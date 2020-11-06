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Трагическая история прыгуна Ковтуна – 10 лет в лагерях, повторный арест, преданность жены

Трагическая история прыгуна Ковтуна
Алексей Адамов
Выживший. Как ложное обвинение сломало жизнь советскому рекордсмену Ковтуну
Выдержать испытание северными лагерями уникальному прыгуну помогла верность жены. За десять лет она так и не открестилась от «врага народа».
Другие / Лёгкая атлетика 0

Это начало истории легкоатлета Николая Ковтуна. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.

Первым советским спортсменом, преодолевшим рубеж в два метра в прыжках в высоту, был Николай Ковтун. Однако в течение 50 лет о его удивительном прыжке боялись даже упоминать. Автор потрясающего достижения был арестован прямо на тренировке и десять лет отбывал наказание в лагерях Крайнего Севера. Ковтун выдержал всё ради сына и жены, которая так и не отреклась от «врага народа». Но в лёгкую атлетику гений прыжков так и не вернулся.

Несчастливое место рождения

Будущий рекордсмен родился в 1915 году на территории Китая, куда его родители приехали для работы на Китайско-Восточной железной дороге в Харбине. И хотя яркая спортивная карьера Ковтуна началась только в СССР, именно место рождения предопределило его печальную судьбу.

Почти сразу после рождения Николая отец призвался на фронт Первой мировой и пропал без вести. Мать много работала, а маленький Коля большую часть времени проводил с бабушкой и дедушкой. Высокий спортивный парень подавал надежды в баскетболе и волейболе, однако его настоящим призванием стала лёгкая атлетика. В 17 лет Ковтун без всякой подготовки взял высоту 1,70 м и на том же турнире улетел на 6,12 м в секторе для прыжков в длину.

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После продажи КВЖД китайцам тысячи её сотрудников вернулись в СССР. Ковтун вместе с мамой оказался в Армавире и на первых же соревнованиях переписал рекорд Азово-Черноморского края, преодолев планку на высоте 1,80 м. Вскоре талантливого парня позвали в Ростов-на-Дону, где он учился в педагогическом институте и параллельно оттачивал прыжковую технику под руководством тренера Всеволода Мальцева. Благодаря помощи грамотного специалиста и природному таланту результаты Ковтуна росли небывалыми темпами.

Главный прыжок в 22 года

В 1936 году Николай, уже в статусе одного из лучших прыгунов Советского Союза, перевёлся в Московский институт физкультуры. К тому моменту он успел выиграть первенство страны в тройном прыжке и стать рекордсменом СССР в прыжках в высоту. В столице Ковтун тренировался в группе известного мастера прыжков Николая Озолина, который был поражён одарённостью ученика.

«Не имея ни малейшего представления о технике прыжков с шестом, он за три тренировки так её освоил, что взял высоту порядка 3,90. Я десять лет шёл к этой высоте, а ему хватило трёх дней! Величайший талант!» – вспоминал тренер.

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И Озолин, и основные соперники Ковтуна считали его прыжковым гением и предрекали ему великое спортивное будущее, однако свой главный прыжок Николай совершил в 22 года на соревнованиях «Мастера – детям». Жарким июльским днём 1937 года на переполненном стадионе «Динамо» Ковтун взял высоту 2,01 м и стал первым советским легкоатлетом, покорившим два метра. После исторической попытки судья спросил Николая, какую высоту ставить следующей, но тот лишь отмахнулся: «Нет, хватит. Я сейчас и полтора метра не возьму – такое опустошение».

Арест на тренировке

Озолин был уверен, что Ковтун способен прыгнуть как минимум на 2,10, но шанса оправдать тренерский прогноз талантливому легкоатлету так и не представилось – 23 октября 1937 года на тренировку к рекордсмену СССР заявились сотрудники НКВД. Ковтуна арестовали, а через несколько часов пришли с обыском к нему домой – изъяли все документы, фотографии и награды, а жене с трёхмесячным сыном предписали покинуть Москву в 24 часа.

Полную историю о том, как советский рекордсмен выжил в лагерях, как вернулся и был арестован вновь, а также как был реабилитирован его выдающийся рекорд, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».

Источник: «Чемпионат»

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