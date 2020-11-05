«На сбор заехали, как в тюрьму». Сборная России готовится к важнейшему матчу с Украиной

В гандболе Россию и Украину не разводят. 5 и 7 ноября команды сыграют принципиальные матчи в борьбе за выход на чемпионат Европы 2022 года.

Если, например, в футболе матч сборных России и Украины в последние годы невозможен, то в гандболе таких ограничений нет. Именно эти две команды сошлись в важнейшем принципиальном противостоянии за путёвки на чемпионат Европы 2022 года. 5 и 7 ноября команды проведут серию из двух матчей, правда, на нейтральной территории – в Минске.

Левый крайний сборной России Игорь Сорока поделился ожиданиями от предстоящих встреч, вспомнил дуэль россиян и украинцев пять лет назад, а также дал жёсткий ответ болельщикам, которые критикуют мужскую национальную команду после неудач.

«Обстановка как в тюрьме»

– Игорь, расскажите, как добирались до Минска.

– Добирались непросто из-за ситуации с коронавирусом. Рейсов мало, то отменяют их, то не летают они, то ещё что-то, поэтому нам пришлось ехать в автобусе – там и ночевали. Поэтому состояние, так скажем, по приезде бывает и лучше. Первый день потратили на то, чтобы отойти после дороги.

– Расскажите, как прошёл сбор. Известно, что во время первой его части на тренировках было всего восемь игроков из всей команды. Чем занимались?

– Так как людей было мало, первые тренировки посвятили индивидуальной подготовке, бросковой подготовке. Немножко поднимали и физическое состояние. Играть в гандбол, оттачивать какие-то комбинации начали только во второй половине сбора, когда другие игроки приехали.

Фото: Василий Пономарёв / ФГР

– В Новогорске сейчас жёсткие правила: первый тест на коронавирус нужно ожидать сутки в изоляции в номере. Как провели это день, как себя развлекали?

– Скучно было. Нам действительно запретили выходить из номеров, даже завтраки, обеды и ужины приносили под дверь. Так что просто сидели взаперти: кто-то телевизор смотрел, кто-то книжки читал. Обстановка как в тюрьме, наверное (улыбается). Но все понимают, что всё это ради безопасности.

– У ЦСКА в еврокубках свои правила, есть некоторые ограничения в Суперлиге, теперь вот режим сборной. Какие из антиковидных ограничений самые жёсткие и неудобные?

– Да везде примерно одинаково. Везде проходишь тесты, ходишь в маске, максимально ограничиваешь контакты с внешним миром, чтобы не занести вирус в команду.

– Считали, сколько тестов сдали с начала сезона?

– Может, и начинали считать, но сейчас уже перестали. Мы сдаём их каждые три дня.

– Уже и не щекотно, наверное?

– Да нет, до сих пор не очень приятно (улыбается).

«Петкович старается сыграть более хитро»

– Из-за всех ограничений получается так, что несколько игроков присоединились к команде уже в Минске, накануне первого матча. Достаточно ли одной-двух тренировок, чтобы выйти и играть вместе?

– Смотря как играть. Конечно, чем больше времени проводишь вместе, тем лучше чувствуешь и понимаешь партнёра, потому что все в клубах привыкают к определённому темпу, действиям команды. А для сборной очень важно сыграться. Когда времени мало, это всегда мешает. Но, надеюсь, мы сможем преодолеть эти трудности.

– Но, например, с тем же Дмитрием Житниковым вы много лет знакомы, знаете, кто и что делает.

– После паузы всё равно надо вспоминать всё на площадке. В клубах все привыкают к другим напарникам, так что в сборной нужно немного перестраиваться.

Фото: Василий Пономарёв / ФГР

– Житников, кстати, за счёт знания языка стал проводником тренерской мысли в команде. Не смущает, что один из ваших партнёров стал в каком-то смысле помощником тренера?

– Да так даже лучше, потому что он, как игрок, понимает все нюансы и, может быть, даже своими словами может быстрее и проще донести мысль тренера до игроков. Это точно лучше, чем какой-то переводчик со стороны, который не разбирается в гандболе.

– Можно ли сказать, что с новым тренером сборная меняет стиль игры? Что-то уже заметно?

