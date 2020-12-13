Российские лыжники заняли весь пьедестал на Кубке мира. Но настоящий герой – Белорукова!

Сборная России по лыжным гонкам завоевала первую золотую медаль в текущем сезоне. Принёс её лидер Кубка мира и действующий обладатель трофея Александр Большунов. Его поддержали партнёры по команде Андрей Мельниченко и Артём Мальцев, которые сделали пьедестал коньковой разделки в Давосе чисто российским.



Но героиней дня стала Юлия Белорукова, с нынешнего сезона выступающая под фамилией Ступак. Она завоевала свою первую медаль после возвращения в спорт из декретного отпуска!

«Девочка, танцуй!»

Белорукова превосходно пробежала коньковую десятку с раздельного старта. Она прекрасно разложилась по дистанции, держала хорошую скорость от старта до финиша, на всех промежуточных отсечках была в числе лидеров и заслуженно стала лучшей из сборной России.



Юлия после своего финиша победно вскинула вверх руки, хотя и не победила. Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира стала второй, но для неё эта серебряная награда – сродни золоту.

Шведский журналист заподозрил лыжницу Сорину в обмане. Вяльбе и Губерниев ответили резко А может быть, он просто расстроен тем, что «русская сенсация» на финише уделала шведок?

Ещё в сентябре в Тюмени на всероссийских соревнованиях Юлия выиграла спринт на лыжероллерах и тогда радовалась не меньше. Она говорила, что вместе с тренером Маркусом Крамером детально продумала своё возвращение в спорт, расписала практически каждый день. Дело доходило до того, что немецкий тренер сборной России принудительно останавливал свою подопечную, которая рвалась в бой.



На контрольных тренировках, отборочных стартах и первом этапе Кубка мира в Белорукова выглядела неплохо, но не более того. Но после переезда в швейцарский Давос в Юлию словно влили дополнительные силы. Она и в спринте выглядела здорово, но не сдюжила в полуфинале против мощнейшего ускорения Натальи Непряевой.

А разделку провела образцово-показательно. Конечно, ещё красивее было бы выиграть. Но слишком сильна оказалась американка Роси Бреннен. Юлия и серебру радовалась, как победе, а после гонки выложила собственный танец под композицию «Девочка, танцуй».

Шведы и норвежцы опять вопросы будут задавать?

Бреннен же победила в стиле Терезы Йохауг. Победительница спринта и в разделке рванула так, что никого даже рядом не оказалось. Её преимущество перед Белоруковой составило 34 секунды! А третьей, проиграв россиянке всего шесть секунд, стала ещё одна американка Хейли Суирбул.



Интересно, шведская и норвежская пресса уже готовы переключиться с русских на кого-то ещё? Им не нравилось, что Татьяна Сорина прекрасно выступала в Руке, а неожиданно резвые американки – не повод для разоблачительных статей?



На самом деле, Бреннен, Суирбул и ставшая седьмой Джессика Диггинс пробежали очень здорово. И это хорошо для лыжных гонок. Чем больше конкуренция, тем лучше.



Сенсация Давоса Суирбул всего на четыре секунды опередила Наталью Непряеву, которая начала разделку не слишком уверенно, но постоянно увеличивала скорость, а финишный отрезок просто пронеслась. Возможно, стоило чуть побыстрее начинать, но это сказать легко. Непряева точно лучше всех знает своё состояние и то, как нужно бежать.



Татьяна Сорина, сенсация первого этапа, на этот раз стала шестой. В общем зачёте Кубка мира жена Егора Сорина занимает второе место, уступая Бреннен, но опережая Йохауг. Непряева – четвёртая.

Российские лыжники не испугались коронавируса. И теперь не должны жалеть соперников Честно ли будет побеждать на Кубке мира по отношению к снявшимся норвежцам? Конечно! Это ведь спорт, а не благотворительность.

Безоговорочная победа

Российские лыжники ожидаемо заняли весь пьедестал на пятнашке.



Александр Большунов тоже со старта набрал отличный ход и с каждым километром увеличивал преимущество.

Он бежал позади главных соперников, за исключением Ивана Якимушкина. Но даже если бы бежал впереди – с Большуновым в такой форме невозможно бороться. После финиша Александр был абсолютно спокоен, посмеялся только тогда, когда его партнёры по команде на саночках повезли нашего лидера на награждение.



Большунов упрочил лидерство в общем зачёте, опережая Йоханнеса Клебо на 141 очко. Норвежец вновь смотрел гонку по телевизору, но это его проблемы.



Второе, третье и четвёртое места в разделке в Давосе заняли Андрей Мельниченко, Артём Мальцев и Иван Якимушкин. Стоит отметить, что все российские призёры гонки тренируются в разных группах: Большунов – у Юрия Бородавко, Мальцев – у Маркуса Крамера, а Мельниченко – у Олега Перевозчикова, как и Якимушкин.

Российские лыжники не смогли выиграть на Кубке мира даже без норвежцев. Почему? Золота у сборной России по-прежнему нет. Зато Большунов – новый лидер Кубка мира.

В десятку сильнейших забежали также Денис Спицов и Алексей Червоткин, которые также тренируются у Бородавко.



Следующий этап Кубка мира пройдёт через неделю в Дрездене. В программе – индивидуальный и командный спринт.