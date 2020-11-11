«Спокойно ждали смерти». Человека, сделавшего СССР шахматной державой, заморили голодом

Это начало истории Василия Руссо, ставшего первым руководителем шахматно-шашечного движения в Советском Союзе. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.

Советский Союз по праву считался шахматной супердержавой: почти десяток чемпионов мира, больше сотни выдающихся гроссмейстеров, сотни тысяч простых игроков. Шахматы в СССР очень любили, изучали, пристально следили за новостями. Но мало кто знает, что важнейший вклад в дело популяризации этого вида спорта внёс Василий Руссо. Нет, это не забытый чемпион и не великий шахматный теоретик. Его знают скорее как скульптора. Да и вообще он больше любил шашки.

Талантливый скульптор

Василий Руссо родился в 1881 году и в юные годы не мог себе представить, что его жизнь как-то будет связана со спортом. Он с отличием окончил Одесское художественное училище и продолжил получать образование в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге.



Особенно Руссо привлекала скульптура. Любовью к лепке его заразил итальянский учитель Луиджи Иорини, а развить её помог ректор Императорской академии Владимир Беклемишев.



Кстати, именно Беклемишев и поспособствовал тому, что Руссо получил заказ на главное творение в жизни. К 100-летию Отечественной войны 1812 года в городе Малоярославец Калужской области было принято решение установить композицию из памятников на братских могилах. Ключевым элементом всей композиции должна была стать фигура солдата, возлагающего к скале венок.

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Беклемишев посоветовал руководителю работ воспользоваться услугами своего ученика Руссо – «талантливого, вполне надёжного исполнителя». Скульптор за два месяца изготовил вариант в гипсе – и его одобрили. Через год он повторил фигуру в бронзе – памятник стоит до сих пор.



Также стоит отметить, что значительно позже – в 30-х годах – Василий Руссо поработал в руководстве Третьяковской галереи – был заместителем директора по административно-хозяйственной части.

«Моя собственная игра казалась мне ничтожной»

Ещё во время обучения в Академии художеств Василий Руссо всерьёз заинтересовался шахматами и шашками. Юный скульптор регулярно посещал ресторан «Доминик» на Невском проспекте, где регулярно играл основоположник русской шахматной школы Михаил Чигорин – первый российский шахматист, принимавший участие в матче за звание чемпиона мира, но не сумевший победить.



Впрочем, Руссо Чигорину был не соперник. Ведь он гораздо больше интересовался шашками:



«Попав в среду испытанных игроков этой академии, с благоговением и трепетом смотрел я на окружающих меня. Все они казались необыкновенными и недосягаемыми игроками, магами и чародеями шашечной игры. Моя собственная игра казалась мне такой ничтожной, что я даже помыслить не мог лично с кем-либо сразиться. Но наконец, вплотную подошёл к этой коварной, такой обманчиво простой и такой же загадочно сложной игре – шашкам».

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С годами Руссо не только развивал своё мастерство, но и продвигался по службе по линии Красной Армии. А учитывая, что в начале 20-х Василий Николаевич уже был известным деятелем в мире шашек и шахмат, основателем московского клуба этих видов спорта, именно ему в 1924 году председатель Высшего совета физкультуры и спорта Константин Мехоношин предложил взять на себя организацию шахматно-шашечного движения в Советском Союзе.



Полную историю о том, как Василий Руссо сделал шахматы и шашки полноценными видами спорта, как играл сам и почему погиб в заключении в годы войны, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».