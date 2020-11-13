У лучшей штангистки в истории России нашли допинг. Дело тянется почти три года

Некоторое время назад я, главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко, – не выдержав – написал знакомым спортивным юристам сообщение.



«Привет! Решишь загадку? Дано: спортсмен Х, который в 2018 году сдал положительную допинг-пробу по линии РУСАДА. Наличие положительной допинг-пробы подтверждено несколькими источниками, это неоспоримый факт. На сегодняшний день вердикта до сих пор нет. Спортсмен уже в возрасте, вряд ли будет выступать в официальных турнирах, но при этом ведёт активную деятельность, занимает должность в общественной организации, ездит на мероприятия в качестве приглашённого лица, записывает онлайн-уроки. Это такой новый лайфхак в нашем спорте: сдать положительную пробу и как будто её не заметить?»

По вступлению и фотографии вы уже поняли, что спортсмен Х – это штангистка Оксана Сливенко, единственная в российской истории олимпийская чемпионка в этом виде спорта. Правда, на той самой Олимпиаде, в Пекине 2008 года, россиянка стала второй, но перепроверки 2017 года показали, что её соперница использовала запрещённые средства. И Сливенко решением МОК отдали золотую медаль.

Сливенко должна получить золото ОИ-2008 после решения CAS по Лю Чуньхун

Для понимания масштаба истории. Оксана Сливенко не просто там какая-то штангистка, фамилию которой вы слышали давно краем уха или не слышали вовсе. Это, повторюсь, единственная на данный момент российская олимпийская чемпионка в женской тяжёлой атлетике. Трёхкратная чемпионка мира (2006-2007, 2011). Шестикратная чемпионка Европы (2007, 2009-2013). Иными словами, это самая титулованная спортсменка в истории тяжёлой атлетики нашей страны. Это имя в нашем, да и мировом спорте.

Фото: РИА Новости

Впервые про ситуацию я услышал в начале 2018 года, и тогда она вполне вписывалась в жанр трагикомедии, в котором так любят выступать люди российского спорта. Весной 2017 года, когда пошли первые новости о возможном получении титула олимпийской чемпионки, Сливенко не выходила на помост уже более трёх лет. Точнее, переключилась с тяжёлой атлетики на выступления в кроссфите (вид тяжелоатлетического многоборья) и даже стала президентом Федерации функционального многоборья России.

Совпадение это или нет, но примерно в одно время с новостями о признании её олимпийской чемпионкой-2008 титулованная тяжелоатлетка решила попробовать вернуться в сборную России и выступать на официальных соревнованиях, держа в голове в качестве цели Олимпиаду-2020 в Токио. Это означало, что она будет включена в пул тестирования РУСАДА. И действительно – в один из дней приехали допинг-офицеры, взяли пробу, и она показала… сюрприз, положительный результат. Уточню: по состоянию на сегодня, 13 ноября 2020 года, эта информация нигде не появлялась. Равно как и информация о слушаниях, дисквалификации или оправдании спортсменки. Полная тишина.

Пройти всю карьеру без допинговых проблем, получить звание олимпийской чемпионки из-за дисквалификации соперницы, вернуться в спорт и вскоре попасться во внесоревновательный период – это, согласитесь, сюжет.

Дело было без нескольких месяцев три года назад. Конечно, Оксана Сливенко уже не претендует на Олимпиаду в Токио, но в целом ведёт образ жизни человека, у которого всё течёт своим чередом и ничего экстраординарного не случилось. Полтора года назад родила ребёнка, по-прежнему входит в состав руководства фонда «Гераклион», занимает пост вице-президента Федерации функционального многоборья, даёт мастер-классы по силовой технике в своих соцсетях, под её именем действует коммерческая организация (ООО «Центр функциональной, силовой и кондиционной подготовки «Гераклион» имени Оксаны Сливенко»).

Всё потому что по состоянию на начало осени этого года РУСАДА так и не вынесло вердикта в отношении её положительной допинг-пробы – оправдательного или обвинительного, любого. Из пула тестирования она была официально исключена осенью 2018 года. По понятным причинам — в отношении Сливенко было открыто дело, и дальше проводить тесты смысла не было.



