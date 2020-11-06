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Новое откровение доктора Родченкова – профессор рассказал, как работал на президента Путин

Новое откровение доктора Родченкова
Андрей Шитихин
«У меня не было другого выбора». Родченков рассказал, как работал на президента Путина
Беглый профессор опять заговорил очень вовремя – как раз по ходу судебного процесса против российского спорта.
Другие / Прочие виды спорта 0

По ходу процесса РУСАДА против ВАДА в Спортивном арбитражном суде, слушания по которому завершились 5 ноября, в западной прессе одна за другой появлялись статьи с «супергероями», поставившими российский спорт на грань полного отстранения от всех соревнований.

Супруги Степановы рассказали о страхе перед президентом России Владимиром Путиным. А беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков объяснил, как работал на президента. Самое время произнести нужные слова. И потребовать покарать свою родину полным отстранением на долгие годы.

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«Ему нельзя говорить «нет»

Очередной поток сознания выплеснулся из Родченкова с помощью британского таблоида Evening Standard. Профессор рассказал о том, как он работал на президента России.

«Когда работаешь на Владимира Путина, нельзя говорить «нет». Думаю, умные люди во всём мире видели, что происходит с теми, кто игнорирует приказы Путина. У меня не было другого выбора, кроме как выполнять работу, которую заказывало моё начальство. Но, когда я увидел возможность раскрыть правду, я полностью посвятил себя этому делу».

«Я живу своей жизнью, служа раскрытию этой истины, чтобы продвигать чистый и справедливый спорт, свободный от коррупции, спонсируемой государством. Я хотел бы, чтобы не было обмана и коррупции, но это был заговор, заказанный на самых высоких уровнях власти».

«Я десятки раз давал показания под присягой. Снова и снова подтверждается, что представленные мной доказательства [существования государственной системы допинга в России. – Прим. «Чемпионат»] правдивы, надёжны и могут быть проверены».

«От высшего руководства был приказ сфальсифицировать базу данных LIMS, а вину свалить на меня, разоблачителя коррупции».

«Ситуация с допингом России становится только хуже, усугубляясь ложью и отрицанием».

Впрочем, эти и другие громкие заявления Родченков делал и раньше, ничего нового информатор ВАДА не сказал.

Муха на запах

Всякий раз беглый профессор, пытавшийся покончить жизнь самоубийством, делает громкие заявления накануне или во время каких-то разбирательств против России.

Родченков – как муха, которая кружит там, где дурно пахнет, и бесконечно жужжит.

Его признания всегда одни и те же, но каждый раз они становятся откровением для западной аудитории. Так произошло и на сей раз.

Вот только теперь Родченков не ограничился словами про Путина и государственную систему допинга в России. Он призвал карать. И заявил о том, если кары не будет, вся система борьбы с допингом окажется дискредитирована.

«Россия заслужила, чтобы её забанили на восемь лет».

«Спортивный арбитражный суд нуждается в обновлении и реформировании, как и другие руководящие спортивные структуры – МОК, ВАДА, международные федерации».

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«Система управления мировым спортом ущербна. В рамках этой системы российские мошенники могут снова избежать санкций и принять участие в Олимпийских играх в Токио. Если это случится, то доверие к борьбе с допингом будет ещё больше потеряно – хотя уже сложно это представить».

Если опираться только на слова Родченкова, CAS должен утвердить обвинение против России и тогда доверие к суду и ВАДА вновь будет восстановлено. Стандартная точка зрения, которая приветствуется ненавистниками России с точки зрения хайпа.

Вот только хочется верить, что судьи CAS не будут принимать решение, опираясь на эмоции и жужжание под ухом.

Доказательства есть, но системы нет

Родченков, даже сбежав в США, боится за свою жизнь. Но это слишком примитивно – отомстить перебежчику, когда цепная реакция уже запущена.

В интервью тому же Evening Standard бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории заявил, что у него есть подозрения и «даже факты» против одного из звёздных британских спортсменов.

«Но я не могу публично об этом говорить», – заявил беглый профессор.

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Почему? Если дело касается России – можно говорить что угодно, даже то, чего не было. Но как только речь заходит о «благодетелях», ничего сказать нельзя. Раз уж одному служил беспрекословно, то и другим послужить не грех.

Хотя у других тоже есть нарушения. Просто у них нет системы. Даже если их будут ловить сотнями, это будут ошибки спортсменов, врачей, федераций, антидопинговых служб. Объяснить можно что угодно, если речь идёт не о России.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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