московский институт физкультуры. К тому моменту он успел выиграть первенство страны в тройном прыжке и стать рекордсменом СССР в прыжках в высоту. В столице Ковтун тренировался в группе известного мастера прыжков Николая Озолина, который был поражён одарённостью ученика.



«Не имея ни малейшего представления о технике прыжков с шестом, он за три тренировки так её освоил, что взял высоту порядка 3,90. Я десять лет шёл к этой высоте, а ему хватило трёх дней! Величайший талант!» – вспоминал тренер.

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И Озолин, и основные соперники Ковтуна считали его прыжковым гением и предрекали ему великое спортивное будущее, однако свой главный прыжок Николай совершил в 22 года на соревнованиях «Мастера – детям». Жарким июльским днём 1937 года на переполненном стадионе «Динамо» Ковтун взял высоту 2,01 м и стал первым советским легкоатлетом, покорившим два метра. После исторической попытки судья спросил Николая, какую высоту ставить следующей, но тот лишь отмахнулся: «Нет, хватит. Я сейчас и полтора метра не возьму – такое опустошение».

Арест на тренировке

Озолин был уверен, что Ковтун способен прыгнуть как минимум на 2,10, но шанса оправдать тренерский прогноз талантливому легкоатлету так и не представилось – 23 октября 1937 года на тренировку к рекордсмену СССР заявились сотрудники НКВД. Ковтуна арестовали, а через несколько часов пришли с обыском к нему домой – изъяли все документы, фотографии и награды, а жене с трёхмесячным сыном предписали покинуть Москву в 24 часа.



Полную историю о том, как советский рекордсмен выжил в лагерях, как вернулся и был арестован вновь, а также как был реабилитирован его выдающийся рекорд, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».