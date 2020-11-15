США и ещё 13 западных стран выступили за передел власти в антидопинговой сфере.

ВАДА очень хочет жёсткого наказания для России. От этого зависит судьба борьбы с допингом

Похоже, исход слушаний в Спортивном арбитражном суде по делу о наказании России за фальсификацию базы данных Московской антидопинговой лаборатории станет ключевым для Всемирного антидопингового агентства в плане существования организации в нынешнем виде.

Дело в том, что на днях 14 стран потребовали реформировать ВАДА. В их числе США, Германия, Великобритания и Франция. Неужели им не нравятся действующие методы борьбы с допингом?

14 стран призвали реформировать ВАДА

На словах всё красиво.

Якобы реформы нужны для того, чтобы ВАДА стало ещё более независимой организацией, «деятельность которой будет прозрачной и подотчётной». Один вопрос – кому?

«Назрела необходимость устранения конфликта интересов в антидопинговой системе.

Вот тут проще и понятнее. Тесты на допинг проходят спортсмены, большая часть этих тестов проводится национальными антидопинговыми агентствами. Но при этом ни спортсмены, ни агентства не представлены должным образом в ВАДА.

ВАДА неоднократно заявляло, что его приоритетом является расширение прав и возможностей спортсменов. Но при этом агентство не предоставляет им места, которые они заслуживают», – говорится в заявлении, подписанном комиссиями спортсменов 14 национальных комитетов.

Есть ли шансы спастись от приговора? Когда суд огласит решение по делу российского спорта Россия пытается уйти от жёсткого наказания. Слушания в Спортивном арбитражном суде окончены. Впереди – томительное ожидание.

Точку зрения ВАДА на русский язык можно перевести и проще: мы сами хотим определять степень наказаний для нарушителей. Да и нарушителей тоже сами хотим называть. Может быть, кто-то просто за рождественскими подарками бегал, как чемпион мира в беге на 100 метров Кристиан Коулман. Разве можно его за это сразу на два года дисквалифицировать?

Добегался. Американского чемпиона Коулмана наконец-то наказали за пропуск допинг-тестов Самый быстрый бегун мира систематически уклонялся от сдачи допинг-проб. Неужели адвокаты опять его отмажут?

Обычная борьба за право решать важные вопросы. Какая тут прозрачность и независимость? Только подотчётность и ничего больше.

Заявление это было сделано перед заседанием совета учредителей ВАДА. А затем последовала жёсткая реплика руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков США Энтони Джонса, который обвинил ВАДА в прямой угрозе своей стране.

Несколько месяцев назад американцы заявили, что слишком много платят в бюджет ВАДА, и услышали в ответ, что неплательщиков надо бы наказывать вплоть до отстранения от крупнейших соревнований. Так вот, Джонс заявил, что США учтут эти негативные выражения в будущей совместной работе.

Россию выгнали из мирового спорта. Это приговор Исполком ВАДА наказал Россию предельно жёстко.

Показательна реакция президента ВАДА Витольда Баньки. Его организация проиграла в суде несколько дел, итогом чего стало предписание выплатить истцам не один десяток миллионов евро. Но руководитель основное внимание в последние дни сосредоточил не на том, что кто-то требует передела власти и критикует его организацию, а на том, что ВАДА правильно поступило, наказав Россию, и ждёт утверждения своего решения в суде.

Понять логику несложно. ВАДА очень хочет, чтобы Спортивный арбитраж поддержал жёсткое наказание для России. Если это случится, то организация будет праздновать победу. О каком переделе власти может идти речь, если ВАДА стоит на страже чистого спорта и эффективно карает нарушителей?

Но если CAS встанет хотя бы частично на сторону России – судьба главной антидопинговой организации мира и вообще процесса борьбы с допингом в среднесрочной перспективе становится непредсказуемой. Зачем спорту нужно ВАДА, которое требует кучу денег, но не даёт взамен правосудие?

Должно ли это волновать Россию? Нам при любом раскладе не будет хорошо. Да и изменить уже ничего не получится. Слушания в суде прошли, осталось лишь дождаться приговора.