Страшный 1937-й. Как легко среди советских спортсменов находили «шпионов» и «террористов»

Это начало истории фехтовальщика Александра Мордовина, выступавшего на Олимпиаде, но расстрелянного во время «Большого террора». Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.

Не все знают, почему именно 1937-й год знаковый, самый страшный, когда речь идёт о сталинских репрессиях.

Всё дело в том, что 30 июля 1937 года был подписан оперативный приказ НКВД №00447. Тот день стал началом «Большого террора» – периода наиболее массовых политических репрессий в СССР.

«Врагом народа», «предателем», «шпионом», «контрреволюционером» легко мог быть признан практически любой гражданин Советского Союза. Иностранцев тоже не жалели.

«Спокойно ждали смерти». Человека, сделавшего СССР шахматной державой, заморили голодом Решение известного скульптора помогло Советскому Союзу на десятилетия стать лидером шахматного мира. Но от смерти в лагере его не уберегло.

За полтора года было арестовано более миллиона человек, около 700 тысяч были убиты.

Сотни и тысячи заключённых и расстрелянных были тесно связаны со спортом.

«Большой террор» – период наиболее массовых политических репрессий, проведённых в СССР в 1937-1938 годах. Главными движущими силами террора были глава СССР Иосиф Сталин и Николай Ежов, назначенный в 1936 году руководителем НКВД. В июле того же года Ежов издал приказ под номером 00447 о репрессировании «антисоветских элементов», на основании которого с августа 1937 года по ноябрь 1938 года была проведена самая крупная массовая операция «Большого террора». На основании этого приказа было репрессировано 767 тысяч человек.

Приговоры выносились республиканскими, краевыми и областными тройками НКВД. Репрессировались бывшие кулаки, священнослужители, бывшие белые, члены оппозиционных партий. Аресты осуществлялись на основе плановых цифр, которые было категорически запрещено превышать без разрешения Ежова. В первые месяцы цифры действительно соблюдались, но впоследствии они были серьёзно превышены.

Термин «Большой террор» впервые использовал британский историк Роберт Конвест. До этого репрессии называли «ежовщиной», по имени Николая Ежова. Сам глава НКВД в середине 1938 года начал терять доверие Сталина и впоследствии лишён своей должности. 10 апреля 1939 года Ежов был арестован, а 5 февраля 1940 года расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

«Антисоветский элемент» с Олимпиады

Александр Павлович Мордовин родился в семье полковника в Ленинграде. Поэтому неудивительно, что он отправился на учёбу в кадетский корпус, а потом в Павловское военное училище. Карьера в армии сложилась для Мордовина весьма успешно. Получив звание подпоручика гвардии в 1893 году, он дослужился до полковника к 1910 году. Полковника царской армии. Конечно, он не мог знать, что служба своей стране сделает его предателем родины.

Мордовин преуспевал не только на службе, но и в спорте. С 1906 года он регулярно участвовал в соревнованиях по фехтованию, гимнастике и стрельбе, где неоднократно завоёвывал призы.

Где деньги – там и проблемы. Как архитектора стадиона «Зенита» чуть не посадили на 10 лет Чех Алоис Вейвода спроектировал «Петровский» и помог российским футболистам одержать первую победу. Но из страны его выдворили под конвоем.

Примерно тогда же он был направлен в служебную командировку в Германию, Францию, Италию и Австрию с целью изучения зарубежного опыта физкультурного образования в целом и обучения фехтованию в частности. И эта связь с Западом 30 лет спустя тоже обернётся против него. Ученик лучших заграничных мастеров-фехтовальщиков, полковник царской армии, начальник главной гимнастической и фехтовальной школы Санкт-Петербурга, на открытие которой приезжал сам царь Николай II, – идеальный «враг народа» в глазах властей.

А ведь Мордовин даже выступал на Олимпиаде 1912 года! И не просто выступал – возглавлял армейскую спортивную делегацию страны. Человек безупречной репутации!

Трагическое продолжение истории Александра Мордовина, а также судьбу футболиста Зиккеля, признанного шпионом и «террористом» среди советских лыжников, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».