Я тоже молчал, потому что мне казалось, что рано или поздно выйдет официальная информация, пусть, как говорится, компетентные органы разберутся. Я слишком стар для этого дерьма, как говорил киногерой. Но время шло, и в какой-то момент стало очевидно, что ничего объяснять никто и не собирается. И вся эта история – одна, извините, метафора той ямы, в которой оказался наш спорт и никак не может выбраться. Проблема не только в том, что все молчат, – это бы ещё ладно, по-человечески понятно, никому не хочется публично самобичеваться. Хуже другое: люди спорта на публике говорят правильные вещи, рассуждают о преодолении, новых подходах и чистом спорте, а среди своих продолжают жить в своём мире со своими правилами. Закапывая себя всё глубже и глубже.

В мире российского спортсмена, если у тебя допинговые проблемы, лучше молчать до последнего. Все понимают: гораздо выгоднее и безопаснее отсидеть большую часть срока в режиме временного отстранения, чем получить дисквалификацию и угрозу лишения всех привилегий немедленно. Оксане Сливенко передали золотую медаль от МОК через много месяцев после её положительной допинг-пробы, а кто знает, как бы отреагировали официальные структуры, если бы узнали, что отправляют награду отстранённой спортсменке? Конечно, юридических рычагов не отдать медаль не было, но кто их знает, этих супостатов, да? Лучше молчать до последнего.

В мире российского тренера можно, не моргнув глазом, заявить журналистам, что твоя ученица полностью реализовала себя в спорте и ушла, потому что психологически устала. «Можно было бы, конечно, попытаться продержаться на плаву ещё год-другой. Но Оксана боец по своей природе, нацеленный только на победу, и роль статиста её бы вряд ли устроила. Всё-таки всему своё время. У неё и так сложилась отличная спортивная карьера», — сказал РИА «Новости» летом этого года Владимир Сафонов, тренер Оксаны Сливенко.



В мире российского руководителя можно говорить патриотические духоподъёмные вещи, вроде: «Мы опираемся на свои силы, нам чужды кулуарные интриги за возможность получить доступ к бюджетным деньгам, и мы не признаем тех, кто рвется к разным уровням власти и кормушек, расталкивая локтями надуманных конкурентов, думая о собственном благополучии, а не о развитии спорта. Сила, как известно, в правде, поэтому, чтобы быть сильным, надо быть честным». Это пару месяцев назад сказал Сергей Ерёмин, президент фонда «Гераклион». Тот же Ерёмин посчитал доклад Макларена о коррупции в Международной федерации тяжёлой атлетики «непрофессиональным», а теперь планирует избраться на пост президента Федерации тяжёлой атлетики России (выборы пройдут уже в конце ноября). Оксана Сливенко считает своего руководителя «лучшим кандидатом и близким человеком» (цитата из её «инстаграма»).

В мире российского антидопинга можно устроить волокиту почти на три года (это, кстати, не рекорд: я лично знаю одного человека, который ждёт вердикта ещё дольше) – и в общем не считать это проблемой. «Есть некоторые сложные дела, по которым отработка результатов тестирования и подготовка к слушаниям занимает реально много времени. Особенно если речь идёт об оспаривании лабораторного анализа и идёт переписка между РУСАДА, лабораторией и спортсменом», — написал мне один из экспертов в ответ на письмо-ребус в начале текста.



До конца этого года Арбитражный спортивный суд (CAS) в Лозанне должен огласить результат апелляции РУСАДА о решении отстранить на четыре года российских спортсменов от всех международных соревнований. Понимаю, что за последние пять лет нас уже ничем не шокировать, но только вдумайтесь, до чего мы докатились. Решается вопрос, допускать ли нас до международных соревнований вообще. Если вслушаться в эти слова, нельзя не ужаснуться.

«Не говори родителям...». Реальная и грустная история про девочку-штангистку Когда-нибудь по ней снимут самый грустный фильм о российском спорте. С детским допингом, тренерами-насильниками и полной безнадёгой.

И если вы не видите связи между историей Оксаны Сливенко и происходившим на прошлой неделе в Лозанне, то, видимо, нам и правда стоит годика на четыре отдохнуть от больших мировых дел. Подумать ещё раз.