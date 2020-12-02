Российские лыжники не испугались коронавируса. И теперь не должны жалеть соперников

Честно ли будет побеждать на Кубке мира по отношению к снявшимся норвежцам? Конечно! Это ведь спорт, а не благотворительность.

Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне-2020/2021 разваливается на глазах, словно огромный небоскрёб в голливудском фильме-катастрофе. Буквально пару недель почти всё было в порядке: все сильнейшие спортсмены мира вступили в борьбу за медали, титулы и призовые, первый же этап подарил целый ряд интересных сюжетов и развязок. Однако сразу же после его завершения в течение двух дней с турнира снялись сборные Норвегии, Швеции и Финляндии.

Нет никакой уверенности в том, что Кубок мира в этом сезоне будет завершён, ведь из ведущих лыжных держав в Кубке мира осталась лишь Россия. Но нужно ли это нашей сборной?

Главный соперник Большунова снялся с Кубка мира. А за Клебо – и вся сборная Норвегии Проведение Кубка мира по лыжным гонкам поставлено под угрозу из-за поведения норвежской команды. А россияне готовы продолжать выступать?

Удар по Кубку мира

В первую очередь стоит подчеркнуть, что снятие Норвегии, Швеции и Финляндии невероятно сильно бьёт по уровню конкуренции на Кубке мира. Если посмотреть на результаты мини-тура в Руке, то станет понятно, что международная борьба за высокие места просто закончится. У мужчин в топ-15 помимо представителей снявшихся сборных и России попали лишь два британца (6-е и 14-е места). То есть если раньше Большунов бился с Клебо, Иверсеном и Нисканеном, то теперь его главный соперник среди иностранцев – Эндрю Масгрейв. Может быть, ещё включатся итальянцы де Фабиани и Пеллегрино, которые не сразу вкатились в сезон. Но на этом всё.

Фото: РИА Новости

А если не сдюжат британцы и итальянцы, то россиянам придётся сражаться друг с другом. В топ-15 наших сразу шестеро: Большунов, Червоткин, Белов, Мельниченко, Якимушкин и Порошкин. Конечно, российским болельщикам будет любопытно наблюдать, как они ведут разборки друг с другом, но зрители в других странах, скорее всего, будут выключать телевизоры. Вспомните себя: часто ли вы смотрите гонки, где норвежцы бьются друг с другом, а у россиян нет никаких шансов?

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С другой стороны, у женщин борьба может быть чуть более интересной. Во-первых, без Йохауг трудно предположить, кто выиграет Кубок мира. Во-вторых, россиянкам даже без главных соперниц придётся очень непросто в борьбе за первые места, ведь есть американки Диггинс и Бреннан. Если сборная США останется на Кубке мире, то они сделают всё, чтобы воспользоваться уникальным шансом и превзойти соотечественницу Киккан Рэндалл, которая с 2012 по 2014 год занимала вторые места в Кубке мира, но в итоге так и не добралась до вершины.

Сезон ещё можно спасти

Значит ли всё это, что весь лыжный сезон-2020/2021 сорван? Нет, не значит. Хотя есть оговорка.



Оговорка эта состоит в том, что в каждой из европейских стран возможность провести спортивные соревнования определяется в соответствии с действующим законодательством, на которое свой отпечаток накладывает пандемия. В Международной федерации лыжного спорта (FIS) уже заявили, что об отмене этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене из-за снятия сборных речи нет. Но в то же время нет никаких гарантий, что власти, например, Германии не запретят проводить этап в Дрездене. Будет ли FIS сильно с этим решением спорить? Есть сомнения.

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Следующий шаг – проведение более серьёзных турниров, чем рядовой этап Кубка мира. В первую очередь речь идёт о «Тур де Ски» и чемпионате мира 2021 года. Очевидно, что те же норвежцы, финны и шведы захотят приехать на эти турниры: их спортивная ценность максимальна, а угроза безопасности ввиду отсутствия постоянных перелётов уже не так велика.



Так что, если коронавирус не запугает всех окончательно, на эти турниры приедут все лучшие.

Ситуацией надо пользоваться

Теперь главный вопрос – что же делать сборной России?



Руководство команды уже приняло решение. Сборная России в полном и боевом составе поедет и в Давос, и в Дрезден, чтобы постараться забрать все медали, какие только можно.



Честно ли это по отношению к соперникам? Конечно! Это же спорт, а не благотворительность.



Современный спорт – это не только секунды, показанные на лыжне, а целый комплекс работы со спортсменами: правильное восстановление, лечение, оптимальная логистика, работа с лыжами, мазями и другими техническими аспектами и много-многое другое. В 2020 году ко всему этому добавилось обеспечение коронавирусной безопасности. И вышло так, что Норвегия, Финляндия и Швеция признали, что обеспечить её не могут. А в России коронавируса не испугались.

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Конечно, если вдруг перед «Тур де Ски» выяснится, что уберечь спортсменов от заражения не получилось, к тренерскому штабу команды возникнут логичные вопросы. Но если защита от неприятной болезни будет безупречной, то российские лыжники имеют полное право делить победы на этапах между собой и заставлять норвежцев смотреть, как растёт отрыв в общем зачёте.



Да, найдутся люди, которые скажут, что эти медали не так ценны, как заработанные в равной битве с норвежцами и шведками на дистанции. Но детали борьбы уже через несколько недель забудутся, а медали и рейтинговые очки останутся. И если сборная России чувствует в себе силы обыграть не только Норвегию, Швецию и Финляндию, но и коронавирус, то этим надо пользоваться, а не жалеть соперников, которые решились приберечь себя для более серьёзных стартов.