А Россия – точно не фаворит? На старте Евро-2020 россиянки разгромили вице-чемпионок мира

Более чем уверенно стартовала женская сборная России на чемпионате Европы по гандболу в Дании. Команда Амброса Мартина разгромила сборную Испании с разницей в девять мячей. Перед стартом турнира нашу сборную вычеркнули из числа фаворитов, но команда ответила скептикам просто шикарной игрой против вице-чемпионок мира 2019 года.

Два по «минус три»

Если бы рейтинг силы, составленный официальным сайтом Европейской федерации гандбола, в точности соответствовал реальному соотношению сил, нашим девушкам в матче с испанками можно было и не сопротивляться.

Третья команда Европы против восьмой. Какой тут может быть исход? Но составление всяких рейтингов до старта турнира, пусть даже на основе многих показателей – дело неблагодарное. Россиянок, похоже, восьмое место в списке претендентов на победу на чемпионате Европы предельно завело и разозлило.

Именно излишнее желание как можно быстрее показать, кто есть кто на площадке, помешало нашим девушкам на первых минутах. После того, как Владлена Бобровникова в первой же атаке открыла счёт, россиянки долгое время проигрывали.



Испанки переигрывали нашу защиту, которая держалась на шестиметровой линии, но монолитом не выглядела. Разрыв в счёте по ходу первого тайма дважды достигал трёх мячей в пользу сборной Испании, которая играла не сильнее, но забрасывала больше.

Перелом в концовке тайма

Сборной России потребовалось немного времени, чтобы успокоиться и сравнять счёт. Наши девушки разнообразнее играли в позиционных атаках, наладили игру в защите, и единственное, что у них не получалось – быстрые отрывы.

Хотя после половины первого тайма россиянки заиграли быстрее, испанки стали чаще нарушать правила, и за четыре минуты до окончания первого тайма у сборной России появился прекрасный шанс сравнять счёт и выйти вперёд.

«Медаль будет хорошим результатом». Сборную России вычеркнули из числа фаворитов Евро-2020 Травмы, тренировки в обычной спортшколе, отсутствие контрольных матчей – так российские гандболистки готовились к главному турниру года.

Румынские арбитры с разницей в 10 секунд удалили двоих гандболисток сборной Испании. Казалось бы – можно просто не торопиться и реализовывать это преимущество. Но этот игровой отрезок у россиянок не получился – счёт сравнялся, но и составы тоже. И всё же испанки дрогнули, пропустив в самой концовке 30-минутки два мяча подряд.

Повторение Кумамото. Почти

После перерыва уже сборной Испании нужно было отыгрываться, а давить продолжали наши девушки.

В обороне игра сборной России стала более жёсткой, а в атаке к мощным броскам издали и красивым комбинациям с быстрыми переводами мяча добавились и быстрые отрывы. Российские гандболистки были просто намного сильнее. Не было у нас явного лидера, каким была Анна Вяхирева, но была настоящая команда.

Стоит отметить выход на площадку во втором тайме голкипера Анны Седойкиной. Вратарь ЦСКА пропустила полтора месяца из-за травмы шейных позвонков, но восстановилась как раз к чемпионату Европы. Главный тренер сборной России Амброс Мартин рисковал, включая её в заявку, но Седойкина в первом же матче показала высший класс.

Она буквально деморализовала соперниц, отбив 50 процентов бросков. Последние 10 минут команды просто доигрывали. Итоговый счёт – 31:22 в пользу сборной России. Почти повторение прошлогоднего результата на чемпионате мира в Кумамото, когда россиянки разгромили соперниц с разницей «+10».

«Ледниковый период?» Я с удовольствием!» Но сначала – золото чемпионата Европы по гандболу Насыщенное интервью с Пантерой – вратарём сборной России Галиной Габисовой – перед стартом главного гандбольного турнира года.

Победа в первом матче была важна не только потому, что всегда важно хорошо начать турнир. На чемпионате Европы, в отличие от чемпионата мира и даже Олимпиады, некогда раскачиваться. Формула турнира с выходом в основной раунд из группового с набранными очками исключает проходные матчи. Два очка у нашей сборной уже есть. А по игре это и вовсе заявка как минимум на полуфинал, а то и на титул. Правда, по первому матчу выводов лучше не делать.

Следующий матч – 5 декабря со сборной Чехии.