Российские гандболистки с трудом обыграли аутсайдера. Забросили лишь 4 мяча за 20 минут!

Женскую сборную России по гандболу словно подменили по сравнению со стартовым матчем чемпионата Европы, который проходит в Дании. После убедительной победы над сильной сборной Испании наша команда испытывала настоящие мучения в игре со сборной Чехии. Аутсайдером, который создал россиянкам массу проблем. Но в итоге – победа и путёвка в основной раунд.

Капитан, ну зачем же так?

В своём стартовом матче на чемпионате Европы сборная Чехии уступила сборной Швеции с разницей в четыре мяча. Всё было близко, но ни разу шведки не дали повода усомниться в своём превосходстве. И даже главный тренер чешек Ян Башны заметил, что вторую игру подряд на таком же уровне концентрации его подопечные вряд ли смогут провести.

То ли лукавил, то ли правду говорил, но сборная Чехии в матче с россиянками выглядела просто здорово. В том числе и благодаря соперницам. У нашей команды мало что получалось. Хотя поначалу этого и не было заметно. Чешки забросили, наши дважды ответили, потом быстро пропустили дуплет, вновь сравняли.



Казалось, что вот-вот и россиянки начнут отрываться в счёте. Но произошло с точностью наоборот. Ошибки в передачах, торопливые броски и отличная игра вратаря Петры Кудлачковой надолго оставили сборную России без голов. А сборная Чехии забрасывала. Солировала их лидер Маркета Ержабкова, лучший снайпер чемпионата Германии, но ей отлично помогали другие игроки задней линии и крайние.



5:8 – это было неприятно. Но вовремя взятый главным тренером сборной России Амбросом Мартином тайм-аут встряхнул команду. Счёт очень быстро сравнялся благодаря двум голам Дмитриевой и красавцу-голу от Кристины Кожокарь.



А затем наши медленно, со скрипом, но верно перехватили лидерство – дважды отличилась Владлена Бобровникова. Мартин менял состав, чтобы на площадке постоянно были свежие игроки, не менялась только Дмитриева, которая, как обычно пахала и у своих, и у чужих ворот. И именно наш капитан могла обеспечить сборной России комфортные «+4» перед перерывом, а в итоге поторопилась.

А Россия точно не фаворит? На старте Евро-2020 россиянки разгромили вице-чемпионок мира Это заявка на титул?

Слишком быстро Дарья бросила в последней атаке, не попала в ворота, и у чешек оставалось время, чтобы добежать до наших ворот – они этим шансом воспользовались. Вместе с сиреной об окончании тайма правая крайняя Яна Кнедликова сократила отставание в счёте до двух мячей.

Четыре гола за двадцать минут – что это было?

Едва начался второй тайм, как Ксения Макеева после отличной передачи Бобровниковой расстреляла Кудлачкову с шести метров. Кто мог предположить, что следующий гол в ворота чешского голкипера влетит только через восемь минут?



За это время наши всего лишь трижды довели свои атаки до бросков, но Кудлачкова была непробиваема. Даже семиметровый в исполнении Дмитриевой отразила. Чешки, правда, тоже мало забрасывали, но всё же больше россиянок. Через десять минут после начала второй половины встречи счёт сравнялся.

«Медаль будет хорошим результатом». Сборную России вычеркнули из числа фаворитов Евро-2020 Травмы, тренировки в обычной спортшколе, отсутствие контрольных матчей – так российские гандболистки готовились к главному турниру года.

За двадцать минут с начала второго тайма сборная России забросила только четыре мяча, с каждой атакой повышая процент отражённых бросков Петрой Кудлачковой. И вновь лишь тайм-аут Мартина помог команде сбросить оцепенение. Три заброшенных и лишь один пропущенный мяч за три минуты предрешили исход матча.



Сборная России с трудом, но додержала победный счёт и гарантировала себе место в основном раунде. У Кудлачковой в итоге 16 сейвов и 40 процентов отражённых бросков – гроссмейстерский показатель. Но супергероем вратарь сборной Чехии всё же не стала. А такие матчи нужны, чтобы показать ошибки в игре.



Заключительную встречу группового раунда российская команда проведёт со сборной Швеции 7 декабря. Это будет не просто матч за первое место в группе, но и за очки в основном раунде, куда команды попадают из группового с учётом сыгранных встреч.