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Трагедия Василия Руссо, руководителя шахматно-шашечного движения в СССР: смерть в лагере

Трагедия Василия Руссо
Михаил Чесалин
«Спокойно ждали смерти». Человека, сделавшего СССР шахматной державой, заморили голодом
Решение известного скульптора помогло Советскому Союзу на десятилетия стать лидером шахматного мира. Но от смерти в лагере его не уберегло.
Другие / Шахматы 0

Это начало истории Василия Руссо, ставшего первым руководителем шахматно-шашечного движения в Советском Союзе. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.

Советский Союз по праву считался шахматной супердержавой: почти десяток чемпионов мира, больше сотни выдающихся гроссмейстеров, сотни тысяч простых игроков. Шахматы в СССР очень любили, изучали, пристально следили за новостями. Но мало кто знает, что важнейший вклад в дело популяризации этого вида спорта внёс Василий Руссо. Нет, это не забытый чемпион и не великий шахматный теоретик. Его знают скорее как скульптора. Да и вообще он больше любил шашки.

Талантливый скульптор

Василий Руссо родился в 1881 году и в юные годы не мог себе представить, что его жизнь как-то будет связана со спортом. Он с отличием окончил Одесское художественное училище и продолжил получать образование в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге.

Особенно Руссо привлекала скульптура. Любовью к лепке его заразил итальянский учитель Луиджи Иорини, а развить её помог ректор Императорской академии Владимир Беклемишев.

Кстати, именно Беклемишев и поспособствовал тому, что Руссо получил заказ на главное творение в жизни. К 100-летию Отечественной войны 1812 года в городе Малоярославец Калужской области было принято решение установить композицию из памятников на братских могилах. Ключевым элементом всей композиции должна была стать фигура солдата, возлагающего к скале венок.

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Беклемишев посоветовал руководителю работ воспользоваться услугами своего ученика Руссо – «талантливого, вполне надёжного исполнителя». Скульптор за два месяца изготовил вариант в гипсе – и его одобрили. Через год он повторил фигуру в бронзе – памятник стоит до сих пор.

Также стоит отметить, что значительно позже – в 30-х годах – Василий Руссо поработал в руководстве Третьяковской галереи – был заместителем директора по административно-хозяйственной части.

«Моя собственная игра казалась мне ничтожной»

Ещё во время обучения в Академии художеств Василий Руссо всерьёз заинтересовался шахматами и шашками. Юный скульптор регулярно посещал ресторан «Доминик» на Невском проспекте, где регулярно играл основоположник русской шахматной школы Михаил Чигорин – первый российский шахматист, принимавший участие в матче за звание чемпиона мира, но не сумевший победить.

Впрочем, Руссо Чигорину был не соперник. Ведь он гораздо больше интересовался шашками:

«Попав в среду испытанных игроков этой академии, с благоговением и трепетом смотрел я на окружающих меня. Все они казались необыкновенными и недосягаемыми игроками, магами и чародеями шашечной игры. Моя собственная игра казалась мне такой ничтожной, что я даже помыслить не мог лично с кем-либо сразиться. Но наконец, вплотную подошёл к этой коварной, такой обманчиво простой и такой же загадочно сложной игре – шашкам».

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С годами Руссо не только развивал своё мастерство, но и продвигался по службе по линии Красной Армии. А учитывая, что в начале 20-х Василий Николаевич уже был известным деятелем в мире шашек и шахмат, основателем московского клуба этих видов спорта, именно ему в 1924 году председатель Высшего совета физкультуры и спорта Константин Мехоношин предложил взять на себя организацию шахматно-шашечного движения в Советском Союзе.

Полную историю о том, как Василий Руссо сделал шахматы и шашки полноценными видами спорта, как играл сам и почему погиб в заключении в годы войны, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».

Источник: «Чемпионат»

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