«Не хватало жёсткости». Капитан сборной России по гандболу – о тяжёлых матчах с Украиной

Павел Атьман рассказал о поездке на матч на автобусе, неудачной концовке первого матча и отношении к критике со стороны болельщиков.

Сборная России в спаренных матчах отборочного турнира Евро-2022 с командой Украины, состоявшихся в Минске, набрала три очка из четырёх возможных. Что помешало выиграть в первой игре? Что изменилось ко второй встрече? Насколько помогала усталость соперников? На эти и другие вопросы о напряжённых матчах ответил капитан российской сборной Павел Атьман.

Россия чуть не подарила важную победу Украине. Команды едва доиграли драматичный матч Наша сборная вела с разницей в семь мячей, но растеряла это преимущество.

– Сборная России впервые отправилась на выездные международные матчи на автобусе?

– Честно говоря, не припоминаю, чтобы когда-то было подобное. Постоянно летали на самолётах, но в сложившейся ситуации это был самый надёжный вариант. Сели и поехали, добрались нормально.

– В Минске только в гостинице сидели? Режим пребывания был жёстким?

– Вообще нет. Мы были свободны в передвижении по городу. Кто хотел, выходил и гулял. Правда, времени на прогулки особо и не было.

Фото: ФГР

– Перед первым матчем у вас было не много времени на подготовку. Но хоть как-то успели соперника разобрать?

– Мы смотрели игры сборной Украины, но ведь и состав у команды был иной, и главный тренер тоже. Какие-то комбинации отмечали для себя, но их ведь претворяли в жизнь другие игроки. По сути, состав соперников мы узнали непосредственно перед выходом на площадку.

Россия растерялась в концовке матча с Украиной. И упустила важную победу На последних секундах могли и проиграть. Но украинский гандболист простил нашу команду.

– Так же и украинцы, наверное, узнали, про состав сборной России.

– Да, обе команды с чистого листа играли. Потери у наших сборных были значительными, оптимальные составы не удалось собрать.

– Первая игра в таком сочетании практически без тренировок сказалась на результате первого матча?

– Я так не думаю. В наших действиях, особенно в защите, не хватало необходимой сплочённости, жёсткости. Вот это сказалось, а не то, что игровые сочетания были непривычными. Во второй игре мы действовали совсем иначе.

– Концовку первой встречи решил эпизод, который вызвал недоумение, – почему не бросали?

– Дмитрий Житников и Алексей Фокин договорились сыграть воздушку. Житников играл такую комбинацию раньше с Дмитрием Ковалёвым, забрасывал важные мячи. На этот раз не получилось, соперники разгадали манёвр. Но если бы Житников поймал мяч и забросил, разве хоть один человек задал бы вопрос о том, зачем именно эту комбинацию играли? Забрось мы этот мяч – все бы восхищались. Этот эпизод коренным образом повлиял на восприятие матча.

Фото: ФГР

– Во второй игре сборная России выглядела более настойчивой в своих действиях.

– Так и было. Мы старались играть дисциплинированно, не допускали ненужных потерь, каждую атаку старались доводить до логического завершения. Плюс, конечно, разобрали действия соперников по первой игре и сделали правильные выводы. Игроки задней линии сборной Украины не могли уже бросать так, как делали это в первой встрече. Мы перестроились, играли с бросающими, больше всего Сергеем Онуфриенко и Станиславом Жуковым, более плотно и активно.

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– Показалось, что гандболисты сборной Украины во втором матче выглядели более уставшими, чем россияне.

– Я бы так не сказал. Мы были в одинаковых условиях – кого привезли в Минск, теми и играли. Свежести и у нас в концовке второго матча не было. Главное, что мы сыграли оба запланированных матча, набрали три очка из четырёх возможных – для дальнейшей турнирной борьбы это очень неплохо.

– Как к критике со стороны болельщиков относитесь?

– Совершенно спокойно. Это нормальное явление в любой стране и в любом виде спорта. Просто выражается оно в разных странах немного по-разному, но суть одна. Я не скажу, что совсем не обращаю на это внимания, но прислушиваюсь только к тем словам, в которых звучат здравые мысли, а не набор резких фраз от людей, которые вообще не представляют себе, что такое гандбол.

Фото: ФГР

– В последние годы вас постоянно мучили травмы. Но сейчас, кажется, Павел Атьман вновь набирает форму и превращается в того игрока, который незаменим для любой команды.

– К счастью, незаменимых нет. А то, что я стал играть больше, набрал физическую форму, прибавил в выносливости – это факт. Стал уделять большее внимание деталям тренировочного процесса, питанию, восстановлению, да и вообще всем факторам, которые могут повлиять на состояние.