«Надо бы выгнать сборную России». Странный скандал на чемпионате Европы по гандболу

Эпоха коронавируса уже подарила нам спорт без зрителей и в «пузырях». А теперь дарит странные, совершенно немыслимые, скажем, год назад, скандалы. В один из них угодила женская сборная России по гандболу, которая в эти дни рвётся к медалям чемпионата мира в Дании.

А Россия точно не фаворит? На старте Евро-2020 россиянки разгромили вице-чемпионок мира Это заявка на титул?

«Против глупости даже боги бессильны»

8 декабря на официальной страничке Федерации гандбола России в «инстаграме» появилось видео того, как команда проводит свой досуг. Скрасить невозможность выйти из отеля в сборной решили подвижными играми. Девушки, разделившись на две команды, переодевали майки на скорость, кормили друг друга, перенося ложки во рту. Всё весело, на позитиве, в хорошем настроении.

Вот только сейчас время такое, что игры эти все охарактеризовали одним словом – контактные.

И эти контактные игры в расположении сборной вызвали бурное негодование.

«Просто нет слов. Шокирующее поведение. Вчера сказал журналистам, что против идиотов и глупости даже боги бороться бессильны. Может, это и жестокие слова, но вы видите подтверждение. Недопустимо передавать друг другу ложки на следующий день после бури, в которую попали россиянки. Если бы была возможность выгнать сборную России с чемпионата Европы, надо было бы это сделать. Хотя, к сожалению, не думаю, что это предусмотрено регламентом», – так на видео отреагировал норвежский гандбольный эксперт Уле Еревик.

Когда норвежец говорит о буре, он вспоминает инцидент после матча Россия – Швеция: тогда главный тренер нашей сборной Амброс Мартин контактировал с представителем Федерации гандбола России, который не находится в «пузыре» и был без защитной маски. Этот случай организаторы турнира отметили и наставника российской команды предупредили.

По чемпионскому графику. Сборная России не знает поражений на чемпионате Европы После невзрачного матча с командой Чехии российские гандболистки уверенно разобрались с куда более сильной сборной Швеции.

Далее следует справедливое допущение: если вдруг Мартин в этот момент заразился, то в сборной России после таких контактных игр вирус может распространиться максимально быстро.

«Был потрясён, увидев эти кадры. Если Амбросу Мартину так «повезло», что он заразился, то он стал разносчиком заразы, потому что был очень близок к игрокам в раздевалке. Так можно уничтожить весь турнир», – заметил датский эксперт телеканала Sport.TV2 Лэрке Мёллер.

«Хоть у россиян и не было зафиксировано случаев заражения, но это просто ужасная работа пиарщиков, учитывая, что команду только что предупредили за контакты вне «пузыря». Непонятно, как можно публиковать такие кадры. Очень глупо», – подметил коллега Мёллера Клавс Йоргенсен.

И он, пожалуй, наиболее близко подобрался к истинной причине разгоревшегося скандала.

Повод на пустом месте

Странно верить, что все участники чемпионата Европы способны просидеть две недели в закрытых номерах с книжками в руках, максимально избегая контактов даже с партнёрами по команде.

Та же сборная Норвегии, например, в свой выходной выбиралась из «пузыря» в парк развлечений. Да, с соблюдением мер предосторожности. Но 100-процентных гарантий-то они не дают.

«Медаль будет хорошим результатом». Сборную России вычеркнули из числа фаворитов Евро-2020 Травмы, тренировки в обычной спортшколе, отсутствие контрольных матчей – так российские гандболистки готовились к главному турниру года.

В самих по себе контактных играх нет ничего предосудительного. Все девушки регулярно проходят тесты на коронавирус – все они отрицательные. Да и в конечном счёте все они всё равно общаются: на командных собраниях, на тренировках, в столовой. Ничем не лучше совместных развлечений. Если уж и заразится кто-то, шанс распространить вирус в команде всё равно высок.

Другое дело – публикация кадров в соцсети. Вообще, это болезнь современного мира: поскорее выложить что-то в «Инстаграм», чтобы собрать побольше лайков и комментариев.

А не надо торопиться. Не надо раздражать народ и давать поводы для критики на пустом месте.

У гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина спросите – он со знанием дела расскажет.

«Увольте!» Российский новичок Ф-1 не провёл ни гонки, а уже попал в громкий скандал Петиция с требованием убрать Никиту Мазепина из Ф-1 набирает обороты. Ну и зачем было нужно это провокационное видео в «Инстаграме»?

А в целом мы виноваты сами. Раз оговорено правилами – никаких контактов – значит, так и должно быть. Разве это так сложно? А сейчас получается, что сборная России даже не может отбиться от всех разговоров железным аргументом «мы все в «пузыре», заразе взяться неоткуда».

Приходится верить, что обойдётся. Тогда всё затихнет через пару дней.

А если нет… Даже и думать не хочется.