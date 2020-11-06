Беглый профессор опять заговорил очень вовремя – как раз по ходу судебного процесса против российского спорта.

«У меня не было другого выбора». Родченков рассказал, как работал на президента Путина

По ходу процесса РУСАДА против ВАДА в Спортивном арбитражном суде, слушания по которому завершились 5 ноября, в западной прессе одна за другой появлялись статьи с «супергероями», поставившими российский спорт на грань полного отстранения от всех соревнований.

Супруги Степановы рассказали о страхе перед президентом России Владимиром Путиным. А беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков объяснил, как работал на президента. Самое время произнести нужные слова. И потребовать покарать свою родину полным отстранением на долгие годы.

«В Россию нам ехать небезопасно». Почему информаторы Степановы вновь заговорили Юлия и Виталий, запустившие разрушение российского спорта, говорят, что боятся за свои жизни. Но, похоже, у них просто кончились деньги.

«Ему нельзя говорить «нет»

Очередной поток сознания выплеснулся из Родченкова с помощью британского таблоида Evening Standard. Профессор рассказал о том, как он работал на президента России.

«Когда работаешь на Владимира Путина, нельзя говорить «нет». Думаю, умные люди во всём мире видели, что происходит с теми, кто игнорирует приказы Путина. У меня не было другого выбора, кроме как выполнять работу, которую заказывало моё начальство. Но, когда я увидел возможность раскрыть правду, я полностью посвятил себя этому делу».

«Я живу своей жизнью, служа раскрытию этой истины, чтобы продвигать чистый и справедливый спорт, свободный от коррупции, спонсируемой государством. Я хотел бы, чтобы не было обмана и коррупции, но это был заговор, заказанный на самых высоких уровнях власти».

«Я десятки раз давал показания под присягой. Снова и снова подтверждается, что представленные мной доказательства [существования государственной системы допинга в России. – Прим. «Чемпионат»] правдивы, надёжны и могут быть проверены».

«От высшего руководства был приказ сфальсифицировать базу данных LIMS, а вину свалить на меня, разоблачителя коррупции».

«Ситуация с допингом России становится только хуже, усугубляясь ложью и отрицанием».

Впрочем, эти и другие громкие заявления Родченков делал и раньше, ничего нового информатор ВАДА не сказал.

Муха на запах

Всякий раз беглый профессор, пытавшийся покончить жизнь самоубийством, делает громкие заявления накануне или во время каких-то разбирательств против России.

Родченков – как муха, которая кружит там, где дурно пахнет, и бесконечно жужжит.

Его признания всегда одни и те же, но каждый раз они становятся откровением для западной аудитории. Так произошло и на сей раз.

Вот только теперь Родченков не ограничился словами про Путина и государственную систему допинга в России. Он призвал карать. И заявил о том, если кары не будет, вся система борьбы с допингом окажется дискредитирована.

«Россия заслужила, чтобы её забанили на восемь лет».

«Спортивный арбитражный суд нуждается в обновлении и реформировании, как и другие руководящие спортивные структуры – МОК, ВАДА, международные федерации».

Родченков – по-прежнему пёс. Лишь у другого хозяина. Интервью на русском всё прояснило Беглый Григорий Родченков наконец-то заговорил на родном языке. И после этого вопросов к нему не осталось.

«Система управления мировым спортом ущербна. В рамках этой системы российские мошенники могут снова избежать санкций и принять участие в Олимпийских играх в Токио. Если это случится, то доверие к борьбе с допингом будет ещё больше потеряно – хотя уже сложно это представить».

Если опираться только на слова Родченкова, CAS должен утвердить обвинение против России и тогда доверие к суду и ВАДА вновь будет восстановлено. Стандартная точка зрения, которая приветствуется ненавистниками России с точки зрения хайпа.

Вот только хочется верить, что судьи CAS не будут принимать решение, опираясь на эмоции и жужжание под ухом.

Доказательства есть, но системы нет

Родченков, даже сбежав в США, боится за свою жизнь. Но это слишком примитивно – отомстить перебежчику, когда цепная реакция уже запущена.

В интервью тому же Evening Standard бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории заявил, что у него есть подозрения и «даже факты» против одного из звёздных британских спортсменов.

«Но я не могу публично об этом говорить», – заявил беглый профессор.

«И мы ещё говорим о России!» Как лучших британских спортсменов поили секретным коктейлем Напиток, подозрительно похожий на «Дюшес» Родченкова, испытывали прямо перед домашней Олимпиадой. И за это никого не накажут?

Почему? Если дело касается России – можно говорить что угодно, даже то, чего не было. Но как только речь заходит о «благодетелях», ничего сказать нельзя. Раз уж одному служил беспрекословно, то и другим послужить не грех.

Хотя у других тоже есть нарушения. Просто у них нет системы. Даже если их будут ловить сотнями, это будут ошибки спортсменов, врачей, федераций, антидопинговых служб. Объяснить можно что угодно, если речь идёт не о России.