«Медаль будет хорошим результатом». Сборную России вычеркнули из числа фаворитов Евро-2020

3 декабря в датском Хернинге женская сборная России стартует на чемпионате Европы матчем с вице-чемпионками мира испанками. Турнир уже точно состоится, все команды прилетели на родину гандбола. Европейская федерация гандбола в рейтинге силы поставила нашу команду только на восьмое место. Но в национальной федерации от команды ждут медали.

Потери, потери, потери

Сборная России прибыла в Данию не в оптимальном составе. Наша сборная из-за травм потеряла троих лидеров.



Левая полусредняя Елена Михайличенко – снайпер с фантастическим броском, которая к тому же отлично действует в обороне. Её присутствие на площадке означало, что не было необходимости в замене во время игры в защите, а это порой в гандболе оказывается решающим фактором.

Лидер сборной России Анна Вяхирева травмировалась и не сможет сыграть на чемпионате Европы

Левая полусредняя Анна Сень – незаменимая центральная защитница, которая может сыграть и на месте линейной, и издалека бросить, и в прорезку пойти. Это мощь, сила и уверенность. И это огромная потеря.

Правая полусредняя Анна Вяхирева – лучшая гандболистка мира, которая умеет всё. Это системообразующий игрок, которую невозможно заменить. Можно только поменять схему игры, но на это нужно время.

«Задачи – максимальные»

У главного тренера сборной России Амброса Мартина этого времени не было совсем. До вылета на чемпионат Европы команда потренировалась всего лишь неделю на площадке спортивной школы номер 101.



Испанский специалист признался, что недели сборов явно недостаточно для подготовки к такому мощному турниру, но мотивация игроков его порадовала. Безусловно, всё что в силах тренерского штаба – было сделано.



И в плане подводки к турниру, и в плане восстановления, и в плане наигрывания комбинаций в атаке и действий в обороне в самых разных сочетаниях. Кроме контрольных матчей. Поляки, которые обещали провести мини-турнир, из-за ситуации с ковидом отказались в последний момент.



Сборная впервые тренировалась в зале обычной ДЮСШ, чтобы не терять времени на выполнение строгого ковидного протокола в «Новогорске».

Гендиректор ФГР: на чемпионате Европы по гандболу в любом случае будем бороться за медали

«Задачи – самые амбициозные и максимальные», — сказал Амброс Мартин перед вылетом в Данию.



«Любые медали в такой ситуации будут хорошим результатом. Сборная нацелена на максимально успешное выступление», — резюмировал гендиректор ФГР Лев Воронин.



По прилёте в Данию команда в полном составе сдала тесты – все результаты отрицательные.

Рейтинг нашей силы ЕГФ не впечатлил

Официальный сайт ЕГФ перед стартом турнира опубликовал рейтинг силы, который формируется из совокупности нескольких показателей.



В этом рейтинге сборная России только на восьмом месте. Травмы ведущих игроков, конечно, не могли не сказаться на этом рейтинге, но не настолько же! Нашу сборную не просто вычеркнули из числа фаворитов – для российской команды этот рейтинг оскорбителен.

«Ледниковый период?» Я с удовольствием!» Но сначала – золото чемпионата Европы по гандболу Насыщенное интервью с Пантерой – вратарём сборной России Галиной Габисовой – перед стартом главного гандбольного турнира года.

Выше сборной России сайт ЕГФ поставил команды Норвегии, Нидерландов, Испании, Дании, Франции, Румынии и Германии. А ведь российская сборная – вице-чемпион Европы-2018 и бронзовый призёр чемпионата мира-2019.

Тотальная изоляция – нельзя даже в душ

Да, чемпионат Европы сборная России никогда в своей истории не выигрывала. Но надо ведь когда-то начинать?

Для этого необходимо сначала выйти из группы в основной раунд. В групповом турнире соперницами российских гандболисток будут команды Испании, Чехии и Швеции. Испанки – вице-чемпионки мира, шведки просто традиционно сильны, а чешки – настоящие тёмные лошадки.

Матчи в группе сборная России будет играть через день: 3 декабря с Испанией (20:15), 5 декабря с Чехией (20:15), 7 декабря – со Швецией (22:30). Чтобы выйти в основной раунд, нужно занять место не ниже третьего. А лучше первое, ведь на следующем этапе набранные очки будут учитываться.



В основном раунде сборная России сыграет с тремя лучшими командами группы «А», в которой будут биться сборные Франции, Дании, Черногории и Словении. Из основного раунда в полуфинал попадают две лучшие команды.



Матчи нашей команды будут проходить в Хернинге в жёстких условиях. После игр спортсменкам нельзя даже принять душ – мимо раздевалок сразу в гостиницу, из которой выходить запрещено. Плюс регулярные тесты на ковид. Такая тотальная изоляция уже не кажется излишней в той реальности, в которой все мы оказались.



Гандболистки сборной России настроены биться, а условия их не пугают.

Состав сборной России на чемпионат Европы-2020 в Дании:



вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе — «Ростов-Дон»), Анна Седойкина (ЦСКА);

правые полусредние: Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе — ЦСКА), Валерия Маслова («Будучность», Черногория);

левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведёхина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»);

левые крайние: Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка»);

правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»);

линейные: Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Анастасия Илларионова (ЦСКА);

разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе — ЦСКА), Карина Сабирова («Астраханочка»).