– У нас было всего две-три совместные тренировки, а за такой срок тяжело сильно изменить игру, но в любом случае сборная теперь в обновлённом составе. Что-то останется из прошлого, что-то уже появилось новое. Так что я точно могу сказать, что изменения будут.

– Как можно охарактеризовать стиль работы Петковича?

– Он всегда старается сыграть более хитро. И всегда индивидуально подходит к разбору каждого соперника. Очень внимательно разбирает привычки, стиль игры соперника и рассказывает, что мы сделаем, чтобы их на этом переиграть. А ещё он любит совещаться с игроками: спрашивает наше мнение, прислушивается к нему.

– Для вас, как игрока сборной, является плюсом тот факт, что вы уже имели с ним небольшой опыт работы в ЦСКА?

– До начала сборов в ЦСКА он проработал около двух недель, но мы уже поняли его манеру ведения тренировок, его тренерский стиль. Ребята, которые только приехали, удивились в первую очередь темпу и интенсивности тренировок, а также вовлечённости в процесс, потому что он по ходу тренировки очень эмоционален: всё показывает, бегает, мотивирует, упражнения с нами делает.

«Политика – это одно, а спорт – совсем другое»

– Пять лет назад здесь же вы играли с Украиной два матча подряд. Что-то помните о них?

– Есть какое-то ощущение дежавю. Опять отбор, с Украиной, в Минске. Но тогда и российская сборная была в другом составе, и украинская, насколько я знаю.

– Что знаете про нынешнюю сборную Украину?

– Многие игроки с опытом игры в Лиге чемпионов. При этом команда достаточно молодая, амбициозная. Добротная команда, с которой будет хороший матч.

– Что сказали украинским партнёрам по ЦСКА, когда уезжали на сборы?

– Да ничего особенного. Были какие-то подколы: «Увидимся на площадке, померяемся силами!» В спорте постоянно приходится друзьям друг против друга играть. За площадкой мы друзья, но когда выходим на игру, то просто профессионально делаем свою работу.

– В футболе Россию и Украину по-прежнему разводят, а в гандболе и легионеров много в клубах, и сборные играют друг с другом. Чувствуете ли вы ответственность в этом смысле? Получается, нет никаких проблем, команды спокойно могут друг с другом играть?

– Я вижу ситуацию так: все адекватные люди и понимают, что политика – это одно, а спорт и отношения между людьми – совсем другое. Так что какой-то особой ответственности, специального настроя в том, что мы играем против Украины, нет. Есть спортивный интерес, желание победить.

Фото: Василий Пономарёв / ФГР

– В последние годы мужская сборная России редко радовала болельщиков высокими результатами. Как вы относитесь к критике со стороны болельщиков?

– Я скажу за себя: я не любитель читать прессу, комментарии – просто прохожу мимо. Это дело каждого. Если хочется покритиковать – пожалуйста. Но мне лично это читать неинтересно.

А по сборной я могу сказать так: мы приезжаем не потому что обязаны приехать, а потому что хотим показать хорошую игру за нашу страну. Скажу прямо: нам за это не платят, мы просто хотим, чтобы российский гандбол достойно выглядел на мировой арене. Мы делаем всё, что можем.

Да, что-то не получается. Но надо понимать: когда у болельщиков есть повод расстраиваться, то мы при этом расстроены ещё больше. Мы ведь приезжаем на сборы, упорно тренируемся, пропускаем дома семейные праздники. А потом, если проигрываем, понимаем, что вся эта работа проделана зря. А люди, которые нас критикуют, как правило, были дома, с семьями. И разве они могут нас обзывать? Это моё личное мнение. Я считаю, что если ты настоящий болельщик, то должен быть с командой даже в сложные моменты.

– Из-за коронавируса сейчас много матчей отменяется и переносится. Для вас лучше сыграть сейчас, но составом, какой есть, или перенести до лучших времён?

– Лично мне было неважно, перенесут игру или нет. Если переносят, то когда играть? График и так загружен. А вирус в ближайшее время всё равно никуда не уйдёт, и игроки любых команд будут выбывать. Если игра состоится сегодня – мы готовы. Если в другой день – пусть так.

– Но в команде же столько потерь сейчас.

– Каждый хотел бы играть, только когда все живы-здоровы и в оптимальной форме. Но никто же не переносит матчи, когда люди выбывают из-за травм. Здесь похожая ситуация.