Есть ли шансы спастись от приговора? Когда суд огласит решение по делу российского спорта

До конца 2020 года станет известно, смогут ли сборные России по всем видам спорта выступать с национальной атрибутикой на крупнейших турнирах – Олимпиадах и чемпионатах мира. В Лозанне в Спортивном арбитражном суде завершились слушания, которые должны окончательно решить судьбу отечественного спорта на ближайшие четыре года. Каждая из сторон выразила уверенность в своей правоте. Какие шансы у России спастись от кошмарного приговора?

Слушания в закрытом режиме

В конце февраля, когда стал известен состав судейской коллегии Спортивного арбитражного суда, предполагалось, что слушания будут открытыми.



Но пандемия коронавируса изменила всё. В итоге процесс проходил в закрытом режиме в очно-заочном формате. Ни одна из сторон не давала комментариев для прессы, а сделанные официальные заявления были выдержаны в предельно строгом тоне. Слушания проходили четыре дня.

У России нет шансов против ВАДА? Судья Уильямс уже наказывал наших спортсменов Глава судейской комиссии CAS в деле о нашем спорте лишал россиян медалей Олимпиад.

За это время на вопросы судей ответили все, кого те посчитали нужным выслушать. Своё мнение высказали даже три российских спортсмена, которых спрашивали, каково им будет выступать без флага и гимна, как скажется выступление в нейтральном статусе или вообще пропуск Олимпиады на их моральном и материальном состоянии.



Понятно, что российская сторона настаивала на полном снятии всех санкций. И у позиции России есть весомый аргумент: если суд поддержит санкции, тогда будет нарушена Олимпийская хартия.



Теперь судьи Марк Уильямс, Хамид Гарави и Луиджи Фумагалли должны утвердить окончательное решение. Ожидается, что приговор будет обнародован до конца текущего года.

Без флага, без гимна, без соревнований

За что вообще судят Россию? За многочисленные махинации с допингом, но основное нарушение – изменения, внесённые в опечатанную Следственным комитетом РФ базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которую специалисты Всемирного антидопингового агентства долгое время не могли получить. А когда получили, эксперты ВАДА обнаружили стороннее вмешательство. Российской стороне было дано время на объяснения, но наши ответы ВАДА не удовлетворили.

Россию выгнали из мирового спорта. Это приговор Исполком ВАДА наказал Россию предельно жёстко.

Россию наказали жёстко: запрет на участие в ближайшие четыре года в Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, запрет на проведение крупных спортивных соревнований на территории России, лишение РУСАДА статуса соответствия и другие санкции, которые можно считать мелочами.



Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на эти драконовские меры.

«Ни одной мелочи не упустили»

Как до начала слушаний, так и после их завершения практически не было комментариев сторон. Лишь самые общие фразы, совсем без которых было нельзя.



Но определённый фон создавался. Независимый орган по борьбе с нарушениями в лёгкой атлетике странным образом объявил о наказании бывших сотрудников ВФЛА за поддельную справку прыгуна в высоту Данила Лысенко. Почему странным? Потому что решения были вынесены несколько месяцев назад, но известно от них стало за несколько дней до слушаний в CAS. Чуть раньше были опубликованы решения о наказании российских биатлонистов Ольги Зайцевой и Евгения Устюгова, стоившие сборной России общекомандной победы на Олимпиаде в Сочи.

«У меня не было другого выбора». Родченков рассказал, как работал на президента Путина Беглый профессор опять заговорил очень вовремя – как раз по ходу судебного процесса против российского спорта.

Лондонская Evening Standard опубликовала интервью с беглыми информаторами ВАДА супругами Степановыми и профессором Григорием Родченковым. Главная мысль обеих статей – во всём виноват президент Путин, а Россию нужно наказать жёстче, чем это сделал исполком ВАДА.

«В Россию нам ехать небезопасно». Почему информаторы Степановы вновь заговорили Юлия и Виталий, запустившие разрушение российского спорта, говорят, что боятся за свои жизни. Но, похоже, у них просто кончились деньги.

Россия тоже не осталась в стороне. Исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов в довольно агрессивной форме задал вопрос о том, что если наказывают Россию, то как быть с нарушителями в той же Великобритании? Он дал несколько интервью, в которых заявил, что коллективное наказание неприемлемо.



«Мы не упустили ни одной мелочи при подготовке к слушаниям. Я убеждён, что исполнительный комитет ВАДА принял правильное решение в декабре прошлого года. Мы удовлетворены тем, как представили свою позицию по этому делу. Теперь с нетерпением ждём решения судей», — сказал президент ВАДА Витольд Банька.



«Мы удовлетворены тем, насколько детально и аргументированно была доведена позиция Олимпийского комитета России. Довольны итогами этого этапа совместной работы с юристами и адвокатами, представляющими наши интересы. Ждём от судей справедливого и целостного решения. Все дальнейшие комментарии – после вынесения решения. Реальная справедливость должна восторжествовать, наказание должно быть неотвратимо для любого нарушителя, но применяться оно должно в форме индивидуальных санкций на основании доказательств», – сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Каким будет решение?

Да любым. Суд может полностью удовлетворить апелляцию российской стороны, может полностью поддержать позицию ВАДА, а может принять половинчатое решение. Без соревнований в России, со строжайшим отбором российских спортсменов на крупнейшие турниры, но с флагом и гимном. Или даже наоборот.



Но до конца года судьба российского спорта будет решена. И шанс на спасение пока есть.

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